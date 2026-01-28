Cami Homs fue mamá de Aitana, su primera hija con José Sosa, y la presentó con una tierna postal: “Te hiciste desear tanto” (Instagram)

Cami Homs se convirtió en mamá por tercera vez. En el sanatorio Otamendi de Buenos Aires, una nueva vida abrió paso entre la espera: Aitana, la primera hija en común de la modelo y José Sosa. Para el futbolista, este inolvidable acontecimiento significa el inicio de la paternidad. Por parte de Cami, sus hijos mayores Francesca y Bautista, nacidos de su relación anterior con Rodrigo de Paul, le dieron la bienvenida a su hermana menor.

“Te hiciste desear tanto... Bienvenida, princesa nuestra”, escribió la modelo desde su cuenta de Instagram con una dulce postal de su hija durmiendo en cuna. Desde hacía un día se venía rumoreando el nacimiento de su hija, pero finalmente fue este miércoles cuando la finalista de Bake Off Famosos presentó a su beba.

Cami Homs compartió la primera foto de Aitana, su primera hija con José Sosa (Instagram)

La llegada de Aitana coronó una espera compartida, documentada paso a paso en redes sociales. Días antes del nacimiento, la modelo había publicado una imagen en la que posaba frente a un espejo, con prendas claras y sandalias, dejando ver la panza a punto de cumplir cuarenta semanas. El ambiente luminoso, el saco liviano y la postura de perfil resaltaron el tamaño de su abdomen. La frase elegida para acompañar la imagen resumía la tensión y la dulzura del último tramo: “Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”.

Esa fotografía se volvió un punto de encuentro: seguidores, amigos y familiares volcaron comentarios, muestras de apoyo y mensajes de aliento. La comunidad digital que acompañó el embarazo desde el comienzo celebró cada publicación, cada avance, cada señal de que la espera se acercaba al desenlace.

En las semanas previas al parto, Cami y José Sosa eligieron Punta del Este como refugio familiar. Allí, junto a Francesca y Bautista, compartieron paseos al atardecer, fogones y juegos en la playa. Las imágenes que la modelo difundió mostraron escenas de convivencia distendida: en una, Cami posó con un vestido largo, la panza en primer plano; en otra, descansó al sol, con bikini blanca y un corazón trazado con protector solar sobre el vientre. La familia priorizó la cercanía, las celebraciones simples y los momentos de intimidad mientras la cuenta regresiva avanzaba.

Cami Homs durante su embarazo de Aitana (Instagram)

La pareja, a punto de cumplir tres años de relación en marzo, sumó a la preparación para el nacimiento la continuidad de las actividades cotidianas. Camila mantuvo su agenda laboral, las rutinas de entrenamiento y los compromisos habituales. La maternidad y el trabajo convivieron sin conflicto; la exposición pública, lejos de retraerla, la llevó a compartir cada etapa, cada preocupación y cada alegría con quienes la seguían de cerca.

La imagen de la semana cuarenta no fue la única que dio testimonio de la espera. A lo largo de los meses, la modelo documentó el crecimiento del embarazo y la transformación de la familia. Las publicaciones tejieron una narración visual y emocional, donde la expectativa se palpaba en los detalles y en la interacción constante con sus seguidores.

Durante este tiempo, Cami también eligió hablar en primera persona sobre su experiencia. En una entrevista para Bajo el brillo, el ciclo conducido por Erica Etter, abordó sin reservas un tema poco tratado: la intimidad de la pareja durante la gestación. Ante la pregunta de la periodista, la modelo expuso números a la cuestión y respondió con honestidad: “Hoy creo que un promedio de dos de siete”, refiriéndose a la frecuencia sexual con su pareja en los meses finales del embarazo. La confesión, lejos de incomodarla, generó empatía y abrió un espacio de conversación sobre las transformaciones físicas y emocionales que atraviesan muchas mujeres durante la gestación.

La pareja mientras palpitaba la llegada de su primera hija juntos

La reacción de la conductora fue espontánea: “Bien, bueno para estar embarazada, eh”. El intercambio se volvió tema central de la entrevista y resonó entre quienes atraviesan situaciones similares, visibilizando realidades que suelen quedar fuera de la escena pública.

El nacimiento de Aitana marcó un antes y un después en la vida de la pareja y de la familia ensamblada. Para “El Principito” Sosa, significó el primer encuentro con la paternidad. Para Cami Homs, la consolidación de una nueva etapa junto a sus tres hijos. La llegada de la bebé reconfiguró los vínculos y sumó una historia más al árbol familiar.

La secuencia de imágenes, palabras y gestos compartidos en la espera se cerró con la noticia desde el sanatorio. Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, nació el martes y fue recibida en un entorno de afecto y celebración. Francesca y Bautista sumaron una hermana menor; la pareja, una nueva rutina y el desafío de crecer juntos.