Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

En medio de los rumores de romance la actriz y el cantante viajaron juntos a Punta del Este para pasar unos días (Video:La Mañana con Moria- El Trece)

Durante la última emisión de su programa La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán sorprendió al revelar el motivo por el cual su hija, Sofía Gala Castiglione, fue la gran ausente en la fiesta de fin de rodaje de la esperada biopic sobre la vida de la diva. Según contó Moria al aire, Sofía viajó a Punta del Este con un amigo y se alojó nada menos que en la casa de Fito Páez, alimentando así los rumores de romance que desde hace días circulan entre la actriz y el reconocido músico, especialmente tras la reciente dedicatoria de cumpleaños que el cantante le hizo a Sofía.

El martes por la noche se llevó a cabo la fiesta de fin de rodaje de la serie que seguirá la vida de La One. Mientras la diva hablaba de lo que sintió Cecilia Roth al tener que encarnar su vida, se dio la revelación. “Lloró mucho porque dejaba el personaje, dejaba la serie. Dice: ‘Yo, si hubiese sido como vos, me hubiese evitado cosas de mi vida’. Que sintió una identificación con mi persona, como que dejaba el personaje y dejaba como una especie de escudo. Y (Griselda) Siciliani igual, todo lo que le pasó haciendo de mí también fue muy fuerte”, comenzó diciendo lo que generó la pregunta de Nazarena Di Serio acerca de qué sintió Sofía al tener que hacer de su propia madre.

Así surgió que Castiglione fue la gran ausente de la noche. Moria relató: “Sofía se fue al Uruguay. Está en la casa de Fito Páez. Se fue con César González, un amigo de ella, con su coche, se lo llevó en barco y se fueron a pasar unos días con Rodolfo, que ayer estuve hablando con ellos. Divino, a la casa de él en la sierra de Punta del Este, que es divino”.

Sofía y Fito están juntos en Punta del Este

Ante esto, María Fernanda Callejón no dejó pasar la oportunidad para hacer una pequeña broma usando el reciente escándalo de Luciano Castro: “¡Sofía! ¿Te fuiste con Fito? Porque acá el primero que dijo: ‘Buen día, guapa’, no fue Luciano Castro (ríe). Acá el que dice: ‘Buen día, guapa’, hace muchos años, es Fito, porque vivió en España...”.

.¿El motivo de este viaje y su ausencia en la fiesta de su madre? Lo explicó la propia Casán: “Se va al festival de Punta. Se va porque presentaron ahí una película espectacular que hizo en el Uruguay”. Así, mientras el cierre de rodaje estuvo marcado por la emoción de Roth y Siciliani, Sofía Gala prefirió evitar el evento y eligió el plan costero en la sierra con Fito Páez y amigos, en medio de rumores, bromas y la atención de todos sobre su vida personal y profesional.

Esta no es la primera vez que la actriz habla del vínculo de su hija con el cantante de rock. En la mañana del lunes, la madre de la actriz tomó la palabra en su ciclo y, fiel a su estilo, habló sobre el vínculo de su hija con el reconocido músico.

Durante la charla, Gustavo Méndez le preguntó a Moria cómo percibe a Sofía cuando está enamorada. La respuesta de la diva no dejó lugar a dudas ni a formalidades. “Insoportable”, lanzó entre risas. “Se enamora y da todo. No tiene ninguna margen como para no estar muerta”, aseguró Moria, mientras Naza Di Serio acotaba: “No se mide”.

El debate siguió al analizar los posteos de Páez, quien, según Naza Di Serio, es muy escueto y no suele dedicar palabras en sus redes, menos aún a mujeres. “Fito tendrá un montón de amigas, pero lo de él es muy jugado”, opinó Moria, haciendo referencia al reciente mensaje del músico: “Te amo, hacés el mundo un punto mejor”. Además, la conductora reveló que ambos estuvieron viviendo juntos y que Sofía le “salvó del agua viva”, en alusión a una situación que compartieron durante un viaje.

Moria, sin perder la ironía, reflexionó sobre su propia hija. “Es el único ser humano que no conozco. Se podría enamorar de cualquiera. Me da hasta miedo mirarla”, confesó, despertando las risas del estudio. “Volví a hablar con ella y dice: ‘Sofi, ¿podemos hablar una...?’. ‘Ay, mamá’. No puedo hablar porque en cualquier momento piensa que empezamos a pelear. Dice: ‘¿Por qué me preguntás esto?’ ‘Me lo preguntás de mal modo’. ‘No, vos me contestás de mal modo’... Es un problema de énfasis que tenemos”, relató la conductora.