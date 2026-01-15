Teleshow

El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños número 27 con un homenaje a su papá y una foto inédita

La publicación revela la importancia del lazo familiar en una fecha especial, cargada emoción por la recuperación de su salud

Guardar
Hans Petersen cumple 27 años
Hans Petersen cumple 27 años y subió a su Instagram una foto especial con su papá

La imagen publicada por Hans Petersen acompaña la celebración de su cumpleaños número 27 y pone en relieve el vínculo familiar entre el chef Christian Petersen y su hijo. Así, el aniversario suma un significado especial a través de este retrato, que refuerza la cercanía entre el protagonista y su padre, en particular después del problema de salud que tuvo el cocinero en su ascenso al Volcán Lanín, en Junín de los Andes. Cabe recordar que ese día, 12 de diciembre, tuvo que ser internado en San Martín de los Andes y luego pudo ser trasladado al Hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires. Durante ese lapso estuvo bajo cuidados intensivos, con asistencia de oxígeno mecánica. Finalmente, el cocinero se estabilizó y pudo recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar.

El chef, reconocido por su trayectoria en la gastronomía, es padre de tres hijos que nacieron durante su primer matrimonio con Mercedes Cristiani. La vida familiar de Petersen integra activamente tanto la cocina como el trabajo en equipo; sus hermanos, Roberto y Lucas, también forman parte del negocio familiar, aunque cada uno con funciones distintas.

La tradición culinaria en la familia se refleja en las nuevas generaciones. Lars, el hijo de 21 años, ha comenzado a mostrar interés por la cocina e inicia el recorrido laboral que distinguió a su padre, mientras que Francis, de 17, atraviesa su adolescencia aun definiendo su camino. Hans, el mayor, que este jueves cumple 27 años, además de colaborar con su padre es artista plástico.

La familia Petersen celebra un
La familia Petersen celebra un aniversario especial reforzando la unión entre Christian y su hijo Hans en redes sociales

En declaraciones públicas, Christian ha manifestado su satisfacción ante el desarrollo individual de sus hijos y su deseo de que cada uno defina su rumbo profesional, ya sea siguiendo el legado gastronómico familiar o buscando nuevas rutas.

Los días de dolor de Christian Petersen

Durante el período de internación de Petersen, su hijo Hans compartió una selfie en el espejo mediante sus historias de Instagram, con un filtro que armoniza la imagen y un teléfono celular en primer plano.

Entre las manos, sobre la foto, colocó un símbolo icónico: un emoji de una pequeña planta verde, que para muchos usuarios representa vida y esperanza. Esta publicación, acompañada por la canción Follow God de Kanye West, generó de inmediato diversas lecturas sobre el ánimo familiar y transmitió un mensaje de aliento en medio de la incertidumbre.

En redes, Hans Petersen comparte
En redes, Hans Petersen comparte mensajes de esperanza luego de la internación de Christian Petersen, usando símbolos y música emotiva

La elección musical tampoco pasó inadvertida. En una de las estrofas del tema, traducida al español, puede leerse: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”. El gesto fue percibido como una referencia al vínculo entre padre e hijo y una muestra de resiliencia frente al cuadro clínico reservado que atravesaba el reconocido chef.

Así está Christian Petersen después
Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: "Regenerando, día a día" Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: "Regenerando, día a día"

En las últimas horas Christian Petersen, publicó unas imágenes en las que aparece con pantalón corto, zapatillas deportivas y una flecha blanca pintada en el asfalto que apunta hacia adelante, resume el giro radical en su existencia tras atravesar un serio cuadro de salud. Ahora, la consigna: “Qué sensación tan buena y tan profunda, esta de ir poco a poco” encabeza su relato personal y público sobre el proceso de reconstrucción física y emocional lejos del vértigo televisivo.

“Qué sensación tan buena y
“Qué sensación tan buena y tan profunda, esta de ir poco a poco” escribe Petersen

El chef muestra fragmentos de sus jornadas: un mate, la lectura del día, la libreta en la que escribe reflexiones o la huerta que atiende, se integran a su rutina como anclas nuevas y conscientes. La imagen de sus piernas sobre el asfalto, avanzando en dirección a la flecha, actúa como símbolo personal de avance, aun cuando el ritmo sea pausado. Según Petersen en diálogo con Teleshow, “solía llevarlo para medir rendimiento. Ahora registro mi recuperación”, dijo, refiriéndose al reloj inteligente, que antes marcaba tiempos y ahora funciona como testigo de una mejora medida en paciencia.

En ese proceso, no hay espacio para proezas ni prisas. Petersen afirmó a este medio: “Sin voz pero por suerte en lo personal mejorando. Caminando un poco”. Cada progreso cobra un sentido renovado, celebrando avances cotidianos como actos de vitalidad. La internación marcó un antes y un después, evidenciando la fragilidad y empujándolo a rehacer prioridades.

Christian Petersen documenta su recuperación
Christian Petersen documenta su recuperación tras superar un serio problema de salud, mostrando avances personales en redes sociales

El entorno doméstico y rural es el escenario central del presente. Entre la frescura del campo y los trabajos de huerta, el chef ha resignificado su día a día. Las herramientas alguna vez asociadas al rendimiento y la competencia personal, como el reloj inteligente o la planificación rigurosa, han cedido paso a rituales de atención hacia sí mismo.

Hoy, Petersen selecciona a mano las verduras y hortalizas de su huerta, riega las plantas y mide el avance según su bienestar integral. No busca llegar primero, sino llegar en plenitud, integrando el autocuidado como elemento estructural de cada día.

Temas Relacionados

Christian PetersenHans PetersenVolcán LaninInternaciónChefCocineroResiliencia

Últimas Noticias

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

La periodista explicó en radio cómo fue su experiencia con el artista español en Miami hace 30 años

Verónica Albanese contó las incómodas

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

A días de hablar de su relación con el polista en Almorzando con Juana, la actriz y su nueva conquista fueron captados muy acaramelados

Las primeras fotos de Laurita

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

La diva de los teléfonos habló del escándalo que tiene al cantante español como protagonista y aseguró que “es un caballero”

Susana Giménez salió en defensa

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

El comediante y el exparticipante de Gran Hermano se dijeron de todo en las calles de la ciudad costera y reavivaron su vieja pelea

Violento cruce entre Rosita y

Se viralizó un video con una nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con una similitud inesperada

La actriz de Casi Ángeles se habría inspirado en una entrevista vieja de la conductora de MasterChef para definir su relación con Mauro Icardi. Las frases idénticas que llamaron la atención de sus seguidores

Se viralizó un video con
DEPORTES
Sorpresa en la Premier League:

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

TELESHOW
Verónica Albanese contó las incómodas

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

Se viralizó un video con una nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con una similitud inesperada

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la importación de cascos certificados para motocicletas a la reglamentación técnica

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

“¿Qué sentido tiene?”: la canción que Mick Jagger dijo que no hacía falta versionar