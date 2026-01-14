Teleshow

La reflexión de Christian Petersen en plena transformación de su vida: “Qué sensación tan profunda”

Con una nueva mirada sobre el tiempo, el cocinero se reconstruye lejos de los reflectores tras el grave episodio por el que estuvo internado 25 días

Christian Petersen se encuetra viviendo
Christian Petersen se encuetra viviendo un momento de recuperación tras una dura internación (Foto: Alejandro Guyot)

La mañana de este miércoles, Christian Petersen compartió en sus redes una imagen que, a primera vista, parece simple, pero encierra la trama de una vida rediseñada: sus piernas enfundadas en pantalón corto negro, un par de zapatillas deportivas grises sostenidas sobre el áspero asfalto, y una flecha blanca, perfectamente delineada, que apunta hacia adelante. Arriba, flotando sobre la imagen, una frase rotunda: “Qué sensación tan buena y tan profunda, esta de ir poco a poco”. ¿Puede una foto resumir el antes y el después de una existencia? Para Petersen, la respuesta es sí.

Porque la vida puede cambiar en un instante. Y para el chef, ese instante llegó de manera abrupta, con una hospitalización crítica que lo puso frente a la fragilidad y lo obligó a mirar, sin atajos, el abismo de la vulnerabilidad. Atrás quedó el vértigo de la gastronomía, el show permanente de la televisión y el ruido incesante de las expectativas. La internación marcó el inicio de una profunda transformación, una que, lejos de los reflectores, se cocina a fuego lento.

Christian Petersen mostró cómo continúa
Christian Petersen mostró cómo continúa su recuperación

En una charla reciente con Teleshow, Petersen lo describió sin dramatismos, pero tampoco sin pudor: “Sin voz pero por suerte en lo personal mejorando. Caminando un poco”, dijo. No hay lugar para la prisa ni para el heroísmo. La recuperación, para él, se convirtió en un trayecto que exige entereza y serenidad, en el que cada paso cuenta y cada avance es celebrado como una victoria.

Esta nueva manera de vivir tiene eco en sus publicaciones cotidianas. El chef comparte sin filtros, dejando ver la textura real de sus días. La simplicidad de lo cotidiano ganó un nuevo significado: un mate, un libro, la libreta donde anota pensamientos y sensaciones, la frescura del campo y la huerta que cultiva con sus propias manos. La imagen de sus piernas sobre el asfalto, avanzando hacia una flecha blanca, es casi una declaración de principios. ¿Por qué esa dirección? ¿Por qué ese símbolo? Porque avanzar, aunque sea lento, es avanzar.

Christian Petersen compartió un mensaje
Christian Petersen compartió un mensaje y una fotografía de su presente

En los últimos días, los objetos y rutinas que antes estaban al servicio del rendimiento han cambiado de sentido. Un ejemplo: el reloj inteligente. Antes, herramienta de control y competencia consigo mismo, hoy es compañero de una recuperación que se mide en honestidad y paciencia. “Solía llevarlo para medir rendimiento. Ahora registro mi recuperación”, reveló. El foco ya no está en los kilómetros recorridos ni en los tiempos de batido, sino en el cuidado personal integral, en la escucha atenta del propio cuerpo.

La rutina del chef se resignificó por completo. Riega las plantas de su huerta, selecciona verduras y hortalizas y mide cada paso, no para llegar antes, sino para llegar mejor. El mate acompaña el despertar y la lectura de cada mañana, mientras la libreta de notas se convierte en un refugio para pensamientos sencillos, pero decisivos.

Christian Petersen se mostró por primera vez en rehabilitación después de recibir el alta médica

Petersen optó por alejarse del resplandor público y encontrar la paz en el silencio y la serenidad. Ya no se trata de encender fuegos ni de buscar la perfección ante miles de ojos. Ahora, se reconstruye sin prisa, sin la presión externa que antes lo acosaba. El tiempo lejos de la cocina y el espectáculo lo guio hacia un autodescubrimiento donde prioriza el bienestar y la paciencia. “La recuperación no es una carrera, sino un camino de autoconocimiento”, repite como un mantra, mientras riega la huerta y observa el crecimiento lento de las plantas.

En un gesto de humildad, Petersen eligió cerrar una de sus reflexiones citando a Henry David Thoreau: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”. No explicó más. No lo necesitó. Cada palabra, cada imagen, cada pausa en el relato, es parte de una reconstrucción más honda, una que no necesita justificaciones.

El chef que alguna vez corrió tras la perfección, hoy camina despacio. Pero camina. Entre la tierra húmeda y el vapor del mate, entre la página en blanco y la flecha blanca pintada en el asfalto, Christian Petersen aprende, paso a paso, a habitar una vida nueva.

