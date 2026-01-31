Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

Susana Giménez hizo un nuevo festejo de cumpleaños junto a Ricardo Darín

Susana Giménez continúa de festejo en Madrid, donde viajó para recibir sus 82 años. Luego del primer evento con característica de oficial, circuló el video de una segunda reunión junto a Ricardo Darín, Florencia Bas y amigos cercanos. Las imágenes muestran a la conductora sonriente frente a la torta humeante con las velitas, mientras escucha el “Feliz cumpleaños” y se prepara para apagar las velas en un ambiente distendido y familiar.

La secuencia corresponde a la continuidad de los agasajos iniciados la noche anterior, cuando Susana Giménez organizó una cena exclusiva en un restaurante de la capital española. Al encuentro acudieron Luis y Bernardita Cella, hijos de su histórico productor, quienes mantienen un vínculo personal y profesional de larga data con la conductora. También participaron su histórica asistente Inés Hernández y Marcelo Fernández, dos personas que forman parte del círculo íntimo de la diva. A pesar de las especulaciones de la previa, no estuvo presente Mecha Sarrabayrouse, la única hija de la conductora.

Además de Bernardita Cella -quien compartió el material en sus redes-, el festejo en continuado sumó la presencia de Ricardo Darín y Florencia Bas, amigos de la conductora desde hace un lago tiempo. Luego de pasar unos días en Punta del Este como es habitual, la pareja se trasladó a España aguardando el nacimiento de su primer nieto, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, quienes atraviesan la etapa final del embarazo.

La diva celebrño sus 82 años de vida con una cena intima en la ciudad española

La coincidencia en la ciudad permitió coordinar el encuentro entre Susana y Ricardo, y seguir construyendo esa amistad que surgió luego de que terminaran una de los romances más recordados del espectáculo nacional. Desde entonces, se multiplicaron las manifestaciones públicas y privadas de ese vínculo, tal como el que ocurrió en la noche madrileña, cuando el actor ironizó entregándole una flor por su cumpleaños.

De esta manera, la diva continúa con los festejos que en esta ocasión diseñó en un formato más íntimo que lo habitual. Más cerca de los afectos íntimos y apostando a cierta formalidad en cada uno de los entornos, con el foco en disfrutar de la buena gastronomía y brindar por el nuevo año de vida, sin la presión de los flashes ni la presencia de la prensa local. Todo indica que la consigna de este cumpleaños es preservar la privacidad, una consigna que se convierte en prioridad cuando se trata de una figura acostumbrada a la exposición permanente. Y el entorno madrileño colabora para ello.

De acuerdo a las especulacion previas, la capital española no solo representa un destino de paso para Susana sino que piensa permanecer un tiempo allí. Los motivos son varios. Aparte del cumpleaños, el turismo y el descanso, podría contar con la visita de Marley, aunque la confirmación depende de las agendas de ambos. De eso también dependerá si el conductor graba algún programa especial con la diva, lo que pone también en la categoría de misterio qué ocurrirá con su año laboral.

En este sentido, la conductora ya tiene confirmada su vuelta a Telefe en 2026, donde encabezará dos proyectos centrales. Por un lado, será la figura principal de la cobertura del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con participación en el partido inaugural y en los momentos más relevantes del certamen. Por otro, regresará a su formato predilecto: los especiales de entrevistas mano a mano con figuras internacionales, un sello que la consagró en la pantalla chica y con el que tuvo una breve experiencia en la segunda mitad de 2024