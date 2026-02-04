Teleshow

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Infobae Studio se expande con un nuevo formato de entrevistas que propone conversaciones espontáneas, desafíos musicales y momentos lúdicos para conocer la cara desconocida de tus músicos favoritos

Infobae Studio expande sus contenidos y estrena Nunca Me Faltes, con la conducción de Manu Jove. En este nuevo formato de entrevistas, el conductor recibe a referentes de la cumbia y la música tropical en un ambiente descontracturado. Con su estilo irónico, directo y divertido, propone conversaciones espontáneas, desafíos musicales, situaciones inesperadas y momentos lúdicos que permiten poner el ingenio a prueba y mostrar el costado más auténtico de cada invitado.

Jove es periodista y Licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional de Quilmes. Inició su carrera en medios en 2014 y se consolidó como cronista y analista en TN, donde trabajó como productor y periodista hasta fines de 2025, cuando se despidió del canal y del programa ¿La ves?, conducido por Jonatan Viale.

También integró proyectos en Blender y Cenital, combinando periodismo tradicional y formatos digitales. Es autor de los libros El éxtasis del poder y El Monje, la verdadera historia de Santiago Caputo (junto a Maia Jastreblansky).

En la tercera edición de Párense de Manos, Jove protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al vencer al influencer libertario Mariano Pérez. Le ganó por knockout técnico (TKO) en el tercer asalto. Fue la primera definición antes del límite de la velada. Además, ganó el premio Martín Fierro de Cable 2025 en la categoría “Mejor Cronista/Movilero”, siendo reconocido por su labor tenaz y cobertura de actualidad política. Manu dedicó el galardón a sus compañeros y a su familia. Este año, el periodista también comienza a formar parte del equipo de Infobae en Vivo.

Volviendo a su presente en Infobae Studio, es decir a Nunca Me Faltes, en cada episodio Manu propone una charla cercana con un artista, donde la música no se analiza desde el pedestal sino desde la vida cotidiana: lo que escuchamos cuando estamos tristes, cuando nos enamoramos, cuando cocinamos, cuando estamos de fiesta o cuando necesitamos levantar el ánimo.

El formato combina la tradicional entrevista mano a mano con juegos que invitan al artista a cantar, tocar instrumentos y mostrar una faceta espontánea y menos vista, con la cumbia como hilo conductor.

La dinámica del ciclo incluye juegos como el “Nunca me faltes”, un disparador donde Manu propone situaciones de la vida cotidiana y el invitado responde qué canción o artista nunca le puede faltar en ese momento. Puede cantarla, tararearla o simplemente nombrarla. Es el corazón emocional del programa: conecta música y experiencia personal.

Otro juego, “Cumbia o No Cumbia”. En este caso, se trata desafío de múltiple choice con letras de canciones: tres reales y una inventada. El invitado tiene que detectar la falsa y demostrar cuánto ADN cumbiero tiene. También el “Laboratorio de canciones” para artistas autores, segmento donde Manu y el invitado analizan una letra frase por frase, desarmándola con humor y exageración.

Luego llega “Hagamos un cover cumbiero”. Acá tanto invitado como conductor, reversionan un hit inesperado (rock, clásico, retro) en clave cumbia, usando instrumentos disponibles en el estudio. Se trata del momento más performático y visual del programa. En ocasiones, los artistas también se prestan a un cierre lúdico y “mísitico” con el “Oráculo cumbiero”, en donde Manu inventa predicciones absurdas sobre el futuro de los músicos, quienes deben elegir el escenario más y menos posible para ellos.

Lo dicho, la cumbia está ahí, con su ritmo imparable. Y Manu Jove, en Nunca Me Faltes, te la va acercar desde el lado más desconocido y entretenido de sus protagonistas.

Fotos: Maximiliano Luna

