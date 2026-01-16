Tamara Báez mostró su escapada a la costa con Thiago Martínez y Jamaica: amor, cuatriciclos y playa en Pinamar

Entre salidas a la playa y cenas, Tamara Báez disfrutó de unos momentos al aire libre con su pareja e hija (Instagram)

El comienzo de año trajo para Tamara Báez un verano de descanso, relax y afectos, en el que la influencer decidió dejar atrás la rutina y sumergirse en unas vacaciones familiares en Pinamar. Luego de disfrutar las fiestas y recuperarse de una operación estética realizada en octubre, Tamara eligió la costa argentina para recargar energías. Y no lo hizo sola, sino que la acompañaron su pareja, Thiago Martínez, y su hija Jamaica, fruto de su vínculo con L-Gante.

Como suele hacer, Tamara compartió en redes sociales postales de su estadía en la localidad balnearia. En la primera imagen, se la pudo ver sobre un cuatriciclo azul y blanco, posando en medio de los médanos. Lució una bikini azul, gafas de sol deportivas y una vincha fucsia, levantando la mano en señal de paz y sonriendo con el mar y el cielo despejado de fondo, en una escena de pura energía veraniega.

La segunda foto la retrató al volante, en el asiento delantero de un auto, con el cinturón puesto y lentes de sol oscuras. A su lado, Jamaica, con musculosa negra y el cabello recogido en una colita, miraba hacia adelante, ambas compartiendo el viaje y el disfrute de la ruta bajo la luz del sol. La imagen reflejó el clima familiar y la complicidad madre e hija, lejos del bullicio de la ciudad.

En su llegada a la localidad balnearia, Jamaica aprovechó para subirse a un cuatriciclo

La influencer, ataviada en una bikini fucsia, posó junto a su hija frente a la cámara

En otra postal de la primera tanda, Tamara posó de pie en la arena: bikini fucsia, pantalón calado blanco, sandalias, cabello suelto, gafas de sol y una gran sonrisa. Levantó la mano y disfrutó del paisaje abierto, con la playa desierta y soleada como telón de fondo, transmitiendo alegría y un espíritu de libertad propio del verano.

El álbum familiar también tuvo lugar para el romance. Tamara y Thiago se besaron al atardecer, con ella luciendo bikini fucsia y pantalón blanco calado, y él con bermuda estampada, sandalias rojas y gorra hacia atrás. La pareja posó en la orilla, abrazados, con el mar y el cielo despejado de fondo. La imagen, llena de complicidad y ternura, reflejó el costado más romántico de sus días en la costa.

La cámara de Tamara también captó a Jamaica en sus juegos: la niña, con una malla negra con la frase “solo vibras buenas” y una falda rosa claro, sonreía y se divertía sobre la arena. Detrás, carpas y sillas de playa, el mar y la luz dorada del atardecer completaban un entorno de felicidad sencilla.

Jamaica también formó parte del álbum fotográfico de su mamá

Con lentes de sol y traje de baño, Tamara disfrutó de su día de relax y diversión en familia

En otra de las postales, el protagonismo fue para la gastronomía. Un primer plano de una parrillada servida sobre una mesa de madera: cortes de carne, chorizos y riñones, acompañados por una ensaladilla rusa y una canasta de pan. El texto sobre la imagen, “Hoy asadito”, acentuó el clima de celebración y disfrute gastronómico típico de las reuniones familiares veraniegas.

El cierre del álbum de recuerdos fue una foto de Jamaica de costado, enfocada en una conversación o juego, con las carpas y el mar al fondo. La luz cálida del atardecer iluminó la escena, reforzando el ambiente relajado que definió las vacaciones familiares de Tamara en Pinamar.

La pequeña Jamaica posó con su look veraniego luego de un largo día en la playa

La pareja, completamente enamorada, compartió su amor a metros del mar

La jornada veraniega terminó con una cena en familia (Instagram)

Entre paseos en cuatriciclo, momentos de playa, almuerzos compartidos y juegos con Jamaica, Tamara Báez mostró que el verano es tiempo de reencuentro con uno mismo y con los afectos. Las imágenes de su descanso en la costa no solo reflejaron el bienestar tras un año de cambios, sino también la alegría de compartir los pequeños grandes momentos que hacen a la felicidad cotidiana. Así, lejos del ruido de la ciudad y del trajín de la rutina, la influencer apostó por un verano a puro mar, sol y familia, en el que cada sonrisa y cada instante se transformaron en el mejor recuerdo de este nuevo inicio de año.