Teleshow

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

Luego de la primera celebración formal, la conductora brindó con sus amigos, quienes esperan la llegada de su primer nieto

Guardar
Susana Giménez hizo un nuevo festejo de cumpleaños junto a Ricardo Darín

Susana Giménez continúa de festejo en Madrid, donde viajó para recibir sus 82 años. Luego del primer evento con característica de oficial, circuló el video de una segunda reunión junto a Ricardo Darín, Florencia Bas y amigos cercanos. Las imágenes muestran a la conductora sonriente frente a la torta humeante con las velitas, mientras escucha el “Feliz cumpleaños” y se prepara para apagar las velas en un ambiente distendido y familiar.

La secuencia corresponde a la continuidad de los agasajos iniciados la noche anterior, cuando Susana Giménez organizó una cena exclusiva en un restaurante de la capital española. Al encuentro acudieron Luis y Bernardita Cella, hijos de su histórico productor, quienes mantienen un vínculo personal y profesional de larga data con la conductora. También participaron su histórica asistente Inés Hernández y Marcelo Fernández, dos personas que forman parte del círculo íntimo de la diva. A pesar de las especulaciones de la previa, no estuvo presente Mecha Sarrabayrouse, la única hija de la conductora.

Además de Bernardita Cella -quien compartió el material en sus redes-, el festejo en continuado sumó la presencia de Ricardo Darín y Florencia Bas, amigos de la conductora desde hace un lago tiempo. Luego de pasar unos días en Punta del Este como es habitual, la pareja se trasladó a España aguardando el nacimiento de su primer nieto, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, quienes atraviesan la etapa final del embarazo.

La diva celebrño sus 82 años de vida con una cena intima en la ciudad española

La coincidencia en la ciudad permitió coordinar el encuentro entre Susana y Ricardo, y seguir construyendo esa amistad que surgió luego de que terminaran una de los romances más recordados del espectáculo nacional. Desde entonces, se multiplicaron las manifestaciones públicas y privadas de ese vínculo, tal como el que ocurrió en la noche madrileña, cuando el actor ironizó entregándole una flor por su cumpleaños.

De esta manera, la diva continúa con los festejos que en esta ocasión diseñó en un formato más íntimo que lo habitual. Más cerca de los afectos íntimos y apostando a cierta formalidad en cada uno de los entornos, con el foco en disfrutar de la buena gastronomía y brindar por el nuevo año de vida, sin la presión de los flashes ni la presencia de la prensa local. Todo indica que la consigna de este cumpleaños es preservar la privacidad, una consigna que se convierte en prioridad cuando se trata de una figura acostumbrada a la exposición permanente. Y el entorno madrileño colabora para ello.

De acuerdo a las especulacion previas, la capital española no solo representa un destino de paso para Susana sino que piensa permanecer un tiempo allí. Los motivos son varios. Aparte del cumpleaños, el turismo y el descanso, podría contar con la visita de Marley, aunque la confirmación depende de las agendas de ambos. De eso también dependerá si el conductor graba algún programa especial con la diva, lo que pone también en la categoría de misterio qué ocurrirá con su año laboral.

En este sentido, la conductora ya tiene confirmada su vuelta a Telefe en 2026, donde encabezará dos proyectos centrales. Por un lado, será la figura principal de la cobertura del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con participación en el partido inaugural y en los momentos más relevantes del certamen. Por otro, regresará a su formato predilecto: los especiales de entrevistas mano a mano con figuras internacionales, un sello que la consagró en la pantalla chica y con el que tuvo una breve experiencia en la segunda mitad de 2024

Temas Relacionados

Susana GiménezRicardo DarínFlorencia BasChino DarínÚrsula Corberó

Últimas Noticias

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Se quedó sin trabajo en pandemia, empezó a cocinar con lo poco que tenía en la heladera y subió videos de sus recetas por hobby. Hoy se convirtió en uno de los chefs más vistos de las redes

La historia del cocinero Edgardo

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

La artista cordobesa lanzó un videoclip con la canción y se presentará por primera en la calle Corrientes. En una charla con Teleshow recuerda a la boxeadora, habla de su programa en la TV Pública, de Tinelli, de Milei y critica las letras de la música actual

Coki Ramírez habla de “Mujer

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

El actor disfruta de unos días de descanso en Uruguay y se prepara para volver a la acción en cine y teatro

Relax, paisajes y próximos desafíos:

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

Entre anécdotas y cálculos de taquilla, el empresario subraya en charla con Teleshow que el verdadero logro es sostener la tradición teatral en un contexto de cambios y menos público

El balance de Carlos Rottemberg

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

El empresario se dirigió a sus seguidores a través de un posteo en el que reflexionó sobre el amor y la seguridad

La respuesta de Roberto García
DEPORTES
Joe Cole y el recuerdo

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
La historia del cocinero Edgardo

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

INFOBAE AMÉRICA

El Ilopango Air Show 2026

El Ilopango Air Show 2026 despega hoy con exhibiciones internacionales en el cielo salvadoreño

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Estados Unidos respalda fallo sobre puertos en Panamá y el mercado reacciona a la anulación

70 años sin A. A. Milne: la historia del escritor que creó a “Winnie Pooh”

Capital panameña estará sin agua potable por 18 horas este sábado