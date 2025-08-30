Final para el amor entre “La Tora” Villar y Maxi Kilates: ella borró todas las fotos con él de sus redes sociales

El video con el que Lucila “La Tora” Villar confirmó su relación con el cantante de 18 Kilates: “Te amo”

Con la eliminación de todas las imágenes donde aparecía Maximiliano Appap —conocido como Maxi Kilates, líder de la banda de cumbia 18 Kilates—, Lucila “La Tora” Villar, la ex Gran Hermano, le puso un abrupto punto final a la relación con él. Lo que llamó la atención es que ella había publicado un video de ambos hace apenas 48 horas atrás.

El vínculo entre La Tora y el líder de 18 Kilates comenzó hace unos cuatro meses. Ella lo invitó al espacio de streaming de Gran Hermano. Allí se conocieron. Unos días después, él la invitó a salir. Y ya no se separaron más. La Tora comenzó a acompañar a Maxi Kilates durante sus shows los fines de semana, y usuarios compartieron imágenes de la pareja.

La confirmación de su vínculo con Maxi Kilates llegó a través de un video íntimo publicado en sus redes sociales, donde la ex participante de Gran Hermano 2022-23 escribió: “Feliz cumple, te amo”, acompañado de un emoji de corazón en llamas, y recibió como respuesta un “te amo” del intérprete de éxitos como “Son de amores” y “A puro dolor”.

El romance tomó más temperatura en junio, cuando ella viajó a Miami para cubrir el Mundial de Clubes y, durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, presentó oficialmente a su pareja. En esa ocasión, ambos compartieron detalles sobre el inicio de su relación y manifestaron el entusiasmo propio de una pareja que recién comienza. “Nos conocimos en un stream donde estábamos haciendo notas. Ese mismo día... flechazo”, relató La Tora.

Durante su estadía en Estados Unidos, la pareja documentó en redes sociales distintos momentos de su viaje, desde paseos por la playa y salidas nocturnas hasta visitas a supermercados. En una de las publicaciones, La Tora escribió: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía”, mientras que Maxi Kilates le respondió: “¿Tan linda vas a ser?... Te amooo”. El cantante también compartió imágenes del viaje y reflexionó: “Las últimas de un viaje donde tuve todo lo que necesitaba antes de retomar los shows nuevamente. No traten de ser perfectos, traten de ser felices. Es la única manera de vivir cada vez más tranquilos, enfocándose en uno mismo. Soy mi proyecto más importante”. Ella, por su parte, le dedicó un mensaje: “Mi chiquito hermoso, te amo”. En una de las fotos más comentadas, ambos posaban junto a la famosa dona gigante de Lard Lad, mientras que en otra se los veía en una atracción acuática rodeados de vegetación.

La noticia de la ruptura fue confirmada por Pepe Ochoa a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM, donde el panelista anunció en un video: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”. En el pie del video, Ochoa precisó: “La Tora se separó de Maxi. Ella lo dejó a él. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.

Para La Tora, este romance representó una nueva apuesta al amor tras sus relaciones anteriores con figuras del espectáculo, como Pablo Arnoletti de Márama, el cantante BM y su excompañero de reality Nacho Castañares. Maximiliano Appap es conocido por su trabajo al frente de 18 Kilates, banda que en los últimos años amplió su repertorio hacia géneros como el reguetón y el cuarteto.

El final de la relación, marcado por la decisión de La Tora de priorizar su carrera y la eliminación de todo rastro de su ex pareja en redes sociales, cierra un capítulo que, aunque breve, estuvo cargado de gestos públicos de afecto y momentos compartidos ante la mirada de miles de seguidores.