El tremendo ida y vuelta de Cinthia Fernández con la China Suárez que desató un tenso momento: “Rompehogares”

El diálogo entre la actriz y la panelista se tornó áspero en el programa de Moria Casán cuando salió a relucir una etiqueta polémica referida al pasado sentimental de la actriz. El video

La China Suárez estalló contra Cinthia Fernández tras una punzante pregunta sobre un doloroso apodo (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

Lo que parecía una entrevista más dentro de la grilla matutina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos y comentados. La entrevista a la China Suárez en La mañana con Moria (Eltrece) derivó en un cruce incómodo con Cinthia Fernández, luego de que la panelista reflotara uno de los rótulos más polémicos que persiguen a la actriz desde hace años: el de “rompehogares”.

La conversación avanzaba por el terreno de los vínculos sentimentales y la exposición mediática cuando la panelista del ciclo conducido por Moria Casán tomó la palabra y lanzó una pregunta directa, sin rodeos. “En varias oportunidades, inclusive hoy también, has manifestado que poco te importa lo que opinen de vos o el rótulo de ‘rompehogares’. Pero, ¿a vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo?”, consultó, filosa antes de enumerar los nombres de Pampita, Eugenia Tobal y Wanda Nara.

El clima en el estudio cambió de inmediato. Lejos de esquivar la pregunta, la ex Casi Ángeles reaccionó con una devolución que descolocó a su interlocutora. “Qué bueno que lo mencionás”, comenzó diciendo, antes de lanzar una comparación directa: “Bueno, de hecho a vos te pasó con esta relación también, que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números”. La referencia al vínculo de Fernández con su actual pareja, el abogado Roberto Castillo, tensó aún más el intercambio.

La China Suárez defendió su
La China Suárez defendió su postura en La mañana con Moria al admitir que por momentos optó por el silencio ante la exposición mediática

La influencer no tardó en responder y marcó una diferencia en la forma de enfrentar las versiones mediáticas. “Yo salí a aclarar automáticamente. De hecho, mostré mensajes”, retrucó, subrayando que eligió exponer pruebas para frenar las especulaciones. Esa aclaración le dio pie a la actriz para profundizar su postura y explicar por qué, en su caso, muchas veces optó por el silencio.

“Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar”, sostuvo la China con firmeza. Sin embargo, en un gesto poco habitual, admitió cierta autocrítica: “A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho”. La frase resonó fuerte en el estudio y evidenció una revisión personal sobre cómo manejó su exposición.

La actriz luego se detuvo en uno de los episodios más recordados de su vida sentimental, el vínculo con Benjamín Vicuña y el conflicto con Pampita. “En el caso de Carolina, por ejemplo, hay un tweet muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, que estaban viviendo en casas separadas, que ya no existía ningún vínculo”, explicó, buscando contextualizar lo ocurrido y desarmar la narrativa que se instaló en su momento.

El famoso tuit de Pampita
El famoso tuit de Pampita apuntando contra la China Suárez en el que expuso fechas que "no cerraban"

Cuando la panelista intentó volver al eje emocional de su pregunta —“más allá de eso, ¿te importa lo que pasó con esas mujeres?”—, la tensión escaló. Molesta, la protagonista de Hija del fuego: La venganza de la bastarda la interrumpió: “Dejame terminar, dejame terminar”. El tono marcó un quiebre definitivo en la charla y dejó en claro que la actriz se sentía cuestionada de manera personal.

En su descargo final, la actual pareja de Mauro Icardi reforzó una idea que repite desde hace años. “Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar”, afirmó, antes de trazar un límite claro: “No me puedo hacer cargo de lo que dicen o de lo que inventan”. Además, hizo referencia a su larga trayectoria bajo el escrutinio público: “Estoy muy expuesta desde que soy muy chica y estoy muy acostumbrada también”.

Mientras el intercambio se volvía cada vez más incómodo, Moria Casán intervino para bajar la tensión y darle la palabra a otro panelista, el Dr. Capuya, evitando que el cruce derivara en un escándalo mayor en vivo. Aun así, el momento ya estaba instalado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el ida y vuelta fue analizado, recortado y debatido.

