El paso trascendental que dieron Tamara Báez y su novio a más de un mes de su reconciliación

La pareja tomó un nuevo paso en su relación a poco tiempo de darse una segunda oportunidad (Instagram)

En octubre pasado, Tamara Báez eligió tomarse una pausa en la montaña rusa emocional que venía transitando y decidió darle una nueva oportunidad al amor en brazos de Thiago Martínez. La reconciliación de la pareja, que sorprendió a todos después de una ruptura a principios de agosto, volvió a ponerse en el centro de la escena. Desde entonces, Tamara y Thiago no dejan de mostrarse juntos y en sintonía, y en las últimas horas se animaron a compartir el nuevo gran paso que dieron en esta renovada etapa de la relación.

El anuncio llegó a través de sus historias de Instagram como casi todo en el mundo de Tamara. La influencer permitió a sus seguidores preguntar lo que quisieran sobre su presente sentimental, y no tardó en aparecer la consulta clave. “¿Están viviendo de nuevo con Thiago?”, disparó un usuario en la tradicional cajita de preguntas. La respuesta fue tan explícita como gráfica: una foto de los dos brazos entrelazados y la frase, breve pero contundente: “No nos podemos soltar ni un rato. Así que sí”. El reencuentro ya es una realidad y la convivencia nuevamente forma parte de la rutina diaria de la pareja.

Sin embargo, ese no fue el único gesto que marcó este renovado compromiso. Thiago decidió ir aun más lejos: tomó la decisión de tatuarse el nombre de Tamara en la muñeca, como prueba de amor permanente. “Te amo tanto, mi amor. Una vez más sorprendiendo”, escribió ella junto a la imagen del tatuaje con su nombre en cursiva, dejando en claro que la pareja está dispuesta a dejar huella en este nuevo capítulo. El joven compartió a su vez una foto en blanco y negro, recostados en la cama y relajados, acompañando el amor con tranquilidad y mucha complicidad.

La influencer confirmó que comenzó a convivir con su pareja a poco tiempo de su reconciliación

La reconciliación entre Tamara y Thiago ya venía generando expectativas entre sus seguidores desde hacía semanas. Los intercambios de ‘me gusta’, comentarios cómplices y gestos virtuales fueron creciendo hasta que, finalmente, el viernes por la noche llegó la confirmación oficial. En una postal que despejó cualquier interrogante, Tamara compartió una foto junto a Thiago, ambos vestidos con buzos oscuros, abrazados y besándose, donde demostraron total complicidad. Así, la influencer celebró el reencuentro sentimental ante los miles de fans que siguen paso a paso cada giro de su vida amorosa.

Minutos después de blanquear la vuelta en redes, Tamara decidió compartir un mensaje de reflexión. Junto a la imagen de una caña de pescar y el emoji de un pez, escribió: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así, ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja”. Y agregó, subrayando el aprendizaje: “Aprendimos un montón. Hoy decidimos pensar en lo que sentimos y queremos realmente”. El posteo, que se cerró con un corazón rojo, dejó en claro que ambos decidieron apostar a una segunda vuelta desde el diálogo honesto y el deseo de crecer juntos.

Por su parte, Thiago sorprendió a Tamara al tatuarse su nombre

Como es habitual, las reacciones virtuales no tardaron en llegar. Entre saludos, mensajes de aliento y algunas bromas, un seguidor se animó a escribir con simpatía: “Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo, los amo”. Tamara, lejos de tomarlo mal, respondió con sentido del humor y una referencia típica de redes. “Se me viene ese audio a la cabeza automáticamente”, reconoció, mostrando cercanía con quienes la siguen y entendiendo que el amor, también, se alimenta de risas y complicidad.

La dupla viviendo a pleno su romance a poco tiempo de volver a convivir (Instagram)

Así, la pareja atraviesa una nueva etapa, marcada por el aprendizaje, la exposición y la elección de acompañarse sin prejuicios. Tamara y Thiago apuestan a dejar atrás el pasado y construir, desde la honestidad, un presente donde cada tatuaje, convivencia y mensaje compartido son señales de que el amor, cuando hay ganas y trabajo, siempre puede tener una segunda oportunidad.