Tamara Báez se reconcilió con su exnovio a dos meses de su separación: “Hoy decidimos pensar en lo que sentimos”

La influencer volvió a apostar al amor y retomó su vínculo amoroso con Thiago Martínez, de quien se había distanciado a principios del mes de agosto

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Tamara Báez anunció su reconciliación
Tamara Báez anunció su reconciliación con su expareja

Tamara Báez vivió semanas agitadas en el plano sentimental y, fiel a su estilo, fue compartiendo cada paso de su vida amorosa a través de las redes sociales. El anuncio de su separación de Thiago Martínez, realizado el pasado 9 de agosto, tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja.

Entre likes, comentarios y gestos virtuales que alimentaban la esperanza de una reconciliación, la expectativa fue creciendo, hasta que finalmente, el viernes por la noche, la confirmación llegó en forma de foto. Con una postal abrazada y besando a Thiago, ambos vestidos con buzos oscuros y mostrando total complicidad, Tamara disipó cualquier duda y celebró el reencuentro sentimental ante la mirada de miles de seguidores.

Minutos después de oficializar su reconciliación, Tamara compartió en sus historias un mensaje contundente y reflexivo que acompañó con la imagen de una caña de pescar y un emoji de pez: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así, ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja”.

El posteo con el que
El posteo con el que confirmaron la reconciliación
"Hoy decidimos pensar en lo
"Hoy decidimos pensar en lo que sentíamos y queríamos realmente", el mensaje de Báez tras la confirmación

Aprendimos un montón. HOY decidimos pensar en lo que sentimos y queremos realmente”, cerró y sumó un corazón rojo como cierre. La influencer dejó en claro que aprendieron de sus errores y que esta nueva etapa viene marcada por el diálogo honesto y el deseo genuino de apostar a la pareja.

La reacción de su comunidad no tardó en llegar. Entre los saludos y bromas, un seguidor le dejó un mensaje divertido y sincero: “Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo jajajajajajajaja los amooo”. Tamara respondió con humor, mostrando cercanía y entendimiento: “Jajajajajajaja se me viene ese audio a la cabeza automáticamente”.

Así, la influencer reafirmó la confianza y el ida y vuelta con su público, apostando a una versión más madura de la relación, sin perder la frescura ni la autenticidad que la caracteriza. Entre anécdotas y guiños, Tamara y Thiago vuelven a empezar, eligiendo aprender del pasado y encarar lo que viene con otra mirada.

La divertida reacción de Tamara
La divertida reacción de Tamara al comentario de uno de sus seguidores (Foto: Instagram)

Luego de ponerle punto final a su relación con Thiago Martínez y entre rumores de reconciliación con L-Gante, la influencer se encargó de negar su vuelta con el músico al asegurar que quiere estar sola para enfocarse en ella misma. En este contexto, la influencer se animó a responder a las preguntas de sus seguidores, que centraron la gran cantidad de sus preguntas en el ámbito sentimental.

“¿Ya estás en algo?“, fue una de las primeras consultas que respondió acerca del estado de su corazón y la respuesta no dejó lugar a dudas acerca de los rumores de segunda vuelta con el cantante de cumbia 420. Nou. No estoy para esto, tengo que aprender mucho de mí”, escribió a corazón abierto. Otra de las preguntas tuvo que ver con la casa en la que vive junto a su hija Jamaica, que estuvo en obra durante muchos meses y de la que mostró los avances.

Al parecer muchos creen que L-Gante o Thiago habrían aportado dinero para las reformas, pero Tamara lo negó de manera categórica: “Mi casa es mía. Viví meses en construcción con los albañiles en casa remodelando, porque de entrada no pude hacerlo. No fue todo tan fácil”.

Hace tan solo una semana que se encuentra soltera de manera confirmada, se especuló mucho acerca de las razones y Báez no dudó en abordar las preguntas que tocaban el tema. “Tami, contá tu versión de por qué se separaron con Thiago, se los veía tan felices”, fue el mensaje que dejó uno de los internautas y la contestación dejó más interrogantes todavía. “Cambió mucho todo. Y ya no me agradaba nada. Solo eso, le deseo lo mejor, aunque lo mejor era yo, pero bueno, viste, la vida es así”, aclaró, sin dar detalles sobre qué fue lo que cambió en el vínculo para hacerlos tomar la decisión de separarse.

El festejo íntimo de Zeta

Bandana anunció su regreso a

Juana Repetto habló de los

Lali Espósito reveló su conexión

Stefi Roitman reconoció que atraviesa
Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Corea del Norte exhibió su nuevo misil intercontinental en un imponente desfile militar por los 80 años del Partido de los Trabajadores

El festejo íntimo de Zeta Bosio en Miami para celebrar su cumpleaños y sus 15 años de casado: vino, postre y menú temático

