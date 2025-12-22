El motivo por el que Manu Jove ingresó al ring de Párense de Manos con “Chiquitita” de Abba

Dove Men+Care acompañó la performance de Manu Jove, quien apostó por un mensaje sobre el cuidado personal de los hombres (Dove Men)

El evento Párense de Manos del sábado pasado reunió a fanáticos de las peleas en un ambiente marcado por la competencia y la energía intensa. Entre los duelos que captaron la atención, la entrada del periodista Manu Jove se convirtió en uno de los momentos más comentado de la jornada.

Alejado de los ritmos habituales que predominan en el ring, como el rock o el heavy metal, este participante eligió sorprender al público con la melodía “Chiquitita”, de ABBA. Este ritmo suave y dulce marcó un contraste fuerte con el entorno, donde predominan la fuerza y la rudeza.

“Quise entrar con ese tema porque todos tenemos un lado sensible. Y yo la protejo con el nuevo Dove Men All Body Deo: un desodorante para todo el cuerpo que no irrita. Si, incluso para la zona íntima”, dijo Jove tras la pelea, sobre la motivación detrás de esta decisión.

También roció todo su cuerpo con un desodorante, gesto no solo capturó la atención de los asistentes, sino que incentivó la conversación en redes sociales y medios sobre la diversidad de masculinidades posibles.

Sensibilidad en escenarios de fuerza

La puesta en escena de este periodista propuso otra mirada sobre la masculinidad. La canción elegida, frecuentemente asociada a la nostalgia y la ternura, abrió la oportunidad de debatir sobre una cualidad menos visibilizada en el mundo del deporte: la sensibilidad. En contextos donde la fortaleza física se valoriza, su propuesta remarcó la importancia de aceptar y resguardar todos los aspectos de la identidad masculina.

En este marco, Dove Men+Care aprovechó para reforzar su mensaje y misión: derribar estereotipos y acompañar a los hombres en el cuidado personal desde una perspectiva amplia. De hecho, la marca promueve la idea de que la sensibilidad puede formar parte de una identidad sólida, sin perder autenticidad ni fortaleza.

Innovación en desodorantes masculinos

La presentación en el evento sirvió como escenario para introducir el nuevo Dove Men+Care All Body Deo. Se trata de un desodorante formulado para ofrecer protección en todas las zonas del cuerpo, no solo en las axilas, como es habitual dentro del segmento masculino.

La innovación radica en una fórmula específica que puede aplicarse en el pecho, pies, espalda y en la zona íntima masculina, proporcionando control del olor sin generar irritación. Muchos hombres reconocen que tienen piel sensible, lo que inspiró a Dove Men+Care a desarrollar productos para diferentes tipos de piel y zonas del cuerpo, incluidas las más delicadas.

Entre los beneficios destacados del producto, figuran su compatibilidad con zonas sensibles, la ausencia total de alcohol y aluminio, y la inclusión de Vitamina E para proteger la piel. Asimismo, fue testeado dermatológicamente y brinda una sensación de frescura a lo largo del día.

De acuerdo con la campaña, el propósito es ofrecer una solución integral para el cuidado masculino que priorice tanto la eficacia como la salud cutánea.

Una campaña que busca cambio cultural

La activación formó parte de una campaña más amplia de Dove bajo el lema “Todos tenemos una parte sensible”. Incluye piezas audiovisuales que muestran diferentes situaciones cotidianas, donde la aparente dureza de los protagonistas se contrapone con gestos de sensibilidad inesperados.

El mensaje central de la campaña —“Protegela con el nuevo Dove Men+Care All Body Deo, control del olor en todo el cuerpo sin irritación”— busca, por un lado, resonar con hombres que desean cuidar de sí mismos sin caer en hechos rutinarios o limitaciones culturales.

Por otra parte, apuesta por la funcionalidad de un producto que es idóneo para proteger las partes sensibles del cuerpo. Con esto, la marca apunta a desarmar prejuicios y posicionar el autocuidado como signo de confianza y salud personal.

El lanzamiento de Dove Men+Care All Body Deo propone una nueva etapa en la categoría de desodorantes para hombres. Hasta el momento, la mayoría de las alternativas se limitaban a las axilas y no contemplaban otras áreas que también requieren protección y cuidado.

La marca identificó esa falta y desarrolló un producto apto para su uso en todo el cuerpo, incluso en las regiones más sensibles. Así, la innovación se centra en dar respuesta a una necesidad concreta, alejándose de fórmulas tradicionales y adaptándose a los hábitos y demandas del hombre actual.

