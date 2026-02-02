Teleshow

Wanda Nara lanzó un comentario ácido contra la China Suárez: “Nunca Tatiana”

La conductora de Masterchef no perdió la oportunidad de expresarse en tono irónico que no dejó lugar a dudas de su destinatario

Guardar
Wanda Nara y un comentario ácido contra la China Suárez

Un inesperado momento de tensión y humor se vivió en MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara, al frente del ciclo, sorprendió a todos con un nuevo comentario cargado de ironía dirigido a la expareja de la China Suárez. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes, giró en torno al uso del término “Tatiana”, una expresión que en la cultura digital argentina se convirtió en sinónimo de polémica y traiciones amorosas.

Durante la última emisión del certamen, los participantes luchaban por evitar la temida gala de eliminación. En ese clima de competencia, los hermanos Mau y Ricky hicieron su aparición como invitados especiales, compartiendo anécdotas con los concursantes en sus estaciones de cocina. La visita, pensada para distender el ambiente, derivó en una conversación que dejó al descubierto las tensiones del mundo del espectáculo.

La escena se centró en la estación de trabajo de Rusherking, cantante y expareja de la China. Junto a Wanda y los Montaner, la charla avanzó por temas musicales y personales, hasta desembocar en una referencia directa a situaciones de infidelidad y terceros en discordia. En ese contexto, Wanda Nara lanzó: “Nunca Tatiana, pero me pasó”, frase que funcionó como dardo y guiño a uno de los escándalos más comentados del universo mediático.

Mau y Ricky fueron unvitados
Mau y Ricky fueron unvitados especiales este último domingo en Masterchef

La palabra “Tatiana” no surgió al azar. En el último tiempo, el término ganó popularidad en redes sociales para describir a quienes se involucran con personas comprometidas y, al ser descubiertos, simulan inocencia, concepto popularizado por el streamer argentino Martín Cirio.

La utilización de ese calificativo, en boca de Wanda Nara y en presencia de Rusherking, resonó entre los espectadores y usuarios digitales. La mención funcionó como un mensaje indirecto hacia la China Suárez, con quien protagonizó una de las disputas más mediáticas en los últimos años, marcada por rumores de infidelidad, mensajes cruzados y repercusiones en plataformas como Instagram y Twitter.

La dinámica del programa no se limitó a la competencia culinaria. La presencia de Mau y Ricky sirvió de excusa para que los participantes relajaran tensiones y compartieran anécdotas con los invitados. El intercambio entre Rusherking y los Montaner dejó momentos de complicidad y humor.

“¿Lo conocen, chicos, a Rusher?“, preguntó Wanda Nara a los invitados. “Claro que conocemos a Rusher”, respondió Ricky Montaner.

La China Suarez y Rusherking,
La China Suarez y Rusherking, en una antigua postal amorosa

La conversación se desvió hacia la posibilidad de futuras colaboraciones musicales y el tipo de canciones que podrían compartir. El argentino se inclinó por el R&B, mientras que los invitados recordaren una de sus propias composiciones: “¿Vas a destrozarme?”. El intercambio permitió explorar similitudes entre las experiencias personales de los presentes, con referencias a relaciones sentimentales y situaciones de desamor.

En medio de la charla, Wanda Nara preguntó: “¿Te pasó alguna vez, Rusher?”, en alusión a la temática de la canción. El cantante admitió: “Me pasó, obvio, a todos”. La conductora, siempre en tono irónico, agregó: “Hablá por vos, Rusher”, lo que generó risas y complicidad entre los presentes. El clima distendido contrastó con el trasfondo de indirectas y referencias a viejos conflictos públicos.

Wanda Nara lanzó: “Nunca Tatiana,
Wanda Nara lanzó: “Nunca Tatiana, pero me pasó”, frase que funcionó como dardo y guiño a uno de los escándalos más comentados del universo mediático

Así las cosas, en la emisión del domingo, la frase de Wanda “Nunca Tatiana, pero me pasó” operó como un recordatorio de esa disputa, reforzando la presencia de los códigos virales en la cultura pop argentina. La mención no solo provocó risas entre los presentes, sino que también reavivó el debate en redes sobre los límites del humor, la exposición pública y el peso de las palabras en contextos de alta visibilidad.

En la gala de MasterChef Celebrity, los guiños, las frases virales y las referencias a escándalos extratelevisivos sólo refuerzan la realidad de el poder que tienen los códigos digitales para moldear el humor, la narrativa y el consumo de información en la cultura pop argentina.

Temas Relacionados

Wanda NaraChina SuárezMasterchef CelebrityMau y RickyRusherkingTatiana

Últimas Noticias

Juan Alberto Mateyko sobre Julio Iglesias: “En 48 horas, prácticamente, han destruido una historia de 55 años”

El locutor repasó vivencias junto a Mirtha Legrand y analizó el impacto de las recientes acusaciones sobre la figura del artista internacional

Juan Alberto Mateyko sobre Julio

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La cantante rosarina sorprendió en la ceremonia de Los Ángeles con un atuendo que simboliza su nueva etapa musical, usando jazmines como emblema de autovaloración y una narrativa de empoderamiento femenino que cautivó a todos

Nicki Nicole lanzó en los

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El gesto romántico atribuido al actor y dirigido a su expareja generó comentarios irónicos de la conductora en las redes sociales. Su palabra sobre el escándalo

La ácida reacción de Sabrina

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

La integrante de Erreway compartió su angustia por la destrucción de los bosques y el impacto en la comunidad y los animales. El llamado solidario que realizó

El desesperado video de Camila

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

Las imágenes recientes reflejan una jornada en Buenos Aires donde ambos comparten momentos de descanso y cercanía, en un contexto de versiones de ruptura

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa,
DEPORTES
El encuentro romántico entre Lewis

El encuentro romántico entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian en un lujoso hotel que da que hablar en Europa

Insólita escena en el fútbol de Brasil: el árbitro paró el partido para que el arquero de Cruzeiro fuera al baño

El termómetro de la Bombonera: los gestos que confirman que los hinchas de Boca Juniors ya adoptaron a Ascacibar

Abi Burton y su historia de resiliencia: estuvo casi un mes en coma, perdió la capacidad de caminar y volvió a la élite

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

TELESHOW
Juan Alberto Mateyko sobre Julio

Juan Alberto Mateyko sobre Julio Iglesias: “En 48 horas, prácticamente, han destruido una historia de 55 años”

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

INFOBAE AMÉRICA

Una especie venenosa hallada en

Una especie venenosa hallada en las playas de Punta del Este alerta a la autoridades: exhortan a bañarse con precaución

Las contradicciones de la economía brasileña: entre el déficit y el récord de inversiones extranjeras

El tribunal de Oslo abre juicio contra Marius Borg Høiby por abuso sexual y otros delitos

El Kremlin confirmó que las negociaciones tripartitas sobre Ucrania se reanudarán este miércoles en Abu Dhabi

Cayó “El Negro Tony”, el famoso estafador que ocupaba mansiones en Punta del Este