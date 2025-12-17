Teleshow

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

La referente de la música tropical habló de su primer cruce con su excompañera. Días atrás, la tensión entre las participantes quedó en evidencia durante un intercambio que sorprendió al público

Guardar
Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef

Desde que se anunció la llegada de Yanina Latorre a MasterChef (Telefe), el cruce con Marixa Balli parecía inevitable, más aún teniendo en cuenta sus antiguas peleas en LAM (América). Es por eso que, ante su primera grabación juntas, no sorprendió que la polémica se instalara luego de que la referente de la música tropical no saludara a su excompañera. Días después, la panelista habló al respecto y explicó la situación.

“Se hizo mucho hincapié en el arribo de Yanina”, comenzó comentándole el periodista de Intrusos (América) a Balli. Lejos de darle lugar al tema, la referente de la música tropical respondió: “Nada, yo estoy en mi mundo. No, yo no. A mí. La verdad es que uno se tiene que encargar de lo suyo”.

Fue entonces cuando el cronista recordó la primera participación de la conductora en el programa y el cortocircuito entre ambas: “No la saludaste cuando llegó la primera vez, ¿puede ser?”. De forma directa, Marixa habló con tranquilidad: “No, no la vi. Me senté. Ella no tiene el ritmo de lo que es el programa. Uno llega, ni bien encontrás tu lugar tenés que maquillarte porque en 2 segundos vienen y te dicen: “Hay que grabar, y tenés que salir y tenés que estar lista”. Entonces, yo priorizo estar lista. Ahí venimos de hace ya bastante. Ella le puede preguntar a todos mis compañeros cómo soy. Me maquillo, no almuerzo. Estamos todos ahí muy compenetrados. La prioridad es el programa, después nos saludamos”.

“No tenés problema, si la ves, la saludás”, agregó el periodista para dejar en claro el vinculo entre las participantes del programa culinario. “Pero totalmente, pero voy a priorizar mi laburo y el programa. O sea, yo ya tengo un timing que sé cómo me manejo y no lo voy a modificar por nadie. Es así”, aseguró la Cachaca.

Continuando con la charla, el movilero le consultó a Balli por su vínculo con el jurado. “Ellos son chefs profesionales y te exigen y uno nada que ver. Entonces, estamos como en diferentes sintonías, pero le tratamos de poner todo. Yo nunca había cocinado, o sea que lo mío todavía es como más complicado, pero le pongo todo. Son divinos también deben tener sus días, están cansados. Yo los adoro, me puedo enojar. Sí, a veces pongo trompa porque uno es cabrón y está cansado y cuando das todo lo que sabes y todo lo que podés, te da bronca. Pero bueno, nada, siempre con amor”.

El trasfondo de este cruce se remonta a la salida de Balli de LAM para sumarse al certamen gastronómico, un hecho que ya había dejado huellas en la relación entre las dos. Latorre relató: “Entraron todos los participantes juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer”. Estas palabras marcaron el inicio de un intercambio que rápidamente captó la atención de la audiencia.

Ante la acusación, Balli fue consultada en vivo y respondió de manera directa: “No, yo no me hice la boluda. Estaba en un sector, como en una oficina y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto. Yo cuando me termino de maquillar, ya me levanto, voy, saludo a los chicos que siempre están comiendo en esa mesa donde estaban todos...”. La intervención de Latorre no se hizo esperar: “Yo estaba ahí comiendo”, interrumpió, lo que dio paso a un breve pero intenso careo.

El cara a cara entre Yanina Latorre y Marixa Balli después de no saludarse en MasterChef

Balli defendió su accionar explicando: “Primero me maquillo y después voy, porque yo estaba en una oficina ahí”. Latorre replicó: “No, no era una oficina, era el lugar donde estaban todos y yo estaba ahí y te vi”. La tensión aumentó cuando Balli insistió: “Sí, pero son oficinas, yo estaba ahí desde temprano en la oficina. Cuando salgo de ese lugar que está al lado de los espejos, me siento en la habitación, me empiezan a maquillar y ahí veo que estás como almorzando en la mesa donde almuerzan todos”.

La pregunta de Latorre fue directa: “¿Por qué no me dijiste ‘bienvenida’, como hicieron todos? Estuvieron divinos todos”. Balli respondió: “¡Pero si me estoy maquillando, Yanina! No empecemos como cuando entré a LAM y dije ‘en el chat me saludaron todos menos Yanina’. No entremos con eso porque no fue ni de mala voluntad ni de mala onda. Simplemente, me estoy maquillando porque tengo que cumplir con un horario”.

El intercambio incluyó referencias a otros participantes del reality, como Cachete Sierra y el Turco Husaín. Latorre señaló: “Estaban todos comiendo. Cachete Sierra, el Turco Husaín, estaban todos comiendo relajadísimos. Eras la única que no se sentó a comer ahí”. Balli replicó: “Estaban todos maquillados. No quieras buscar quilombo donde no hay”. Latorre insistió: “Cachete no estaba maquillado. Llegó y se sentó”. Balli concluyó: “Sí, estaba maquillado porque lo vi mientras estaba en esa oficina. Vi como se maquilló el turco y como se maquilló a Cachete”.

Al no llegar a un acuerdo, el conductor Ángel de Brito decidió cambiar de tema y cerrar el móvil, dejando en evidencia que el vínculo entre las excompañeras no atraviesa su mejor momento. El ambiente en MasterChef Celebrity, conocido por la camaradería entre los participantes, queda ahora a la expectativa de cómo evolucionará la convivencia tras este cruce, especialmente cuando ambas figuras compartan pantalla en la competencia.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityYanina LatorreMarixa BalliMasterchef

Últimas Noticias

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

La conductora de La mañana de Moria indagó en los romances mediáticos que vivió la actriz después de separarse de Marcelo Tinelli. Su reacción

Moria le recordó a Guillermina

Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram con la ayuda de Roberto Castillo: “Estos ojitos son de llorar mucho”

El perfil de la creadora de contenido volvió a estar disponible luego de una jornada marcada por la angustia y la intervención de un equipo legal y técnico que logró revertir la situación

Cinthia Fernández logró recuperar su

Ángel de Brito contó la técnica que usaban Fede Bal y Laurita Fernández para no ser descubiertos: “Era recontra clandestino”

El conductor sorprendió al relatar cómo el actor y la bailarina lograban despistar a todos durante su romance oculto, usando un ingenioso método que dejó boquiabiertos hasta a sus propios compañeros de canal

Ángel de Brito contó la

El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”

La especialista en numerología transmitió esperanza y destacó la importancia de la consulta médica temprana en el diagnóstico de la enfermedad

El valioso mensaje de Pitty

Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

La nueva participante del programa culinario relató el detrás de escena de las filmaciones y la reacción de la joven en medio de un sensible momento de su vida

Yanina Latorre aseguró que Sofía
DEPORTES
Alerta por la denuncia de

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Se declaró la acefalía en San Lorenzo: sin Moretti al frente, cómo seguirá el futuro del club

Radiografía de la partida con la que Faustino Oro volvió a hacer historia: logró su segunda norma de gran maestro

La promesa de la selección argentina que busca River Plate como refuerzo para 2026

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

TELESHOW
Moria le recordó a Guillermina

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram con la ayuda de Roberto Castillo: “Estos ojitos son de llorar mucho”

Ángel de Brito contó la técnica que usaban Fede Bal y Laurita Fernández para no ser descubiertos: “Era recontra clandestino”

El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”

Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

INFOBAE AMÉRICA

¿La capacidad física alcanza su

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

¿La gran jugada de Uribe?