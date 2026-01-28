Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

La figura de MasterChef Celebrity y el cantante de la banda 18 Kilates estarían empezando una historia (Video: SQP/ América TV)

El mundo del espectáculo se encuentra revolucionado tras el surgimiento de rumores de romance entre Evangelina Anderson y Maxi, cantante de 18 Kilates. Los comentarios comenzaron a circular la semana pasada y no tardaron en captar la atención del público, especialmente porque involucran a dos figuras muy activas en el ambiente artístico y mediático.

La noticia tomó fuerza luego de que Martín Salwe aportara detalles en el programa Sálvese quién pueda (América), donde narró cómo habría sido el primer acercamiento entre la modelo y el joven artista. Según relató el panelista, “dicen que ella está saliendo con Maxi, de 18 Kilates. Hubo un encuentro en un lugar determinado, nocturno”. La referencia directa al evento conocido como C-Baila Cumbia aportó un matiz contextual para quienes siguen la escena de la música tropical.

El seguimiento entre ambos en las redes sociales habría sido el primer indicio de un vínculo incipiente. Salwe describió que “había una especie de seguimiento entre los dos en las redes. Se veían las historias”. Esta dinámica digital, tan habitual en la era contemporánea, funcionó como preámbulo de la historia que luego se desarrollaría en persona. La conductora del ciclo, Sabrina Rojas, compartió su propia perspectiva sobre estas señales virtuales al comentar: “No hay que seguirse en las redes cuando se gusta. Yo no sigo a nadie que me gusta”.

Evangelina Anderson mostró un acercamiento al menos virtual a Maxi Kilates

En este contexto, el panelista profundizó sobre el interés de Evangelina en el cantante. Según su relato, “en un momento ella dice ‘¡Ay, me encanta cómo canta! Quiero verlo en vivo’”. Este entusiasmo llevó a la modelo a planificar un encuentro que terminó marcando el inicio de los rumores de relación.

El 17 de enero, día sábado, se concretó el esperado encuentro. Evangelina asistió al show de Maxi acompañada de dos amigos y una amiga, Majo Martino, conocida por su cercanía con la modelo. Durante la presentación, Eva se mostró entusiasta: bailó, cantó y disfrutó de la música en un ambiente distendido, según la reconstrucción de Salwe.

La noche no terminó con el show. Anderson pidió pasar al camarín de Maxi, donde la interacción continuó más allá de lo profesional. Según el relato, “luego de la charla hubo una foto vertical, una foto horizontal, una selfie. Ella se rio mucho. Estaba muy compinche y quedó como loca”, afirmó sobre el ambiente distendido y la química percibida entre ambos.

Maxi Kilates, en uno de los últimos shows organizados por el programa de streaming Un poco de ruido

El seguimiento de las redes sociales y las imágenes tomadas en el camarín alimentaron las especulaciones. Las risas, la complicidad y la actitud de Evangelina durante esa noche fueron interpretadas como señales de un interés mutuo, más allá de la mera admiración artística. El entorno no tardó en notar la buena sintonía entre ambos protagonistas.

Salwe profundizó en el asombro que generó esta situación, ya que “cuando todos pensamos que Evangelina estaba enganchadísima y a los bifes con Ian Lucas, la mirada de ella estaba en este chico, en Maxi, gran cantante y churro”. Esta frase resume la sorpresa de quienes seguían de cerca la vida sentimental de la modelo, dado que se la vinculaba sentimentalmente con Ian Lucas, otro joven influencer con quien comparte pantalla en Masterchef Celebrity.

La historia cobra todavía más interés porque ambos protagonistas cuentan con antecedentes mediáticos en sus relaciones sentimentales. Evangelina Anderson es conocida por su pasada relación con Martín Demichelis, mientras que Maxi fue pareja de Lucila “La Tora” Villar. Este contexto aporta un matiz adicional al surgimiento de los rumores y explica la rápida expansión de la noticia en los portales de espectáculo.

Maxi estuvo en el foco mediático tras su última relación, con la ex Gran Hermano Lucila La Tora Villar

Las versiones sobre un nuevo romance se alimentan del cruce entre el mundo digital y el presencial, donde las redes sociales, los shows en vivo y la complicidad frente a las cámaras confluyen para dar forma a historias que captan la atención de los seguidores. Por ahora, ni Eva ni Maxi confirmaron públicamente el supuesto vínculo, pero la sucesión de hechos y las declaraciones de los involucrados mantienen la expectativa sobre una posible nueva pareja en el ambiente artístico argentino.