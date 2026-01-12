Teleshow

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

El reconocido chef se mostró por primera vez luego de su delicado estado de salud, compartiendo un mensaje de paciencia y serenidad mientras disfruta de su jardín y se recupera lejos de las cámaras

Guardar
Christian Petersen reapareció públicamente tras haber pasado 26 días internado por una grave falla multiorgánica (Video: Instagram)

Después de varias semanas que despertaron preocupación en el ambiente gastronómico y televisivo, Christian Petersen volvió a mostrarse públicamente. Lo hizo de manera fiel a su estilo: sin estridencias, sin dar explicaciones médicas y lejos de los sets de televisión. Una breve historia en Instagram, grabada en un entorno natural y acompañada por una frase simple pero elocuente (“Un guerrero en el jardín... Regenerando, día a día”) fue suficiente para confirmar que el chef ya está en su casa, atravesando un proceso de recuperación luego de haber pasado cerca de un mes internado.

La imagen, que rápidamente comenzó a circular, mostró a Petersen visiblemente más delgado, caminando con calma, mientras regaba plantas entre canteros elevados y vegetación. El cambio físico fue notorio y no pasó desapercibido. Sin embargo, más allá del impacto visual, el mensaje que transmitió fue de serenidad y paciencia, dos conceptos que parecen marcar esta nueva etapa de su vida.

El cocinero recibió el alta médica el pasado 6 de enero, tras permanecer 26 días internado como consecuencia de un delicado cuadro de salud. Todo comenzó el 12 de diciembre de 2025, durante una expedición al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. Allí empezó a manifestar un fuerte agotamiento y debió ser asistido por guardaparques del Parque Nacional Lanín. Tras las primeras atenciones, fue trasladado al hospital de Junín de los Andes y luego derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva.

Christian Petersen dio señales de
Christian Petersen dio señales de mejoría publicando imágenes de su alimentación simple y saludable, un guiño a su pasión por la cocina

El diagnóstico fue grave: una fibrilación auricular que derivó en una falla multiorgánica, comprometiendo al menos dos órganos vitales. Una vez estabilizado, el equipo médico organizó un operativo sanitario para su traslado aéreo al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde continuó su tratamiento hasta recibir el alta. Desde el primer momento, tanto su familia como las instituciones médicas optaron por mantener un fuerte hermetismo y priorizar la confidencialidad, evitando detalles innecesarios sobre su evolución clínica.

Ya en su casa, Petersen dio algunas señales más de su recuperación, siempre con bajo perfil. Días después del alta, compartió una imagen de su almuerzo: un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga, cubos de queso y medio huevo cocido durante siete minutos. El gesto, mínimo y cotidiano, fue leído como una manera de volver a conectar con lo que mejor sabe hacer, pero desde un lugar mucho más pausado. Incluso detalló el tiempo exacto de cocción del huevo, un guiño a su faceta pedagógica y a la pasión intacta por la cocina.

En otra publicación, mostró un diploma otorgado por la Fundación Temaikén al programa Los Petersen Cocineros, que realiza junto a su hermano Roberto, por su aporte a la protección de la naturaleza durante 2025. Ese reconocimiento funcionó también como una señal de continuidad, aunque sin apurar tiempos ni anticipar un regreso inmediato a la actividad televisiva.

El diagnóstico incluyó una fibrilación
El diagnóstico incluyó una fibrilación auricular y posterior falla multiorgánica que afectó al menos dos órganos vitales (Foto: Alejandro Guyot)

Su primera comunicación directa tras la internación fue tan escueta como optimista: “Buenas, buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”. El mensaje recibió cientos de comentarios de apoyo, tanto de colegas como de seguidores, que celebraron verlo nuevamente activo, aunque sea en pequeñas apariciones.

Por ahora, no hay confirmaciones sobre cuándo volverá a trabajar ni si retomará proyectos en el corto plazo. Todo indica que la prioridad es la recuperación progresiva, bajo control médico y lejos de la exposición mediática que caracterizó buena parte de su carrera. La imagen en el jardín, caminando entre plantas, sintetiza ese presente: introspectivo, silencioso y enfocado en sanar.

Sin grandes anuncios ni declaraciones, Petersen eligió mostrarse tal como está hoy. Más flaco, más calmo y atravesando un proceso de reconstrucción personal que recién comienza. Un primer paso visible que llevó tranquilidad a su entorno y a su público, y que dejó en claro que la recuperación avanza, día a día, sin prisa pero con firmeza.

Temas Relacionados

Christian Petersen

Últimas Noticias

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Tras un carrusel de imágenes compartido por el piloto de F1, una postal de la actriz encendió la chispa virtual que hoy tiene a los fans teorizando sobre una posible nueva pareja

Quién es Maia Reficco, la

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

Una serie de postales compartidas por Rodrigo de Paul durante unas paradisíacas vacaciones desató la locura entre los seguidores. Las imágenes que dieron qué hablar

Crecen los rumores de embarazo

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero compartió en redes una foto y un mensaje de amor para celebrar un nuevo mes junto al futbolista de Vélez Sarsfield

El romántico posteo de Indiana

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

En su paso por el almuerzo dominical de Juana Viale en Mar del Plata, la actriz brindó detalles del polista, con quien aseguró que se están “conociendo”

Laurita Fernández contó cómo comenzó

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A una semana de instalarse los rumores sobre una relación entre ambos, la pareja lo dejó asentado con un ida y vuelta a través de un tierno mensaje en las redes

Ciro Martínez y Luli Bass
DEPORTES
Intenso ardor y agua en

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

TELESHOW
Quién es Maia Reficco, la

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes