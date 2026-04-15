El Banco Central aprovechó la calma del dólar para seguir de compras: ya sumó más de USD 5.800 millones en 2026

El Banco Central acumula 67 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado de cambios. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 67 ruedas consecutivas con compras de dólares, tanto en el mercado oficial como a través de otras vías. Solo este miércoles se incorporaron USD 128 millones, con lo que el total del año superó los 5.800 millones de dólares.

Desde que se implementó el nuevo esquema monetario en enero, la entidad sumó USD 5.849 millones, alcanzando más de la mitad de la meta prevista para todo el año. El viernes pasado, el Central concretó una compra de USD 457 millones, la segunda en magnitud bajo la gestión de Javier Milei, solo por debajo de los USD 468 millones acumulados el 4 de abril de 2024.

Aunque la autoridad monetaria logró cubrir el 58% del objetivo anual, el crecimiento de las reservas se vio restringido por las obligaciones del Tesoro, que utilizó parte de esos dólares para cumplir pagos de deuda externa. Este uso de divisas limitó el incremento neto de los activos internacionales.

Para sostener el ritmo de compras, el Banco Central optó por emitir pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez mediante la colocación de títulos en moneda local, buscando frenar la expansión de la base monetaria y reducir presiones sobre el dólar y los precios.

Las estimaciones oficiales proyectan que el saldo neto de compras de divisas podría ubicarse entre los USD 10.000 y USD 17.000 millones durante 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares. El titular del Banco Central, Santiago Bausili, remarcó que la evolución de las adquisiciones dependerá fundamentalmente de estos factores.

Al cierre de la última sesión, las reservas internacionales quedaron en USD 45.627 millones, tras una caída diaria de USD 246 millones, explicado por la caída de los de activos que forman parte del stock del Central.

En febrero, las reservas alcanzaron un pico de USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y un máximo en la gestión actual. Las últimas variaciones reflejan tanto pagos de deuda en moneda extranjera como cambios en la valuación de activos, incluidos el oro y bonos, influenciados por el escenario internacional.

El dólar sigue a la baja

La jornada registró un volumen operado de USD 503,1 millones en el segmento de contado del mercado cambiario, donde el dólar mayorista retrocedió cinco pesos, ubicándose en 1.359 pesos. En el transcurso de abril, la cotización mayorista acumula una baja de 23 pesos, equivalente al 1,7%, mientras que desde comienzos de 2026 la caída alcanza 96 pesos, lo que representa una disminución del 6,6 por ciento.

El Banco Central fijó la banda superior del esquema cambiario en 1.679,05 pesos, dejando al dólar mayorista a 320,50 pesos o 23,6% por debajo de ese techo de flotación. Esta diferencia amplia permite a la autoridad monetaria adquirir divisas en el mercado sin provocar movimientos abruptos en los precios.

En el segmento minorista, el dólar al público también descendió cinco pesos, ubicándose en $1.380 para la venta en el Banco Nación, el valor más bajo desde el 13 de octubre. Por su parte, el dólar blue cerró sin cambios a $1.410, tras tocar un máximo intradiario de 1.415 pesos.

A pesar de la inflación del 3,4% en marzo, según el último informe del Indec, los contratos de dólar futuro mostraron un predominio de bajas. Las posiciones con vencimiento a fin de abril concentraron la mayor parte de las operaciones y se ajustaron 6,50 pesos a la baja, situándose en 1.371 pesos. De esta manera, el valor del futuro queda a 332,22 pesos o 24,2% de distancia de la banda superior prevista para el cierre del mes, que se sitúa en 1.703,22 pesos.