Sabrina Rojas habló de las fotos íntimas de Luciano Castro que se habrían filtrado: “Hay una familia detrás”

La animadora se mostró preocupada por la nueva filtración de imágenes de su exesposo (Video: SQP/ América)

Este martes el nombre de una empresaria llamada Valeria López comenzó a circular como una de las mujeres que habría tenido una historia con Luciano Castro, mientras él estaba en pareja con Griselda Siciliani, un vínculo que hoy estaría en crisis. En ese marco se comenzó a hablar de una supuesta filtración de fotos y videos íntimos del actor, tal como sucedió en 2019, una situación que generó entre angustia y molestia a Sabrina Rojas.

La exesposa del actor se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en SQP (América TV) y la posible aparición de material privado que el galán le habría enviado a esta empresaria, a la que él conoció en la grabación de una publicidad, generó su reacción al aire. Luego de permanecer en silencio durante varios minutos, mientras el panel del programa cuestionaba los dichos de la supuesta amante de Castro sobre cómo se habrían filtrado las imágenes del actor, Sabrina manifestó sus sensaciones.

“Me bajó eso de cuando hay un rumor que vos decís: ‘Bueno, ya está, estamos enfrentando esto’, pero siguen apareciendo cosas. Esta sensación que yo tenía cuando aparecía un enigmático y a mí me temblaban las piernas hasta que sabía que al final no éramos Luciano y yo. Es esta misma sensación que creo que le va a quedar a Griselda, si sigue con él, cada vez que digan ‘tenemos un infiel famoso...’”, comenzó diciendo.

Valeria, la señalada como tercera en discordia, junto a Mami Jacky, la vecina de Wanda Nara

“Porque hasta la danesa uno puede pensar ‘estaba afuera del país’. Pero hoy vimos una Tamara Bella donde no lo niega”, aseguró, en alusión a los dichos de la exvedette. “Porque a mí si me involucran con alguien y no tengo nada que ver, yo aparezco solo para decir: ‘No me jodan, no tengo nada que ver’. ‘A mí no me mandó un audio, a mí esto no...’“, señaló, crítica.

“Y lo mismo esta mujer. Si yo no tengo nada que ver con este mundo y no pertenezco a este mundo, no hablaría. Y menos aún mandaría a hablar a un amigo, como el que habló hoy en A la tarde. Por eso ya todo me parece un papelón", se lamentó. “No me parece raro, están todos viendo la luz”, se despachó.

“Si yo soy Luciano y ella está mintiendo y no tiene absolutamente nada mío, no solo salgo hablar sino que le mando una carta documento”, lanzó Sabrina, rotunda. “Ella no lo dice, pero su socio lo comenta de forma ambigua. Cuando vos querés decir que no estuviste con alguien lo decís. Decís ‘no, che, no hay manera, así que córtenla’. No hacés el chiste de ‘hola, guapa’”, cuestionó.

“Si yo soy Luciano y ella está mintiendo y no tiene absolutamente nada mío, no solo salgo hablar sino que le mando una carta documento”, sentenció Sabrina Rojas (SQP, América TV)

En ese momento se sumó Carla Conte: “Lo que dijeron hoy en DDM es que Luciano estaría iniciando acciones legales justamente por el material. Si está iniciando acciones legales por el material, es porque ese material existe". “Estamos hablando de tres mujeres en menos de una semana”, apuntó Sabrina.

“A mí me aterra mucho si aparece un video nuevamente de Luciano, realmente”, dijo la exesposa de Castro, y manifestó su preocupación por sus hijos. “Esto me genera tristeza. Ya es un montón. Era divertido hasta un punto porque había una mujer sufriendo. Era anecdótico, hacer catarsis y todo eso. Esto me parece muy tremendo”, continuó.

“Si sale algún video, porque a veces es muy difícil ver quién lo filtró, pero si sale algún video que se lo mandó esta señora, claramente va a poder ir atrás e iniciar acciones legales”, agregó, para mostrarse muy crítica con el padre de sus hijos. “Lo que Luciano no entiende a veces, es que él genera que las mujeres que están con Luciano Castro lo quieren contar. ¡Esa es la parte, gordo, que no entendés! ¡Sos como un trofeo!“, se dirigió a él.

“Es como decir ‘estuve con Alfano’. Son íconos de la sexualidad y de lo lindo. Entonces, claro, vos estás con una señora normal, de la vida cotidiana, que se encuentra un Luciano Castro y lo quiere contar. Y lo vas a mandar al chat. ¿Por qué se regala así?“, aseveró, mientras el resto de las panelistas del programa recordaban que no era la primera vez que vivía la filtración de imágenes íntimas.

“Yo creo que de verdad hay veces que no conecta con la realidad. Porque si vos conectás un segundo con la realidad y lográs ver quién sos, lo que provocás, que tenés hijos, que tenés novia, que ya lo viviste y que ya te pasó...”, se lamentó.

“Porque si estás en un romance con una actriz en un ‘amantazgo’, por decirlo así, los dos mantienen el mismo código. Se van a cuidar, tienen los mismos principios, pero con gente random...“, siguió. ”Hay que tener un poco de responsabilidad, no podés quedar tan expuesto. Hay que pensar que hay una familia", concluyó, para volver a definir esta polémica como un “papelón”.