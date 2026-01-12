Teleshow

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Una tristeza que cada día es más grande”

Desde Mar del Plata, el actor se sinceró y abrió su corazón ante el difícil momento emocional que atraviesa con su pareja

En medio del revuelo por la confirmación de su infidelidad, Luciano Castro se sinceró y habló sobre la situación que atraviesa (Puro Show – El Trece)

Desde el jueves pasado, la confirmación de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani hizo temblar al mundo del espectáculo. La noticia no tardó en viralizarse: no solo la palabra de la joven involucrada, Sarah Borrell, generó repercusiones, sino también los audios y mensajes filtrados que dejaron al descubierto la intimidad de un vínculo que parecía sólido. En medio del escándalo, y con la presión mediática en aumento, fue el propio actor quien decidió romper el silencio y abrir su corazón en Puro Show (América), revelando el impacto personal de este episodio que lo expuso como nunca antes.

“Yo lo que estoy atravesand es una vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y grande. Por el simple hecho que bastardeé algo que no da lugar”, comenzó Castro, visiblemente afectado. El actor reconoció que lo sucedido va mucho más allá de lo frívolo que puede ser un programa de televisión o una explicación pública. “Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación. Pero bueno, me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo en mi vida“, continuó con la voz quebrada.

Consultado sobre la reacción que le causó a Griselda, Castro fue directo: “Le dolió, por supuesto, aunque le molestó más. No se enojó, no grita, no hace el estereotipo de... Pero sí, esto es algo que a la pareja la bastardea. Y a mí, me deja en un lugar muy de meme, muy absurdo. A mí me da mucha vergüenza, primero por volver a encontrarme en este lugar, está claro que porque muchas cosas que yo pensaba que tenía superadas o trabajadas, hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar a veces y es angustiante, porque yo estoy realmente avergonzado.”

El jueves pasado, en medio
El jueves pasado, en medio del revuelo por la polémica, la pareja confirmó que hubo infidelidad por parte de Castro

El actor reflexionó sobre el papel público en el que quedó, y la imagen de “meme” que siente que lo persigue. “Busco palabras para decir en estos silencios que hago... Qué decir cualquier cosa que... Ya está, ya soy un meme, ya soy un pelotu... Hablo con mi novia y le digo: ‘Hola, mi amor’, y me dice: ‘Hola, guapo’. Entonces, ya estoy en una que no...”

Castro piensa las palabras antes de pronunciarlas y le cuesta continuar. Acto seguido, también se refirió a la viralización del audio y cómo lo vivió en el círculo íntimo con Siciliani. “No. Me causa gracia cuando es con Griselda. Si no es con ella, no. Sería muy fácil también dar clases de moral o tirar la pelota afuera o buscar algo para menguar semejante papelón. Sería muy fácil, de verdad, te ponés a hablar y sería muy fácil. Pero no... No lo elijo, la verdad, y no tengo la capacidad en este momento por la angustia que tengo”, agregó.

"Me angustia haber desilusionado a
"Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo en mi vida", expresó el actor en el ciclo

A lo largo de la charla, Luciano remarcó que su mayor preocupación es el daño causado a Griselda, y que no le resulta sencillo encontrar la forma para justificar lo ocurrido. “Te juro que, de verdad, lo mejor sería el silencio, pero eso también es bastardear más lo que hice. Es como que lo considero yo así“.

Entre silencios, autocrítica, arrepentimiento y la exposición pública, Luciano dejó en claro que la infidelidad no solo marcó un antes y un después en su relación con Griselda, sino que también lo obligó a mirar de frente sus propios límites y contradicciones, en un ciclo donde la vergüenza y la angustia pesan más que cualquier discurso o justificación.

