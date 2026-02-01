Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

Luego de la celebración inicial, Susana Giménez realizó un segundo festejo en un exclusivo restaurante con amigos (Instagram)

Los cumpleaños de Susana Giménez siempre han sido sinónimo de lujo, brillo y grandes celebraciones. Acostumbrada a cenas multitudinarias, invitados internacionales y tortas de varios pisos, la diva eligió este año cambiar el escenario y el formato: para celebrar sus 82 años, dejó atrás los clásicos festejos de Punta del Este y decidió viajar a Madrid, donde organizó una cena íntima y sofisticada en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital española, rodeada de su círculo más cercano y en un clima de absoluta complicidad.

La velada comenzó con un primer evento de tono más oficial, pero la esencia del cumpleaños llegó después. Susana reunió a sus amigos de toda la vida para un festejo relajado y muy especial, cuyas imágenes y videos no tardaron en circular en redes sociales. Entre los presentes, se destacaron Ricardo Darín, su esposa Florencia Bas, los hermanos Cella, Luis y Bernardita, y otros amigos íntimos. La mesa fue pequeña, de confianza, sin necesidad de un reservado privado ni protocolos: la diva prefirió el salón principal de un reconocido restaurante para la ocasión, integrándose al ambiente y mostrando su costado más cálido y auténtico.

La mesa de Susana, repleta de amigos y caras conocidas que se unieron a celebrar un año más en su vida

La gran incógnita entre los fanáticos y seguidores fue, por supuesto, el restaurante de la celebración. La respuesta es Ancho, un espacio de cocina de autor recientemente inaugurado en el barrio de Chamberí. El proyecto, impulsado por cinco socios argentinos, propone una experiencia gastronómica con identidad, donde los productos y las cocciones lentas son protagonistas. El lugar ya se posiciona como referencia para figuras argentinas que pasan por Madrid, y la presencia de Susana no hizo más que coronar su creciente popularidad.

Como broche de oro para la íntima velada, Susana eligió una torta Rogel y llevó adelante el conocido ritual de las velitas

Durante la cena, los invitados pudieron disfrutar de una selección de platos especialmente pensados para compartir y recorrer la esencia del lugar: croquetas de morcilla y queso manchego, fainá con chutney de zanahoria y salsa de cebollas caramelizadas, la milanesa reversionada de la casa con alioli de eneldo, huevo, alcaparras y anchoas; remolachas con chirivía y frambuesas; pulpo con chimichurri, y la tira de asado con reducción de vino tinto y setas locales, cocida durante veinte horas a baja temperatura, uno de los platos más celebrados del menú.

Sin embargo, la noche tuvo dos guiños especialmente pensados para la homenajeada. Por un lado, Susana pidió fuera de carta un clásico español: huevos estrellados, que la chef Luciana Sigaut preparó con papas de triple cocción, huevo poché, jamón 100% bellota y un delicado aceite de trufa blanca, en una versión refinadísima de la receta tradicional. Para el cierre, no podía faltar el postre favorito de la diva: torta Rogel, elegida especialmente para coronar el cumpleaños con un toque bien argentino.

Susana junto a Florencia y su hija, Clara Darín

La elección del restaurante no fue casual. El salón, elegante y cálido, es ideal para cenas largas y distendidas. La cocina, contemporánea y con guiños a la cultura argentina, fue el marco perfecto para una noche donde la buena mesa y el reencuentro fueron protagonistas, lejos de tierras argentinas. Y dejando atrás los grandes eventos y la ostentación, Susana optó por el perfil bajo, la comida de autor y la compañía de siempre. Pero, como ocurre cada vez que la diva decide algo, incluso la celebración más relajada termina convirtiéndose en noticia y centro de atención nacional.

La presencia de Darín, Bas, los Cella y otros amigos de confianza sumó a la noche un clima de intimidad y complicidad. Las conversaciones se extendieron entre platos y copas, las risas y los brindis completaron el festejo, y la calidez del grupo fue el mejor regalo para Susana en este nuevo año de vida. Y, para dejar constancia de la velada, tanto la cumpleañera como sus invitados compartieron algunas de las postales en las redes sociales.

La conductora, entusiasmada, aplaudiendo frente a la gran torta Rogel (Instagram)

Así, alejada de los flashes y las grandes fiestas de Punta del Este, pero fiel a su estilo y a su pasión por la buena vida, Susana Giménez celebró sus 82 años en Madrid con una cena inolvidable. Cada detalle, desde el menú gourmet hasta los abrazos y la torta Rogel, mostró que, esté donde esté, la diva siempre logra ser el centro de la escena, rodeada de afectos y dejando huella en cada celebración.