La felicidad de la madre de Cami Homs tras el nacimiento de Aitana: “¡No puedes ser más bella!”

La palanbra de la mamá de Camila Homs tras el nacimiento de su nieta

Unas palabras cargadas de emoción y una imagen tierna marcaron el anuncio que eligió la madre de Cami Homs, Liliana Fontán, para celebrar la llegada de su nieta.

“Bienvenida Aitu a nuestras vidas, tanto te hiciste esperar, al fin te conocimos, ¡no puedes ser más bella! Alegría infinita”, expresó en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía que rápidamente atrajo la atención del círculo íntimo y de los seguidores de la familia.

La publicación no tardó en cosechar mensajes de afecto y alegría. Entre los comentarios se destacaron frases como “¡Felicidades Abuelita! Serás la mejor abuelita x5” y “Está preciosa Aituu, muchas felicidades a Camila Homs y José Sosa y sus hermanitos Francesca y Bautista y las Mellizas y la abuelita”. El clima de las redes reflejó la conmoción familiar, con una avalancha de saludos, buenos deseos y felicitaciones que inundaron la publicación.

En el sanatorio Otamendi de Buenos Aires, una nueva vida abrió paso entre la expectativa y la emoción. Así nació Aitana, la primera hija en común entre la modelo y el futbolista José Sosa. Para ellos esta es la bienvenida de su tercera hija: ella es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con Rodrigo De Paul, mientras que él es padre de Rufina y Alfonsina, de su relación con Carolina Alurralde.

La imagen de Aitana, hija de Cami Homs, compartida por Liliana, la madre de la modelo

La llegada de Aitana fue anticipada en redes y medios, alimentando la ansiedad de quienes siguen el día a día de la pareja. Finalmente, la noticia se confirmó en la jornada del miércoles, cuando la propia Cami Homs compartió la primera imagen de su hija y un mensaje sentido.

La modelo eligió Instagram para dar la bienvenida a su beba. “Te hiciste desear tanto... Bienvenida, princesa nuestra”, escribió junto a una postal en la que se ve a la recién nacida durmiendo en la cuna. El mensaje sumó miles de reacciones y comentarios, consolidando el sentimiento de fiesta que envolvió a la familia.

Desde ese día, se venía especulando con el nacimiento, pero fue la propia Cami quien despejó todas las dudas con su publicación. La modelo, que viene de ser finalista en Bake Off Famosos, compartió la alegría del momento y recibió la respuesta inmediata de su círculo cercano y de una multitud de seguidores.

El nacimiento de Aitana generó una ola de mensajes afectuosos. Los seguidores de la familia hicieron sentir su entusiasmo con frases como “¡Felicitaciones amiga! ¡Bienvenida Aitu! Felicitaciones a toda la familia”. Otros mensajes, dirigidos a la abuela, a los padres y a los hermanos, reforzaron el clima de celebración.

Las palabras de Liliana, la madre de Cami Homs, tras el nacimiento de Aitana

La fotografía de los pequeños pies de Aitana, con su pulsera identificatoria del sanatorio, se volvió símbolo del momento. La imagen circuló en redes y fue replicada en las cuentas de familiares y allegados, dando cuenta de la emoción colectiva.

El entorno de la familia Homs-Sosa vivió el nacimiento con enorme alegría, manifestada tanto en las palabras de la abuela como en los saludos de su comunidad digital, y en el mensaje íntimo de bienvenida que la propia Cami compartió con sus seguidores.

Días antes del nacimiento, la modelo había publicado una imagen en la que posaba frente a un espejo, con prendas claras y sandalias, dejando ver la panza a punto de cumplir cuarenta semanas. El ambiente luminoso, el saco liviano y la postura de perfil resaltaron el tamaño de su abdomen. La frase elegida para acompañar la imagen resumía la tensión y la dulzura del último tramo: “Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”.

Esa fotografía se volvió un punto de encuentro: seguidores, amigos y familiares volcaron comentarios, muestras de apoyo y mensajes de aliento. La comunidad digital que acompañó el embarazo desde el comienzo celebró cada publicación, cada avance, cada señal de que la espera se acercaba al desenlace.