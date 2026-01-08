Teleshow

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

A dos días de salir del hospital, el reconocido chef compartió imágenes y palabras que conmovieron a sus seguidores

El chef, quien recibió el alta médica luego de casi un mes internado, publicó su primer posteo (Archivo)

La salud de Christian Petersen mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y la gastronomía desde el pasado 18 de diciembre. El reconocido chef, referente indiscutido de la cocina en la televisión argentina, atravesó semanas de incertidumbre luego de descompensarse durante una excursión en el volcán Lanín, uno de los icónicos puntos de la Patagonia argentina. El episodio, que obligó a su internación inmediata, generó preocupación entre colegas, seguidores y familiares, quienes aguardaron el parte médico día a día. Finalmente, este martes, y tras casi un mes bajo estrictos cuidados, Petersen recibió el alta médica en Buenos Aires, marcando el inicio de una nueva etapa con su primera publicación personal en las redes.

El mensaje público del chef tras dejar el hospital llegó a través de sus historias de Instagram. Fiel a su estilo, Christian compartió una imagen de unas medialunas caseras sobre un plato de metal, acompañada por música suave y la frase: “Buenas, buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”. El gesto, simple y cálido, buscó transmitir serenidad y optimismo en un momento de recuperación, y fue celebrado de inmediato por sus seguidores.

La publicación redirigía a un posteo anterior de la tradicional panadería Petersen en San Isidro, fechado en abril pasado, donde se multiplicaron los mensajes de aliento. “Pronta recuperación”; “Espero que mejores pronto”; “Vamos, que un tropezón no es caída”; “Gran cocinero y persona. Me alegro que hayas obtenido el alta”; “¡Vos podés, Chris!”, escribieron sus seguidores, reflejando el cariño y la admiración acumulados en años de trayectoria.

El cocinero eligió una imagen de una de sus creaciones, fechada en abril pasado (Instagram)

El anuncio del alta médica, tras semanas de internación, fue recibido con alivio por toda la comunidad. Petersen permaneció primero en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, desde el 26 de diciembre, continuó la recuperación en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Fuentes médicas y cercanas a la familia confirmaron a Teleshow que la evolución del chef fue monitoreada de cerca, dado lo delicado del cuadro inicial.

La confirmación oficial llegó mediante un comunicado del Hospital Alemán. El director médico, Norberto Mezzadri (MN 61464), subrayó la importancia de brindar información de manera responsable y de acuerdo al protocolo de privacidad solicitado por la familia Petersen. El parte médico, escueto y formal, informó: “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

El proceso de recuperación no estuvo exento de momentos críticos. Petersen enfrentó complicaciones serias en el inicio de la internación, pero respondió positivamente a los tratamientos indicados por el equipo médico y pudo superar el principal diagnóstico: fibrilación auricular. Esta condición cardíaca, que fue la causa de la descompensación durante la actividad física en el volcán Lanín, mantuvo en reserva los detalles sobre su estado por pedido expreso de la familia y la institución médica.

El comunicado del Hospital Alemán confirmando el alta del chef Christian Petersen

Durante los días de mayor incertidumbre, el respeto por la privacidad y el manejo cuidadoso de la información fueron la regla. El entorno del chef solicitó cautela y el acompañamiento silencioso de sus seguidores, quienes se volcaron a las redes para enviar mensajes de fuerza y esperanza. En cada comentario se evidenció el lugar especial que el chef ocupa en la escena gastronómica y el afecto genuino que despierta en el público.

Con el alta médica, Petersen inicia una etapa de recuperación paulatina y controlada, bajo indicaciones precisas de los profesionales que lo acompañaron durante todo el proceso. Su regreso a casa fue celebrado como una verdadera victoria, no solo por quienes lo conocen de cerca, sino también por quienes encontraron en su ejemplo un mensaje de resiliencia y calma.

