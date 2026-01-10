El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

Adrián Suar publicó la primera lectura del libro de "Desde el jardín", obra que protagonizará Guillermo Francella

“Se necesita un muy buen jardinero”. Con estas palabras comienza el reel en el que se conoció cómo fue la primera lectura del libreto de Desde el Jardín, la obra que marcará el regreso de Guillermo Francella al teatro. El evento, realizado en el Teatro Metropolitan, contó con la presencia del elenco completo y los creadores de la adaptación, según el video que difundieron uno de los productores, Adrián Suar, y el director Marcos Carnevale.

Francella, protagonista y coproductor del espectáculo, inició así su participación formal en un proyecto que, de acuerdo con Suar y Carnevale, simboliza un anhelo de larga data. “Francella tenía desde siempre el sueño de protagonizar esta obra”, afirmaron en el comunicado, donde se realza la energía y el clima de camaradería que caracterizó el encuentro del equipo artístico.

El regreso de Francella a las tablas ocurre luego de años dedicados al cine y la televisión, tras éxitos como “El Encargado” y “Homo Argentum”. El nuevo estreno representa para el actor un cambio de rumbo desde su última participación en “Casados con hijos”. La expectativa es grande, tanto en el público como en la industria teatral, con la Avenida Corrientes preparándose para recibir una producción encabezada por una figura central del teatro argentino.

Guillermo Francella como el personaje de Chaunce Gardiner, que interpretará en la obra Desde el Jardín

El equipo creativo se integra con nombres de amplia trayectoria y funciones precisas. Marcos Carnevale asume la adaptación teatral y la dirección artística, mientras que la producción general está a cargo de Francella, Suar y Pablo Kompel, todos con amplia experiencia en proyectos de envergadura. El elenco lo completan Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi, según confirmaron en el comunicado oficial.

La sinopsis de la obra, inspirada en la novela “Being There” de Jerzy Kosinski, presenta a Chaunce Gardiner (interpretado por Francella) como un hombre ingenuo, aislado durante toda su vida en la mansión de un benefactor. Su único mundo era el cuidado de las plantas y la televisión; no posee educación formal ni aspiraciones de poder. Tras la muerte de su protector, Chance se ve obligado a enfrentarse por primera vez a la sociedad, un giro radical que transforma su existencia, indica la sinopsis consultada.

En ese nuevo entorno, Chance entabla relación con Eva (Andrea Frigerio) y Ben (Víctor Laplace), un empresario influyente y gravemente enfermo. La inocencia de Chance resulta un alivio para Ben y, por azar, lo conduce a los círculos más destacados de la política nacional. Sus reflexiones sobre el cuidado de las plantas y el paso de las estaciones son interpretadas como análisis profundos por quienes lo rodean: “El absurdo crece: frases inocentes se vuelven doctrina, gestos simples parecen iluminar el pensamiento político”.

Guillermo Francella en el rol de Chaunce Gardiner (Prensa SMW)

El corazón de Desde el Jardín recae en la sátira sobre el poder y las apariencias. La adaptación conjuga comedia negra y drama social en una puesta que explora los errores de interpretación y el peso de las apariencias. Así, un hombre sin conocimientos reales es capaz de influir en el destino colectivo. El Teatro Metropolitan reflejará, en palabras del equipo, la manera en la que la opinión pública y los medios pueden transformar la ignorancia en sabiduría y la ingenuidad en prestigio.

La obra destaca desde el vamos en la cartelera 2026 por su calidad artística y por abordar cuestiones universales como la manipulación de la percepción, el alcance del poder y la inocencia frente a la sociedad.

La obra interpela al público sobre si la pureza y la falta de malicia conducen a una visión inesperada o, por el contrario, revelan los límites de una sociedad incapaz de diferenciar la profundidad genuina de la apariencia.