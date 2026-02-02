Teleshow

La China Suárez alentó a Mauro Icardi con sus hijos en la cancha del Galatasaray: el íntimo momento familiar que compartió

El delantero se llevó todos los aplausos al convertirse en el máximo goleador extranjero del club, pero lo que derritió a las redes fue el emotivo respaldo que le dieron la actriz y sus pequeños desde la tribuna

Guardar
La China Suárez publicó diferentes imágenes de su día junto a sus hijos y reveló cómo alentaron al delantero en el estadio (Video: Instagram)

Mauro Icardi atravesó un domingo especial en Turquía. El delantero argentino volvió a tener minutos con el Galatasaray, donde convirtió un gol clave desde el punto penal y alcanzó una marca histórica en el club: se transformó en el máximo goleador extranjero, un récord que hasta ahora compartía con el legendario Gheorghe Hagi. El logro deportivo fue celebrado dentro y fuera de la cancha, con un condimento extra que no pasó inadvertido en redes sociales: el acompañamiento de la China Suárez y de sus hijos desde la tribuna.

La actriz asistió al estadio junto a Rufina, Magnolia y Amancio, quienes presenciaron el partido desde un sector preferencial. Las imágenes que circularon mostraron a los chicos atentos al desarrollo del encuentro, abrigados y relajados, en un clima familiar que contrastó con la intensidad del estadio colmado. Para la China, que se encuentra instalada en Estambul, la jornada funcionó como una síntesis de su presente: acompañar a su pareja en un momento clave de su carrera y, al mismo tiempo, integrar a sus hijos a esa experiencia.

La China Suárez y sus
La China Suárez y sus hijos acompañaron a Mauro Icardi durante el partido en el que alcanzó el récord de máximo goleador extranjero del Galatasaray

Tras el pitazo final y la victoria del club turco, la familia regresó junta a su casa. Fue allí donde la actriz compartió un video que rápidamente se volvió viral. En la grabación, se ve a Icardi cargando al hijo menor de la China sobre sus hombros, en una escena familiar y descontracturada. Con tono cariñoso y cómplice, el futbolista le habla al niño y le recuerda que ya es hora de ir a dormir, mientras avanzan por el interior de la casa. La imagen, lejos del clima competitivo del estadio, mostró el costado más cotidiano del jugador y reforzó la idea de un vínculo cercano con los hijos de su pareja.

Ese gesto se sumó a otras postales del día que la actriz eligió compartir. En una de ellas, se la ve junto a sus hijos en el estadio, sonriente, con el campo de juego de fondo. En otra, aparece el propio Icardi celebrando el gol con un gesto hacia la tribuna, formando un corazón con los brazos, imagen que luego fue replicada por la actriz. El le dejó un mensaje breve y afectuoso: “Mi amor”, acompañado de un emoji, simbolizando la dedicatoria del tanto hacia ella.

Las imágenes de la familia
Las imágenes de la familia de la China Suárez en el estadio destacaron el ambiente familiar en medio de la intensidad de la hinchada del Galatasaray

El gol de Icardi tuvo un valor especial. No solo significó su regreso al marcador tras haber fallado dos penales en partidos anteriores, sino que también le permitió alcanzar un récord histórico para el club turco. Con esa conversión, el delantero consolidó su lugar en la historia del Galatasaray y recibió el reconocimiento del público local, que celebró su rendimiento con aplausos y ovaciones.

Desde hace semanas, la China Suárez muestra en sus redes una faceta más reservada de su vida en Turquía. Lejos de los grandes eventos o producciones, sus publicaciones giran en torno a paseos familiares, rutinas cotidianas y momentos compartidos con sus hijos. El acompañamiento al estadio y el video del regreso a casa se inscriben en esa lógica: escenas simples que, sin grandes declaraciones, construyen un relato de cercanía y apoyo.

El gol de penal de
El gol de penal de Mauro Icardi le permitió superar la marca histórica que compartía con Gheorghe Hagi en el club turco

La presencia de los chicos en el partido también fue leída como una señal de estabilidad en esta etapa. Según pudo verse, los tres hijos de la actriz se muestran integrados a la vida en Estambul, participando tanto de actividades recreativas como de compromisos vinculados al trabajo de Icardi.

Así, entre goles, récords y gestos cotidianos, Mauro Icardi celebró una jornada clave en su carrera deportiva, acompañado no solo por el fervor de la hinchada del Galatasaray, sino también por el respaldo cercano de la China Suárez y de sus hijos, que volvieron a ocupar un lugar central en la escena.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiGalatasaray

Últimas Noticias

Las fotos de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones, a pura bikini y playa: “Desde el paraíso”

La conductora exhibió distintos momentos de descanso en varios destinos turísticos disfrutando del mar y la playa. Todas las imágenes

Las fotos de Mariana Fabbiani

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores en los Premios Grammy 2026: “Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”

La ceremonia reconoció como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo a PAPOTA. El video del momento

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores

Juana Repetto celebró el baby shower de Timoteo sin su ex Sebastián Graviotto: “No es una decisión mía”

La influencer compartió postales del día especial que vivió, embarazada de su tercer hijo. Todas las imágenes

Juana Repetto celebró el baby

Anabel Sánchez contó entre lágrimas que cumplirá su sueño, luego de ser viral por sufrir bullying: “Me voy a Nueva York”

La modelo, conmovida, confirmó en sus redes su participación en la Semana de la Moda de una de las capitales de la moda más prestigiosas. El video

Anabel Sánchez contó entre lágrimas

Nicole Neumann respondió a las críticas por el pelo de su hijo y defendió su vida cotidiana: “A desenmascarar”

Entre risas y firmeza, la modelo se cansó de los comentarios malintencionados y defendió a Cruz y su trabajo en las redes

Nicole Neumann respondió a las
DEPORTES
River Plate empata contra Rosario

River Plate empata contra Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura

Con un gol de Paredes, Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura

Del penal para Riestra al penal para Barracas: el análisis de la intervención del VAR que abrió el debate en el Torneo Apertura

La inesperada presencia de una estrella de Hollywood en La Bombonera para ver el encuentro entre Boca y Newell’s

Estaba vendido en USD 6 millones, pero Estudiantes “canceló” el pase de Cetré a Brasil: las razones

TELESHOW
Las fotos de Mariana Fabbiani

Las fotos de Mariana Fabbiani durante sus vacaciones, a pura bikini y playa: “Desde el paraíso”

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores en los Premios Grammy 2026: “Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”

Juana Repetto celebró el baby shower de Timoteo sin su ex Sebastián Graviotto: “No es una decisión mía”

Anabel Sánchez contó entre lágrimas que cumplirá su sueño, luego de ser viral por sufrir bullying: “Me voy a Nueva York”

Nicole Neumann respondió a las críticas por el pelo de su hijo y defendió su vida cotidiana: “A desenmascarar”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní identificó a

El régimen iraní identificó a casi 3.000 muertos por la represión mientras la ONU estima que la cifra llegaría a cerca de 20.000

Sin precisar el destino ni el comprador, Delcy Rodríguez informó la salida del primer buque con gas licuado desde Venezuela

Yamandú Orsi llegó a China para una visita orientada a ampliar la cooperación y el comercio: el martes se reúne con Xi Jinping

Devolver la libertad a los presos y exiliados políticos de las dictaduras/narcoestados en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia

Al menos 200 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de coltán controlada por milicias en el este del Congo