Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

Maia Reficco habló de los rumores de romance con Franco Colapinto (Video: Resu en vivo-Resumido)

Los rumores de romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco se dispararon en las últimas horas, luego de que el piloto de Fórmula 1 compartiera en Instagram una foto de la actriz, acompañada de un pícaro intercambio en los comentarios. Sin embargo, la protagonista de Pretty Little Liars: Original Sin y figura de Broadway fue prudente con las versiones y aclaró cuál es el verdadero vínculo que la une a Colapinto.

Para poner fin a la especulación, Maia se comunicó con Fede Popgold, amigo íntimo y conductor de Luzu TV. Invitado a ser parte de Resu en vivo (Resumido) fue el encargado de dar la palabra oficial: “La señorita Maia Reficco y el señor Franco Colapinto tienen muchos amigos en común y recientemente se conocieron, son amigos”, explicó Popgold. “Maia está soltera, no está de novia con Colapinto. Se están empezando a conocer como personas. Colapinto no sé, pero ella es una chica soltera”, remarcó, descartando cualquier tipo de noviazgo formal.

El influencer amplió el contexto y detalló que la cercanía entre ambos responde a un grupo de amistades compartidas y a los días que estuvieron juntos durante las vacaciones, lo que motivó la aparición de Maia en el carrete de fotos que Franco subió a sus redes. “Tienen muy buena onda”, agregó el conductor de Patria y Familia (Luzu TV), aunque evitó profundizar en detalles o proyecciones a futuro, insistiendo en que la relación está en una etapa inicial y que, por el momento, no pasa de una amistad con química.

El ida y vuelta de Colapinto y Reficco en redes sociales

En su intervención en Luzu, Popgold también aportó un dato relevante: Maia Reficco viajará al exterior en los próximos días para encarar el rodaje de una película, lo que hace difícil sostener una relación estable en este momento. “Por eso de ahí salen las fotos que sube él de ella. Y tienen muy buena onda”, aclaró, bajando el tono de una historia que creció rápidamente en redes sociales y portales de espectáculos.

Así, la versión oficial busca poner paños fríos y desactivar la ola de especulaciones, dejando en claro que Maia Reficco y Franco Colapinto no son pareja, aunque comparten buenos momentos y una amistad naciente, en un contexto de proyección internacional y agendas repletas de compromisos laborales. Por ahora, todo indica que los une la buena onda, el círculo de amigos y el disfrute de coincidencias en Buenos Aires y Punta del Este, pero sin compromiso sentimental consolidado.

La pregunta que comenzó a resonar en el comento en el que los rumores de romance tomaron fuerza. ¿Quién es Maia Reficco? Nacida el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país. Alcanzó gran popularidad entre el público juvenil al protagonizar la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019, donde se destacó no solo por su actuación, sino también por su talento musical.

La foto que subió Franco de Maia en su dump del verano (Instagram)

Su carrera dio un salto internacional cuando, con apenas 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway, un hito que marcó un antes y un después en su recorrido profesional. Más tarde, consolidó su perfil actoral al sumarse al elenco del reboot de Pretty Little Liars, donde interpretó a Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la ficción. En 2024 volvió a los escenarios de Broadway como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurídice, reafirmando su lugar en el circuito teatral más exigente del mundo.

En paralelo, Reficco desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primer single, Tuya, y luego presentó nuevas canciones que le permitieron afianzar su identidad artística. A pesar de vivir gran parte del año en Estados Unidos por compromisos laborales, la actriz suele remarcar su costado argentino: es fanática del mate, mantiene amistades del país y no duda en expresar cuánto extraña a su familia y a su gente.