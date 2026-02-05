Marixa Balli enfrentó a Esteban Mirol y contó la verdad de su pelea: “Me invitó a salir dos veces y se sintió muy rechazado”

La exvedette salió al cruce del periodista, excompañero de MasterChef Celebrity (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

Marixa Balli enfrentó con firmeza las polémicas críticas de Esteban Mirol y aclaró el trasfondo de su relación personal y profesional tras las acusaciones que el periodista lanzó en LAM (América TV) sobre su pasado comercial en La Salada. La discusión se disparó después de que la exvedette, en medio de la crisis en la industria textil, cerró sus locales de indumentaria y calzado en Flores y responsabilizó al contexto impositivo y a la falta de apoyo estatal.

En medio de ese contexto, el periodista y excompañero de la empresaria en MasterChef Celebrity (Telefe) aprovechó su espacio en el programa para cuestionar a Balli por su gestión empresarial y apuntó directamente a su paso por La Salada y Flores. “Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos”, lanzó, polémico. Además, sugirió que los comerciantes como Balli “se cansaron de maltratar a los consumidores pobres” y que la verdadera razón detrás de los cierres era la “incompetencia”.

La respuesta de Marixa no tardó en llegar. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la exvedette salió al cruce y dejó entrever que su molestia estaba relacionada a una cuestión sentimental. “La verdad es que nunca tuve relación. Ayer me puse a pensar qué le pudo haber pasado a este hombre para conmigo por tanta agresividad y tanta maldad’”, afirmó.

La exvedette expuso una posible motivación personal detrás de los dichos de Mirol y recordó una anécdota de hace muchos años: “Me llamó una amiga y me dijo: ‘¿Vos te acordás, gorda, que yo tuve un restaurante que se llamaba La Chosa hace muchísimos años en Dorrego y Avenida Córdoba?’ Me dice: ‘¿Te acordás que él siempre iba a comer ahí y dos veces te invitó a salir?’” Según la intérprete de “La Cachaca”, ella rechazó esas invitaciones y sugirió, entre risas, que “a lo mejor se sintió muy rechazado”.

En referencia a si habían tenido algún enfrentamiento en el reality show de cocina, Balli contó que, tras coincidir con Mirol en el programa, optó por evitar cualquier confrontación: “Después en MasterChef fingí demencia total, como hacemos todos cuando no queremos que nadie nos venga a decir absolutamente nada”.

Luego, sobre las acusaciones del periodista, defendió el funcionamiento actual de La Salada: “Ahí se pagan impuestos. Tienen todo un sistema donde todos tienen PosNet. Son todos o monotributista o IVA inscripto, así que antes de hablar y tirar merde, como le gusta tirar”.

Frente a las acusaciones de evasión e informalidad, Balli se mostró tajante. “Primero, que hace años que no estoy en La Salada. Este señor no sabe que yo el tiempo que estuve fui recontra investigada, no voy a decir por cuál partido político. Tres años me investigaron de una manera... ”, se despachó. “Con la cantidad de gente que son delincuentes, me investigaron a mí que soy una laburante que me levantaba a las tres o cuatro de la mañana. Acá laburar y ser decente es un problema, me parece”, afirmó.

La empresaria reclamó que no la involucren en generalizaciones sobre el sector: “Que no me meta a mí en un título que yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, él opina de esto, y hay un tema muy importante que hay que rever que son los alquileres. Él habla. Bueno, que vayan a ver si en Flores está la gente en negro. Que vaya. Hay manera de ir. Así como a mí me han ido mil veces”.

Toda la polémica se deriva de las declaraciones del ministro de economía, Luis Caputo: “Nunca compré ropa en Argentina porque siempre fue un robo”. Esta declaración fue fuertemente cuestionada y Balli respondió sin rodeos.

“No podés decir que nunca compraste ropa en Argentina si sos ministro y trabajás en la política”, lanzó Balli, molesta. “Aparte porque tiene la posibilidad de viajar. La gente que vive acá y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto del colectivo... es ofensivo. Lo digo con buena onda, eh”.

Aclaró además su postura: “Soy apartidaria, pero también realista. Soy una ciudadana que laburo y que me rompo el alma”. Antes de cerrar, Balli reclamó un mayor apoyo estatal para las pequeñas empresas: “Colaboren con las empresas y no solo con las grandes que son millonarias. Con las minipymes, porque este país se sostiene con los trabajadores. ¿Ayudamos a los trabajadores o los vamos a hacer bosta, total nosotros podemos comprar en Europa porque pagamos mucho?”.