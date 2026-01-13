Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

El mundo del espectáculo argentino despertó con una noticia que retumba en todos los portales y en cada rincón de las redes sociales: después de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven en España, ambos habrían tomado una decisión con respecto a sus imágenes públicas.

En las últimas horas, los programas de espectáculos y los portales se vieron sacudidos por la filtración de audios enviados por Luciano a una joven danesa durante un viaje a Madrid, en pleno noviazgo con Griselda Siciliani. La polémica se instaló sin pedir permiso, y las primeras palabras llegaron desde el propio protagonista. Por primera vez en su historial de relaciones, el artista decidió hablar abiertamente con los medios, admitiendo su error y mostrando un rostro marcado por el arrepentimiento. “Me angustia de haber desilusionado a la persona que más amo en mi vida. Por supuesto que le dolió, no se enojó. Pero esto es algo que a la pareja la bastardea”, reveló el actor en diálogo con Puro Show de El Trece.

Griselda Siciliani dejó de seguir a Luciano Castro en su cuenta de Instagram

¿Pueden unas disculpas públicas recomponer lo que se rompe en la intimidad? Esa pregunta surca el ambiente tras el descargo de Castro. La protagonista de Envidiosa, en cambio, eligió el silencio y un gesto digital contundente, que el actor repitió en su propia cuenta: ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Este hecho fue percibido por la periodista Karina Iavícoli. Un clic, una decisión, un símbolo de distancia en medio de la tormenta. Incluso, el actor fue por más y cerró los comentarios en su último posteo, por lo que sus seguidores no pueden interactuar con él. ¿Qué más puede decirse cuando la reacción es dejar de mirar, aunque sea a través de una pantalla?

Hasta el momento, si bien ellos continúan juntos y aseguran que este hecho no afectó su vínculo, la relación se encuentra lejos de su mejor momento. El estallido mediático por los audios –en los que el actor imita el acento español– colocó a la pareja en el centro de todas las miradas. La crisis parece instalada y cada palabra, cada ausencia, suma piezas a un rompecabezas doloroso.

Luciano Castro dejó de seguir también a Griselda Siciliani, alejándola de sus redes

Castro intentó explicar lo inexplicable. “Nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver. Lo que sí está claramente hablado es ‘cuidame y te cuido’ y yo no lo hice en este caso”, admitió, con la voz quebrada. Afirmó sentirse “angustiadísimo” por verse, una vez más, “en un lugar muy meme, muy absurdo”. La angustia, el absurdo, la vergüenza: tres palabras que dibujan el mapa emocional de quien reconoce haber fallado.

Consultado sobre la reacción que le causó a Griselda, Castro fue directo: “Le dolió, por supuesto, aunque le molestó más. No se enojó, no grita, no hace el estereotipo de... Pero sí, esto es algo que a la pareja la bastardea. A mí me da mucha vergüenza, primero por volver a encontrarme en este lugar, está claro que porque muchas cosas que yo pensaba que tenía superadas o trabajadas,hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar a veces y es angustiante, porque yo estoy realmente avergonzado”.

En medio del revuelo por la confirmación de su infidelidad, Luciano Castro se sinceró y habló sobre la situación que atraviesa (Puro Show – El Trece)

No es la primera vez que el actor queda en el centro de una polémica, pero esta vez el golpe parece haber sido más profundo. “Estoy totalmente avergonzado. Hablo con mi novia y le digo ‘hola mi amor’ y me dice ‘hola guapo’. Me estoy haciendo cargo de algo que hice con el amor de mi vida, lo más importante que pude conseguir en el amor lo bastardee”, declaró Castro al dejar entrever la magnitud de la crisis.

¿Habrá retorno después de la exposición, la confesión, el dolor público? ¿Puede el amor sobrevivir a la traición y al escarnio mediático? La historia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro queda ahora en suspenso, marcada por una decisión silenciosa y una herida que aun no se cierra.