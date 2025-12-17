Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef

Desde que se anunció la llegada de Yanina Latorre a MasterChef (Telefe), el cruce con Marixa Balli parecía inevitable, más aún teniendo en cuenta sus antiguas peleas en LAM (América). Es por eso que, ante su primera grabación juntas, no sorprendió que la polémica se instalara luego de que la referente de la música tropical no saludara a su excompañera. Días después, la panelista habló al respecto y explicó la situación.

“Se hizo mucho hincapié en el arribo de Yanina”, comenzó comentándole el periodista de Intrusos (América) a Balli. Lejos de darle lugar al tema, la referente de la música tropical respondió: “Nada, yo estoy en mi mundo. No, yo no. A mí. La verdad es que uno se tiene que encargar de lo suyo”.

Fue entonces cuando el cronista recordó la primera participación de la conductora en el programa y el cortocircuito entre ambas: “No la saludaste cuando llegó la primera vez, ¿puede ser?”. De forma directa, Marixa habló con tranquilidad: “No, no la vi. Me senté. Ella no tiene el ritmo de lo que es el programa. Uno llega, ni bien encontrás tu lugar tenés que maquillarte porque en 2 segundos vienen y te dicen: “Hay que grabar, y tenés que salir y tenés que estar lista”. Entonces, yo priorizo estar lista. Ahí venimos de hace ya bastante. Ella le puede preguntar a todos mis compañeros cómo soy. Me maquillo, no almuerzo. Estamos todos ahí muy compenetrados. La prioridad es el programa, después nos saludamos”.

“No tenés problema, si la ves, la saludás”, agregó el periodista para dejar en claro el vinculo entre las participantes del programa culinario. “Pero totalmente, pero voy a priorizar mi laburo y el programa. O sea, yo ya tengo un timing que sé cómo me manejo y no lo voy a modificar por nadie. Es así”, aseguró la Cachaca.

Continuando con la charla, el movilero le consultó a Balli por su vínculo con el jurado. “Ellos son chefs profesionales y te exigen y uno nada que ver. Entonces, estamos como en diferentes sintonías, pero le tratamos de poner todo. Yo nunca había cocinado, o sea que lo mío todavía es como más complicado, pero le pongo todo. Son divinos también deben tener sus días, están cansados. Yo los adoro, me puedo enojar. Sí, a veces pongo trompa porque uno es cabrón y está cansado y cuando das todo lo que sabes y todo lo que podés, te da bronca. Pero bueno, nada, siempre con amor”.

El trasfondo de este cruce se remonta a la salida de Balli de LAM para sumarse al certamen gastronómico, un hecho que ya había dejado huellas en la relación entre las dos. Latorre relató: “Entraron todos los participantes juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer”. Estas palabras marcaron el inicio de un intercambio que rápidamente captó la atención de la audiencia.

Ante la acusación, Balli fue consultada en vivo y respondió de manera directa: “No, yo no me hice la boluda. Estaba en un sector, como en una oficina y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto. Yo cuando me termino de maquillar, ya me levanto, voy, saludo a los chicos que siempre están comiendo en esa mesa donde estaban todos...”. La intervención de Latorre no se hizo esperar: “Yo estaba ahí comiendo”, interrumpió, lo que dio paso a un breve pero intenso careo.

El cara a cara entre Yanina Latorre y Marixa Balli después de no saludarse en MasterChef

Balli defendió su accionar explicando: “Primero me maquillo y después voy, porque yo estaba en una oficina ahí”. Latorre replicó: “No, no era una oficina, era el lugar donde estaban todos y yo estaba ahí y te vi”. La tensión aumentó cuando Balli insistió: “Sí, pero son oficinas, yo estaba ahí desde temprano en la oficina. Cuando salgo de ese lugar que está al lado de los espejos, me siento en la habitación, me empiezan a maquillar y ahí veo que estás como almorzando en la mesa donde almuerzan todos”.

La pregunta de Latorre fue directa: “¿Por qué no me dijiste ‘bienvenida’, como hicieron todos? Estuvieron divinos todos”. Balli respondió: “¡Pero si me estoy maquillando, Yanina! No empecemos como cuando entré a LAM y dije ‘en el chat me saludaron todos menos Yanina’. No entremos con eso porque no fue ni de mala voluntad ni de mala onda. Simplemente, me estoy maquillando porque tengo que cumplir con un horario”.

El intercambio incluyó referencias a otros participantes del reality, como Cachete Sierra y el Turco Husaín. Latorre señaló: “Estaban todos comiendo. Cachete Sierra, el Turco Husaín, estaban todos comiendo relajadísimos. Eras la única que no se sentó a comer ahí”. Balli replicó: “Estaban todos maquillados. No quieras buscar quilombo donde no hay”. Latorre insistió: “Cachete no estaba maquillado. Llegó y se sentó”. Balli concluyó: “Sí, estaba maquillado porque lo vi mientras estaba en esa oficina. Vi como se maquilló el turco y como se maquilló a Cachete”.

Al no llegar a un acuerdo, el conductor Ángel de Brito decidió cambiar de tema y cerrar el móvil, dejando en evidencia que el vínculo entre las excompañeras no atraviesa su mejor momento. El ambiente en MasterChef Celebrity, conocido por la camaradería entre los participantes, queda ahora a la expectativa de cómo evolucionará la convivencia tras este cruce, especialmente cuando ambas figuras compartan pantalla en la competencia.