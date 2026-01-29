La furia de Cecilia Roth ante las acusaciones en su contra: “No fue así, para nada”

Cecilia Roth enfrentó a la prensa tras comentarios en su contra

La actriz Cecilia Roth se mostró visiblemente incómoda al enfrentar los micrófonos tras el cierre de las grabaciones de la serie que relata la vida de Moria Casán. En medio de versiones que apuntaban a un supuesto conflicto en el set, Roth negó de manera enfática que existieran problemas con el equipo o el elenco. “Yo nunca tuve mal rollo con nadie”, sostuvo la artista al ser consultada por la prensa que aguardaba la llegada del elenco a un bar para celebrar la culminación del rodaje.

Tras casi un año de trabajo, el equipo de producción dio por finalizado el rodaje de la serie dedicada a una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino. La celebración posterior reunió a gran parte del elenco, aunque la ausencia de Sofía Gala —quien interpreta a “La One” en una de las etapas de la biografía— no pasó inadvertida. Gala optó por viajar a Punta del Este, en medio de rumores que la vinculaban sentimentalmente a Fito Páez, para descansar y participar de un festival.

Mientras tanto, la atención de los presentes se centró en Roth, quien al ingresar al lugar fue abordada por periodistas sobre su supuesta impuntualidad durante las grabaciones. De acuerdo con versiones que circularon en los días previos, habría llegado más de dos horas tarde a varias jornadas de grabación, generando malestar entre los actores y el equipo técnico.

En medio de los rumores de romance la actriz y el cantante viajaron juntos a Punta del Este para pasar unos días (Video:La Mañana con Moria- El Trece)

Molesta por la insistencia de los medios, Cecilia defendió su profesionalismo y desmintió cualquier versión sobre conflictos internos o irresponsabilidad. “No me gusta hablar en este tono. No es mi estilo. Yo nunca tuve mal rollo con nadie. Yo hablo cuando trabajo, de lo que trabajo y de las cosas que hago”, expresó ante los cronistas.

En diálogo directo con uno de los periodistas presentes, Roth recordó un episodio previo: “Lo que pasa es que vos me dijiste, en un momento, con carita de actor, ‘hoy llegaste dos horas tarde’. Eso me dijiste. Mentiste. No fue así, para nada. Informate antes”. Su incomodidad frente a la situación era evidente, pero insistió en que los comentarios negativos carecían de fundamento: “No quiero saber dónde empezaron los rumores”.

Pese a las reiteradas preguntas sobre la veracidad de las versiones, la actriz se mantuvo firme: “No me molestó nada, estoy feliz de la vida”. Cuando el notero volvió a consultar sobre la supuesta conflictividad, respondió con contundencia: “¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Por qué no le preguntas a tus fuentes?”.

La One contó lo que habló con la actriz luego del escándalo que se generó alrededor de la biopic (Video: La Mañana con Moria— El Trece)

En todo momento, Roth destacó su buena relación con la producción y el elenco, desestimando cualquier señal de distanciamiento o tensión en el trabajo compartido.

Mientras tanto, la protagonista de la historia, Moria Casán, se refirió en su ciclo La mañana con Moria (El Trece) al cierre de las grabaciones y a la tarea de las actrices que la encarnan en diversas etapas. “Ayer estuve con la Roth porque era su último día de grabación y el segundo mío, y la verdad es que está fascinada”, relató.

Las primeras imágenes de Cecilia Roth en el rol de Moria Casán (Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

La artista remarcó la complejidad del desafío para quienes la interpretan: “Habitarme a mí, mi ADN, no es una caricatura, cuando llaman a una actriz no es para que haga una imitación, ni una caricaturización de mi imitación, porque para eso están los imitadores que son sensacionales. Acá son actrices que me van a interpelar y me van a habitar a su manera, con lo que ellas quieren llegar a mi alma”.

Casán subrayó la profundidad del relato que llevará a la pantalla la serie: “Moria es mucho más que decir ‘Mi amor’, por la vida que tengo, por la vida política que he atravesado, por las circunstancias en las que entré al mundo del cine, teatro y la tele que siempre fueron mágicas”. También anticipó que la producción no evitará los aspectos más duros de su historia: “Los dolores están y las crudezas se van a mostrar”.

Finalmente, valoró la capacidad de las actrices para reflejar su recorrido vital: “Ana María Casanova va a estar desde chiquita, tuve una vida muy dura que la pude pasar y la desdramaticé yo, y estas actrices pueden interpretar eso porque son buenas”.