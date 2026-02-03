Tamara Báez sorprendió a su novio por su cumpleaños con un inesperado regalo: “Lo tenía planeado hace días”

El tierno mensaje de cumpleaños de Tamara Báez a su novio Thiago Martínez (Instagram)

El 2026 comenzó para Tamara Báez con una etapa de reconciliación y nuevos comienzos en su vida personal. Tras un período de distanciamiento y una ruptura a principios de agosto, la influencer apostó nuevamente por el amor y retomó su relación con Thiago Martínez. Desde ese reencuentro, la pareja no solo compartió fiestas, mudanzas y vacaciones en Pinamar, sino que también se mostró más unida que nunca. En estos días, la influencer decidió celebrar el cumpleaños de su pareja con un mensaje especial y un regalo sorpresa, dejando en claro el gran momento que atraviesan.

Fue a través de sus historias de Instagram que Tamara decidió plasmar sus sentimientos por su novio. En la primera imagen, Thiago aparece sentado en un cuatriciclo sobre la arena, en plena puesta de sol. Sobre esa postal, la joven le dedicó un extenso texto: “Feliz cumpleaños bebé. Te amo con toda mi alma. Sos el mejor compañero que me pudo tocar en la vida. Aprendemos juntos, crecemos juntos y somos felices juntos. Nada mejor que despertarme y tenerte todos los días. Gracias por tanto @thiago.martinezook2, que cumplas todos tus deseos mi amor”.

La influencer le dedicó unas dulces palabras a su pareja en su día especial

Pero la celebración no se detuvo allí. En una segunda historia, Báez reposteó una publicación original de su pareja, en la que él le agradecía por hacerlo feliz y le declaraba su amor públicamente. La imagen, cargada de recuerdos y gestos personales, mostraba diversas fotos impresas de la pareja, cartas manuscritas y una tarjeta con el mensaje: “Nos vamos a Brasil mi amor. Feliz cumpleaños”. El viaje sorpresa fue el primer regalo de Tamara para su novio, quien no ocultó la emoción en su respuesta. A ese collage de recuerdos, Tamara le sumó su propio mensaje: “Primer regalito, obvio que lo tenía planeado hace días. Te amo muchísimo. Nos fuimos, bebé. A seguir disfrutando y conociendo lugares”, acompañado de un emoji de corazón y la bandera de Brasil.

De esa manera, la pareja volvió a dejar en claro el amor y la conexión que los une. Este presente sentimental, que se vive abiertamente en redes sociales, se consolidó aún más con un anuncio realizado a través de Instagram en noviembre pasado: el inicio de una nueva convivencia. Como es habitual en el mundo de Tamara, la noticia llegó a través de las historias, donde la influencer invitó a sus seguidores a hacerle preguntas sobre su vida personal. No tardó en aparecer la consulta clave: “¿Están viviendo de nuevo con Thiago?”. La respuesta fue tan explícita como gráfica: una foto de los dos brazos entrelazados y la frase breve pero contundente: “No nos podemos soltar ni un rato. Así que sí”. Así, el reencuentro fue una realidad y la convivencia volvió a ser parte de la rutina diaria de la pareja.

Momoentos más tarde, Tamara compartió con alegría que le había regalado un viaje a Thiago (Instagram)

Sin embargo, ese no fue el único gesto que marcó este renovado compromiso. Martínez decidió ir aún más lejos y tomó la decisión de tatuarse el nombre de su novia en la muñeca como prueba de amor permanente. La influencer compartió el momento con entusiasmo, subiendo una foto del tatuaje en cursiva. “Te amo tanto, mi amor. Una vez más sorprendiendo”, escribió, dejando en claro que ambos están dispuestos a dejar huella en este nuevo capítulo juntos. Por su parte, Thiago compartió otra imagen en blanco y negro donde se los ve recostados y relajados en la cama, reflejando un clima de tranquilidad, complicidad y amor.

Entre viajes sorpresa, declaraciones emotivas y tatuajes compartidos, Tamara y Thiago Martínez muestran que el amor puede reinventarse, fortalecerse y encontrar nuevos motivos para celebrar, incluso después de momentos difíciles. Así, sus historias en redes se convirtieron en el reflejo de una pareja que apuesta por la felicidad cotidiana y por sumar recuerdos juntos, siempre con la complicidad y el cariño como protagonistas.