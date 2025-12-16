Teleshow

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

El actor regresa a las tablas tres años después del fenómeno de Casados con hijos. Dirección de Marcos Carnevale, coproducción de Adrián Suar y un gran elenco

Guardar
Guillermo Francella regresa al teatro
Guillermo Francella regresa al teatro tras brillar en el cine y en la pantalla chica (Prensa SMW)

El telón se alza nuevamente en la Calle Corrientes para recibir, tras años de ausencia, a uno de los hombres más carismáticos y queridos del teatro argentino: Guillermo Francella anunció su regreso en 2026 con Desde el Jardín, una adaptación inédita de la novela Being There que promete marcar un antes y un después en la cartelera porteña. La expectativa se desborda, las luces del Metropolitan palpitan, y la ciudad entera parece contener el aliento.

No es cualquier regreso. Francella, luego de su éxito rotundo con la serie El Encargado y la película Homo Argentum, eligió volver a las tablas en la avenida más icónica del espectáculo con un proyecto impactante. Un elenco de ensueño lo acompaña: Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi. La preventa ya está disponible de forma online y en la boletería del teatro, porque nadie quiere quedarse afuera de este acontecimiento.

Guillermo Francella anunció su regreso
Guillermo Francella anunció su regreso al teatro en 2026 con Desde el Jardín, con dirección de Marcos Carnevale (Prensa SMW)

Bajo la dirección de Marcos Carnevale, la apuesta está centrada en la fuerza del texto original. Pero no por eso olvida el pulso local: la adaptación exhibe una sensibilidad que solo el teatro argentino puede lograr, con Francella y un equipo de producción encabezado también por Adrián Suar y Pablo Kompel. El estreno será el 28 de marzo, una noche llamada a ser histórica en el Metropolitan.

¿De qué trata Desde el Jardín? El público conocerá a Chance Gardiner (el propio Francella), un hombre ingenuo criado toda su vida entre los muros de la mansión de un rico benefactor. No leyó jamás un libro, no aprendió a escribir, y todo lo que sabe se reduce al minucioso arte de cuidar plantas y lo que observa en la televisión. Su universo no conoce codicia.

Guillermo Francella interpretará Chance Gardiner
Guillermo Francella interpretará Chance Gardiner (Prensa SMW)

Pero el azar, ese arquitecto imprevisible, lo expulsa de la comodidad y lo lanza a un mundo desconocido. Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad, todo cambia para siempre, advierte la sinopsis oficial. En la calle, lo espera el desconcierto, pero también la oportunidad: conoce a Eva (Andrea Frigerio), una mujer que lo invita a refugiarse en su hogar, donde la espera Ben (Víctor Laplace), su esposo, influyente empresario gravemente enfermo.

De modo insólito, la pureza y el encanto de Chance lo convierten en el bálsamo que Ben necesita. El hombre sin conocimientos ni aspiraciones empieza a enredarse, sin quererlo, en las esferas más altas de la política y el poder. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual.

El absurdo crece: frases inocentes se vuelven doctrina, gestos simples parecen iluminar el pensamiento político. Y el mundo comienza a ver en Chance Gardiner a un consejero indispensable, e incluso, quién sabe, a un futuro político.

Guillermo Francella se prepara para
Guillermo Francella se prepara para ser parte de una de las apuestas más impactantes de 2026 (Prensa SMW)

Todo nace, insólitamente, de una serie de malas interpretaciones. Y la pregunta arde: ¿el poder puede recaer sobre alguien que literalmente “no sabe nada”, pero dice las palabras apropiadas en el momento justo? El fenómeno, obra maestra de Jerzy Kosinski, es una comedia negra y un drama social.

El escenario de Corrientes será el espejo de una sociedad confundida por el ruido, el brillo y la falsa sabiduría. Desde el Jardín es una sátira de cómo la sociedad y los medios valoran la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente no sabe nada, pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas. ¿Acaso el mundo está ciego y solo Chance Gardiner es capaz de mirar con inocencia genuina? ¿Estamos frente a un idiota o frente a un sabio inadvertido? El Metropolitan se prepara para dar una respuesta —o un enigma— a estas preguntas que, de tan humanas, se vuelven universales.

Temas Relacionados

Guillermo Francella

Últimas Noticias

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

La participante de la edición 2022 mostró las imágenes de la recién nacida y enterneció a sus seguidores

La felicidad de la ex

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

El artista compartió emocionado la invitación personal de la estrella pop, quien fue su coach en el certamen y esta noche dará el quinto show del año en el Amalfitani

El sueño de Alan Lez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

Apenas regresó a Estambul luego de asistir a la boda de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo, la pequeña renovó su estilo y deslumbró por la similitud familiar

La China Suárez mostró el

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

En una noche de giros inesperados, la influencer priorizó su determinación y estilo personal en el certamen de gastronomía

El nuevo desafío de La

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La hija de Fernando Burlando y Barby Franco vivió una celebración inolvidable en compañía de familiares y amigos, entre ellos Ana García Moritán y Pampita

Una fiesta de cuento: Sarah
DEPORTES
Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

TELESHOW
La escapada romántica de Valentino

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Rob Reiner dejó claro en

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

Qué es el Donbás, el territorio que Putin quiere incorporar a Rusia y Zelensky no quiere ceder

Jane Austen esencial: un recorrido por la obra de la célebre novelista británica