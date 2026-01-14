Sabrina Rojas se sinceró sobre su nueva relación con un hombre 15 años menor: “Me encara mucho el pibe joven”

Sabrina Rojas reveló su interés por un hombre menor que ella aunque no quiso dar más detalles (Bondi Live)

Sabrina Rojas confirmó que atraviesa una etapa sin pareja estable, aunque permanece abierta a nuevas experiencias sentimentales. En una entrevista en Ángel Responde (Bondi Live), la modelo dejó claro que prefiere mantener relaciones ocasionales, mientras el foco mediático se mantiene sobre la reciente polémica entre su ex Luciano Castro y Griselda Siciliani.

“Estoy soltera, pero chongueando como loca”, expresó Rojas cuando fue consultada por su estado amoroso. Y añadió que, a diferencia de lo que había ocurrido en otros momentos de su vida, su interés actual es un hombre varios años menor que ella.

La modelo evitó ofrecer detalles precisos sobre la identidad de su acompañante, aunque no ocultó la diferencia de edad. De acuerdo con Ángel de Brito, el joven sería unos veinte años más joven que Rojas. Sin embargo, la entrevistada prefirió centrarse en el lado anecdótico del tema y bromeó: “Quince años, diez. Después te voy a mostrar”.

Al ser cuestionada por sus preferencias, Rojas fue directa al afirmar: “No me gustan los chicos jóvenes. Me gustan más de mi edad para ponerme en pareja”. No obstante, reconoció que últimamente ha flexibilizado su postura. “Bueno, a veces te cautivan los chicos”, comentó entre risas, mostrando un cambio respecto a la idea de salir con hombres más jóvenes.

Ángel de Brito aporta humor a la entrevista de Sabrina Rojas destacando su historial sentimental satisfactorio

La conductora admitió que en tiempos recientes ha recibido más propuestas de hombres de menor edad. “Cómo me buscan los pibes más jóvenes. Me buscan más que los de mi edad. Me encara mucho el pibe joven”, compartió Rojas, subrayando que ahora se siente cómoda y divertida con este tipo de situaciones.

Durante la conversación, Ángel de Brito aportó un comentario que distendió el ambiente al referirse al historial sentimental de la entrevistada diciendo: “Siempre comió bien”.

La modelo Sabrina Rojas afirma en 'Bondi Live' que prefiere relaciones ocasionales mientras sigue la polémica de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Las declaraciones de Sabrina Rojas tomaron notoriedad mientras se desarrolla el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro, donde el nombre de Griselda Siciliani también está implicado. El contraste entre la actitud abierta y humorística de Rojas y la exposición mediática de su expareja marcó el tono de la emisión.

Rojas concluyó la charla mostrando su disposición a explorar propuestas que antes hubiera descartado, lo que refleja una nueva etapa en su vida personal y sentimental.

Una reflexión para Luciano Castro

En declaraciones para el mismo programa, Sabrina Rojas, expareja de Castro y madre de dos de sus hijos, fijó posición sobre el comportamiento del actor: “Él es un buen tipo, pero hay veces que pensás y decís: ‘Dale, no te podés equivocar tantas veces’”, afirmó, sugiriendo la existencia de una conducta reiterada y no meramente accidental.

A raíz del escándalo, el propio Castro ya había asumido públicamente su error, acomodando la narrativa sobre el impacto vivido. “Desilusioné a las personas que más amo en mi vida”, admitió el actor, reflejando el efecto personal y familiar del episodio. Por su parte, Griselda Siciliani, pareja de Castro, reconoció el hecho de la infidelidad y expuso el malestar provocado por la exposición mediática: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”, expresó la actriz en declaraciones con incomodidad notoria.

Un escándalo de infidelidad, confesiones en televisión y propuestas inesperadas: el momento de Sabrina Rojas que redefine sus vínculos amorosos

El análisis de Rojas también incluyó cuestionamientos hacia la estrategia con la que Siciliani enfrentó la tormenta. “Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Me parece que una mujer tan empoderada no tiene por qué estar dando la cara por un papelón que no le corresponde”, sentenció la conductora, quien además advirtió sobre los riesgos de banalizar ciertas formas de afrontamiento en público.

En relación con el precedente mediático generado por el actor, Rojas fue directa: “Ya se te viralizó un video una vez. Tenés que tener otro cuidado”, recordó, atando el nuevo episodio a antecedentes difíciles de olvidar dentro del mundo del espectáculo.

Sabrina Rojas y su nueva etapa sentimental: aventuras sin compromiso, un pretendiente veinte años menor y bromas en plena polémica con Luciano Castro

El conflicto, sin embargo, trascendió lo mediático y tocó el plano familiar. Rojas aclaró el estado de su vínculo actual con Castro y los matices en la coparentalidad: “Hay buena onda mientras yo piense y opine como él. Cuando dejé de ser condescendiente, las cosas cambiaron”, reveló sobre la dinámica postruptura.

En una admisión poco habitual en este tipo de historias públicas, Rojas relató cómo abordó la infidelidad durante el matrimonio: “Yo estuve ahí, estuve muy enamorada y me desconocí en un momento”, recordó, y agregó que le fue infiel a Castro “pagándole con la misma moneda”, en un contexto donde las versiones sobre engaños del actor circulaban con frecuencia.

Con el paso del tiempo y otra perspectiva, Rojas reconoció que ciertas actitudes perdieron legitimidad ante sus ojos. “Escuchar a un hombre chamuyar de una manera tan pavota ya me la baja. Me da un poco de pena”, comentó, estableciendo la distancia entre el presente y su vínculo anterior. Frases categóricas como “O quedate soltero o dejá de lastimar minas” marcaron el tono final de su intervención, consolidando su postura frente a un ciclo repetido de exposición y daño.