Wanda Nara lanzó un comentario ácido contra la China Suárez: “Nunca Tatiana”

Wanda Nara y un comentario ácido contra la China Suárez

Un inesperado momento de tensión y humor se vivió en MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara, al frente del ciclo, sorprendió a todos con un nuevo comentario cargado de ironía dirigido a la expareja de la China Suárez. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes, giró en torno al uso del término “Tatiana”, una expresión que en la cultura digital argentina se convirtió en sinónimo de polémica y traiciones amorosas.

Durante la última emisión del certamen, los participantes luchaban por evitar la temida gala de eliminación. En ese clima de competencia, los hermanos Mau y Ricky hicieron su aparición como invitados especiales, compartiendo anécdotas con los concursantes en sus estaciones de cocina. La visita, pensada para distender el ambiente, derivó en una conversación que dejó al descubierto las tensiones del mundo del espectáculo.

La escena se centró en la estación de trabajo de Rusherking, cantante y expareja de la China. Junto a Wanda y los Montaner, la charla avanzó por temas musicales y personales, hasta desembocar en una referencia directa a situaciones de infidelidad y terceros en discordia. En ese contexto, Wanda Nara lanzó: “Nunca Tatiana, pero me pasó”, frase que funcionó como dardo y guiño a uno de los escándalos más comentados del universo mediático.

Mau y Ricky fueron unvitados especiales este último domingo en Masterchef

La palabra “Tatiana” no surgió al azar. En el último tiempo, el término ganó popularidad en redes sociales para describir a quienes se involucran con personas comprometidas y, al ser descubiertos, simulan inocencia, concepto popularizado por el streamer argentino Martín Cirio.

La utilización de ese calificativo, en boca de Wanda Nara y en presencia de Rusherking, resonó entre los espectadores y usuarios digitales. La mención funcionó como un mensaje indirecto hacia la China Suárez, con quien protagonizó una de las disputas más mediáticas en los últimos años, marcada por rumores de infidelidad, mensajes cruzados y repercusiones en plataformas como Instagram y Twitter.

La dinámica del programa no se limitó a la competencia culinaria. La presencia de Mau y Ricky sirvió de excusa para que los participantes relajaran tensiones y compartieran anécdotas con los invitados. El intercambio entre Rusherking y los Montaner dejó momentos de complicidad y humor.

“¿Lo conocen, chicos, a Rusher?“, preguntó Wanda Nara a los invitados. “Claro que conocemos a Rusher”, respondió Ricky Montaner.

La China Suarez y Rusherking, en una antigua postal amorosa

La conversación se desvió hacia la posibilidad de futuras colaboraciones musicales y el tipo de canciones que podrían compartir. El argentino se inclinó por el R&B, mientras que los invitados recordaren una de sus propias composiciones: “¿Vas a destrozarme?”. El intercambio permitió explorar similitudes entre las experiencias personales de los presentes, con referencias a relaciones sentimentales y situaciones de desamor.

En medio de la charla, Wanda Nara preguntó: “¿Te pasó alguna vez, Rusher?”, en alusión a la temática de la canción. El cantante admitió: “Me pasó, obvio, a todos”. La conductora, siempre en tono irónico, agregó: “Hablá por vos, Rusher”, lo que generó risas y complicidad entre los presentes. El clima distendido contrastó con el trasfondo de indirectas y referencias a viejos conflictos públicos.

Wanda Nara lanzó: “Nunca Tatiana, pero me pasó”, frase que funcionó como dardo y guiño a uno de los escándalos más comentados del universo mediático

Así las cosas, en la emisión del domingo, la frase de Wanda “Nunca Tatiana, pero me pasó” operó como un recordatorio de esa disputa, reforzando la presencia de los códigos virales en la cultura pop argentina. La mención no solo provocó risas entre los presentes, sino que también reavivó el debate en redes sobre los límites del humor, la exposición pública y el peso de las palabras en contextos de alta visibilidad.

En la gala de MasterChef Celebrity, los guiños, las frases virales y las referencias a escándalos extratelevisivos sólo refuerzan la realidad de el poder que tienen los códigos digitales para moldear el humor, la narrativa y el consumo de información en la cultura pop argentina.