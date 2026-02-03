La China Suárez habló de la posibilidad de tener un hijo con Mauro Icardi

La China Suárez habló de la posibilidad de ser mamá con Mauro Icardi (Video: PuroShow. El Trece)

La actriz Eugenia La China Suárez reveló que ha conversado con el futbolista Mauro Icardi sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro, aunque dejó claro que no es un plan inmediato. Después de más de un año de relación, Suárez explicó que ambos contemplan la opción de agrandar la familia, pero prefieren no apresurarse.

Desde Estambul, donde reside junto a Icardi, la actriz subrayó que uno de los pilares de su relación es el vínculo entre el futbolista y sus hijos. “Si no quisiera a mis hijos, si no fuera bueno con mis hijos, no hubiese ni llegado a enamorarme”, afirmó Suárez a Moria Casán.

Además, describió una vida cotidiana armoniosa: “La verdad que es un amor. Los chicos lo quieren mucho. Tenemos una relación muy linda, somos un bloque”, añadió la actriz. Con estas declaraciones, remarcó la solidez de su dinámica familiar en Turquía.

La China Suárez y Mauro Icardi

Consultada sobre la idea de tener un hijo con Icardi, Suárez fue cautelosa: “Es algo que hablamos en un futuro, quizás. Por ahora estamos bien. No es algo para ahora”, detalló en Puro Show. La pareja mantiene abierta la conversación sobre el tema, pero coincide en no dejarse presionar por expectativas externas.

Durante el diálogo, Suárez también abordó el conflicto judicial que la enfrenta a Wanda Nara, expareja de Icardi. Explicó que la situación ha tenido consecuencias laborales: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios que todavía siguen”, afirmó. Dijo además que la disputa implicó la pérdida de contratos con marcas, lo que afectó directamente su trayectoria profesional.

Otro asunto tratado fue su vínculo con Rocío Pardo, actual pareja de Nicolás Cabré, padre de su hija mayor. Al respecto, Suárez manifestó: “Es una chica divina y luminosa y estoy feliz de que esté en la vida de Rufina. Me encanta”, reflejando así una relación de respeto y cordialidad.

Destino Turquía

La China Suárez habló sobre su vida en Turquía y el vínculo con Mauro Icardi

La decisión de la China Suárez de mudarse a Turquía junto a Mauro Icardi marcó un punto de inflexión en la rutina familiar, la exposición pública y el desarrollo profesional, según reconoció la actriz en diálogo con La Mañana con Moria.

Al abordar el impacto de la rutina en el exterior, la actriz reconoció la transformación que supuso el alejamiento de la Argentina.: “El que no es argentino nunca va a entender lo que es nacer ahí, vivir ahí nuestra cultura, nuestra gente y obviamente se extraña mucho, pero estoy bien acá, estoy muy feliz, estoy todo el día con él”, señaló sobre su vínculo con el delantero del Galatasaray.

Suárez contextualizó que, pese a las distancias, el regreso sigue siendo recurrente por compromisos profesionales: “A mí no me había pasado de vivir tantos meses fuera de Argentina y tuve la posibilidad estos meses de volver porque tuve que presentar La hija del fuego, ahora también vuelvo a presentar En el barro”, explicó sobre sus proyectos y su permanente ida y vuelta. “Siempre volví a Argentina y ahí aprovecho estar con mis amigos y mi familia”.

La China Suárez disfruta de su estadía en Turquía junto a Mauro Icardi (Instagram)

El análisis de la exposición mediática y el anonimato en Estambul resultó otro eje contundente de la entrevista. Suárez reflexionó: “Nos volvimos un bloque. Es muy fuerte, no sé cómo explicarlo. Nunca me pasó que me afectara tan poco el afuera. Tampoco me pasó que estuviera tan lejos porque acá salgo y no me conocen, soy la novia de él”, señaló la actriz. Encontró en la distancia y en la falta de reconocimiento en las calles una forma inédita de privacidad.

Respecto al presente sentimental, Suárez se mostró directa: “Estoy muy feliz, estoy todo el día con él. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo”, destacó. Vinculó esa calma con un cambio inédito en sus prioridades: “Lo hablaba con la psicóloga los primeros meses, yo trabajo desde chica y es la primera vez que me tomo un año sabático. Puedo estar con mis hijos, ir a reuniones y actos, cosas que me había perdido. Me gusta que así sea, que pueda salir del centro porque estuve expuesta desde muy chica”, declaró en la entrevista.