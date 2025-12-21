Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

El periodista decidió hacer la caminata al ritmo de uno de los clásicos de ABBA (Video: X)

Desde las primeras horas de la noche, la expectativa en el estadio Tomás Adolfo Ducó crecía ante el inicio de Párense de Manos III y, en particular, por una de las peleas más picantes y esperadas de la velada: la que enfrentó a Manu Jove y a Mariano Pérez, el joven que alcanzó notoriedad pública por su apoyo abierto al presidente Javier Milei. Más allá de la adrenalina y el enfrentamiento deportivo, la cita venía cargada de condimentos políticos e ideológicos, lo que hizo que el cruce generara aún más repercusión en redes y en la audiencia.

El primero en hacer su ingreso al cuadrilátero fue Jove. Vestido con una bata naranja, Jove se tomó de la mano de su esposa y caminó acompañado por Rebord, su colega en Blender, sembrando las primeras ovaciones y apuestas del público. Todo parecía indicar que el ingreso iba a estar marcado por la energía de una canción de rock, tal como lo venían haciendo los peleadores de la noche; sin embargo, en un giro inesperado y disruptivo, la música cambió y comenzó a sonar “Chiquitita” de ABBA. La elección musical desorientó y divirtió a la tribuna, rompiendo la tensión y contrastando con los ingresos previos, mucho más solemnes y agresivos.

Ese detalle marcó de entrada un clima diferente: la mezcla de política, humor y espectáculo que caracteriza a Párense de Manos, donde la pasión deportiva se entrelaza con la identidad y la construcción pública de los participantes. La puesta en escena, el show y los condimentos extra-ring presagiaban que el combate, más allá del resultado, quedaría en la memoria como uno de los highlights de la noche.

Manu Jove logró un contundente triunfo por K.O ante Mariano Pérez (Video: Kick)

Lo que en la previa se anticipaba como un duelo parejo en Párense de Manos III se resolvió rápidamente a favor de Manu Jove, quien dominó a Mariano Pérez de manera contundente desde el primer campanazo. Apenas iniciado el combate en el estadio de Huracán, Jove marcó el ritmo con una ráfaga de ataques que forzaron a Pérez, conocido por su vínculo con la política y su apoyo al presidente Milei, a refugiarse en una postura netamente defensiva.

Los minutos pasaron y la situación se tornó cada vez más desigual. “Terminó”; “Embate táctico”; “Primer knockout”; “Primero knockout de la jornada”, fueron los gritos mezclados de sorpresa y euforia que lanzaron los conductores del evento, asombrados ante la contundencia del desenlace. El árbitro decidió terminar la pelea antes de que sonara la campana final del round, decretando un knockout táctico. Esta decisión, que ocurre por recomendación del médico o ante la evidencia de que un boxeador está recibiendo demasiado castigo y no puede defenderse, prioriza la seguridad del competidor afectado, en este caso Pérez.

El festejo por la victoria de Jove fue tan sencillo como significativo: uno de sus acompañantes le quitó los guantes, mientras que Rebort, su compañero de Blender, encendió un cigarrillo y se lo puso en la boca al ganador, aportando un toque de mística rebelde y distendida a la escena.

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de la velada tras imponerse ante Mariano Pérez y se prendió un cigarrillo para celebrar (Captura de video)

A pesar de las diferencias terminaron el enfrentamiento con un abrazo dentro del ring. “Gracias, me hubiera gustado terminar la pelea, yo creo que estaba para terminar realmente, pero bueno, felicitar a Manu que es un justo ganador, estuvo muy bien. Gracias a los que vinieron a bancar, a los que apoyaron. Perdón por la decepción, pero lo dejé todo, me sacrifiqué todos estos meses y disculpas a todos los que confiaron”, fueron las palabras que dijo Mariano antes de bajar del ring.

Tras consagrarse con una victoria arrolladora, el periodista no dejó pasar la oportunidad de lanzar un discurso tan filoso como emotivo, fiel a su estilo y cargado de ironía y reflexión.

“El viejito estaba hecho mierda, 34 años, mide más que el rival, pesaba 105 kilos, me casé en el medio. El mejor cierre posible, soñado”, comenzó Jove, repasando con humor el esfuerzo y el vértigo de las semanas previas. Luego, dejó dos enseñanzas que rápidamente se viralizaron: “La enseñanza, dos cosas, me animo y me atrevo un segundo: nunca subestimar la panza, ni las tetas, ni la carita ni el bigote de tu rival en el boxeo y en la vida”. La referencia al bullying que recibió fue directa: “En las últimas 48 horas me la pasé escuchando libertarios que se reían de mi cuerpo, de mi cara, me la pasé escuchándolo, empezado por algunos que estaban en el rincón de Mariano, pero bueno, pueden ir haciendo fila para chuparme bien la pi...”.

Finalmente, explicó el inesperado ingreso al ring con “Chiquitita”, la canción de ABBA que sorprendió a todos en el estadio: “Entramos con esa canción porque todos tenemos un lado sensible y, por supuesto, acá y siempre, pero acá perdimos una final por el ascenso, aguante Quilmes”.