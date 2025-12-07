Teleshow

Marixa Balli habló sobre el dibujo de su remera que desató una ola de interpretaciones inesperadas en MasterChef

Un simple cambio en la prenda de la figura del espectáculo provocó debates y bromas entre panelistas y usuarios de redes sociales

Marixa Balli aclaró el significado de su polémica remera que se volvió viral en redes sociales

Lejos de sus conflictos con Yanina Latorre, o sus preparaciones en MasterChef Celebrity (Telefe), Marixa Balli quedó en el centro de una polémica tras la última gala del programa culinario cuando una imagen suya con una particular remera generó interpretaciones sugerentes en redes sociales. El diseño de la prenda, que en principio parecía inocente, captó la atención de los seguidores del programa y de los panelistas del streaming oficial.

La controversia surgió durante el análisis posterior a la emisión, en el streaming conducido por Nati Jota y Grego Rossello. Mientras repasaban los mensajes del chat en vivo de YouTube, varios usuarios señalaron que el dibujo de la remera de Balli tenía “algo raro”. A simple vista, el diseño mostraba dos corazones entrelazados de color azul, pero el humorista, al observarlo con mayor detenimiento, detuvo la transmisión y comentó: “Lo de la remera es rarísimo”. Su reacción, acompañada de gestos para ilustrar lo que el dibujo parecía sugerir, intensificó la confusión y llevó a que tanto él como la influencer coincidieran en la interpretación.

La reacción de los panelistas se replicó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios compartieron capturas de pantalla y debatieron sobre el verdadero significado del diseño. En pocos minutos, la remera de Balli se transformó en el tema más comentado de la noche, desplazando incluso a los acontecimientos culinarios del programa.

Marixa Balli explicó el significado
Marixa Balli explicó el significado detrás del dibujo de su remera

Frente a la ola de especulaciones, Marixa decidió aclarar la situación en el propio streaming de MasterChef Celebrity. Entre risas y comentarios de los panelistas, explicó que la remera era “fantástica” y que le había quitado el cuello, lo que deformó el dibujo. Ante la pregunta de si el diseño representaba un avión, Balli negó esa posibilidad y precisó que se trataba de un corazón, aunque reconoció que, al abrirse, el dibujo adquirió otra forma.

La aclaración de la empresaria no detuvo las bromas en el estudio. Uno de los panelistas le preguntó si alguna vez consideraría usar una remera con un diseño aún más provocador. Balli respondió que, si el diseño está bien hecho, no sería un problema, pero insistió en que el dibujo de la polémica era un corazón, aunque modificado por el recorte que ella misma realizó en la prenda. Otro de los presentes remarcó que el efecto visual que generó la controversia fue consecuencia directa de esa modificación: le señaló que debía hacerse cargo de haber abierto la remera y transformado el diseño, lo que motivó que la imagen se viralizara.

Ante la llegada de Yanina Latorre a MasterChef, Marixa Balli recordó su salida de LAM y lanzó una dura indirecta

Entre risas y comentarios, Balli dejó en claro que la polémica se originó por un malentendido visual, resultado del recorte que ella misma hizo a la remera. Así, disipó las dudas y reafirmó que el diseño original no tenía ninguna intención oculta.

Más allá de esta situación, Marixa se prepara para la llegada de Yanina Latorre a MasterChef. El encuentro entre figuras de la televisión representa un tenso cruce teniendo en cuenta sus últimas discusiones en vivo. Al respecto, Balli habló en Reaccionando en Vivo y contó cómo afronta el cara a cara: “Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie, porque mezclan mucho que dejé LAM para venir a MasterChef. Entonces, yo digo: “No”, porque yo ya lo había hablado. Yo soy una mujer muy segura de lo que digo, no voy a decir una cosa por otra, porque las mentiras tienen patas cortas. Entonces, hay gente que sabe mentir. Yo no puedo mentir porque me voy a pisar, seguramente, por cómo es mi forma de ser”.

Fue entonces cuando Balli apuntó contra sus antiguos compañeros: “Y lo volví a aclarar en la nota, que tomé la decisión, que lo hablé con la producción y a la producción le expliqué cada cosa que me pasaba, por qué tomaba la decisión de retirarme, porque yo lo amo a Ángel, pero quería que quede bien claro los motivos por los cuales me iba. Entonces, como sabía que eran motivos que no se podían modificar, decido irme, porque me parece que es la decisión que tiene que tomar una persona coherente. Entonces, no tengo ningún problema”.

