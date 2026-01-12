El comentario de Franco Colapinto que alimentó las versiones de romance con la actriz Maia Reficco

La foto que publicó Colapinto y el ida y vuelta de los protagonistas

El reciente posteo en Instagram de Franco Colapinto, en el que compartió un carrusel de fotos de sus vacaciones antes de reintegrarse a los trabajos en la escudería Alpine en Fórmula 1, desató rumores sobre una posible relación con Maia Reficco, actriz y cantante con proyección internacional. La imagen en la que ella aparece con el casco del piloto provocó un intenso debate en redes sociales, al igual que el ida y vuelta entre los protagonistas en los comentarios.

La polémica comenzó con una fotografía incluida por Colapinto en la publicación que estuvo acompañada por la leyenda “lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. ¡Todo ready, ahora sí, que empieza el 2026! En la imagen se ve a una joven luciendo el casco del piloto, a quien sus seguidores no tardaron en identificar como Maia Reficco.

La interacción pública entre ambos sumó argumentos a las teorías. Las frases utilizadas en publicaciones de Colapinto y la artista alimentaron las especulaciones. Días antes, Reficco había compartido una cita: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”. Esta coincidencia textual no pasó inadvertida y generó una dinámica entre ambos que incluyó “me gusta” cruzados y respuestas visibles.

Hubo más: al ver su foto con el casco, la actriz escribió un comentario: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”. Minutos después le respondió el corredor, que transitará su tercera temporada en la Máxima: “DE QUÉ ESTAMOS FALANDOOOO”. El ida y vuelta, con frases que parecen surgir de un código de intimidad entre ellos, generó aún más atracción y curiosidad en el público.

Reficco y Colapinto, destacados en cada una de sus áreas

La publicación de Colapinto superó los 500.000 “me gusta” y concentró miles de comentarios, incluyendo los de celebridades argentinas como Duki, Bizarrap y Diego Schwartzman.

Maia Reficco nació en Estados Unidos pero mantiene un fuerte vínculo con Argentina. Alcanzó notoriedad como protagonista de “Kally’s Mashup” en Nickelodeon y formó parte del elenco de “Pretty Little Liars” en su versión internacional. Con apenas 19 años, fue la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en Broadway, consolidando su perfil en el circuito teatral internacional.

En el ámbito musical, incursionó como solista en 2020 con el sencillo “Tuya”. Desde entonces, reforzó su identidad artística y mantuvo su conexión con la cultura argentina, a pesar de residir buena parte del año en Estados Unidos.

Mientras, el piloto argentino encara la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine y se prepara para pruebas privadas en Barcelona, en un año destinado a fortalecer su proyección internacional.

Más allá de sus momentos de ocio y la novela con Reficco, nunca abandonó su entrenamiento durante su estadía en Argentina. Este fin de semana, se viralizó un video en el que apareció corriendo bajo la lluvia, sin remera, con un cambio físico que sorprendió y despertó comentarios entre sus seguidores. Las imágenes, tomadas desde una camioneta, muestran un aumento significativo en su masa muscular, especialmente en la parte superior del cuerpo.

El argentino oriundo de Pilar comenzó el año enfocado con rutinas intensas que combinan fuerza, estabilidad y resistencia, incluso desafió a las condiciones climáticas, como respuesta al compromiso fuera de las pistas para la temporada que se acerca. Durante esta etapa de entrenamiento fue acompañado por su staff, Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

Franco ahora regresará a Enstone, la sede principal de la escudería Alpine en Reino Unido, aunque el equipo francés decidió aplazar la presentación oficial del nuevo monoplaza A526, que estaba planeada para el Circuito de Barcelona. La escudería planea poder realizar las primeras pruebas antes del 26 de enero, cuando comienzan los test colectivos de la Fórmula 1. Colapinto y su compañero, el francés Pierre Gasly, afrontarán dos bloques de entrenamientos en el circuito de Sakhir, en Bahréin en febrero.

MÁS FOTOS DE LAS VACACIONES DE COLAPINTO

Running bajo la lluvia: la imagen más viral de sus vacaciones

Verde y caballos: postal de las vacaciones del piloto

La cocina: un lugar de aprendizaje lejos del monoplaza

Nunca abandonó el trabajo en el simulador