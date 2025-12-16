Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

Guillermo Francella regresa al teatro tras brillar en el cine y en la pantalla chica (Prensa SMW)

El telón se alza nuevamente en la Calle Corrientes para recibir, tras años de ausencia, a uno de los hombres más carismáticos y queridos del teatro argentino: Guillermo Francella anunció su regreso en 2026 con Desde el Jardín, una adaptación inédita de la novela Being There que promete marcar un antes y un después en la cartelera porteña. La expectativa se desborda, las luces del Metropolitan palpitan, y la ciudad entera parece contener el aliento.

No es cualquier regreso. Francella, luego de su éxito rotundo con la serie El Encargado y la película Homo Argentum, eligió volver a las tablas en la avenida más icónica del espectáculo con un proyecto impactante. Un elenco de ensueño lo acompaña: Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi. La preventa ya está disponible de forma online y en la boletería del teatro, porque nadie quiere quedarse afuera de este acontecimiento.

Guillermo Francella anunció su regreso al teatro en 2026 con Desde el Jardín, con dirección de Marcos Carnevale (Prensa SMW)

Bajo la dirección de Marcos Carnevale, la apuesta está centrada en la fuerza del texto original. Pero no por eso olvida el pulso local: la adaptación exhibe una sensibilidad que solo el teatro argentino puede lograr, con Francella y un equipo de producción encabezado también por Adrián Suar y Pablo Kompel. El estreno será el 28 de marzo, una noche llamada a ser histórica en el Metropolitan.

¿De qué trata Desde el Jardín? El público conocerá a Chance Gardiner (el propio Francella), un hombre ingenuo criado toda su vida entre los muros de la mansión de un rico benefactor. No leyó jamás un libro, no aprendió a escribir, y todo lo que sabe se reduce al minucioso arte de cuidar plantas y lo que observa en la televisión. Su universo no conoce codicia.

Guillermo Francella interpretará Chance Gardiner (Prensa SMW)

Pero el azar, ese arquitecto imprevisible, lo expulsa de la comodidad y lo lanza a un mundo desconocido. Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad, todo cambia para siempre, advierte la sinopsis oficial. En la calle, lo espera el desconcierto, pero también la oportunidad: conoce a Eva (Andrea Frigerio), una mujer que lo invita a refugiarse en su hogar, donde la espera Ben (Víctor Laplace), su esposo, influyente empresario gravemente enfermo.

De modo insólito, la pureza y el encanto de Chance lo convierten en el bálsamo que Ben necesita. El hombre sin conocimientos ni aspiraciones empieza a enredarse, sin quererlo, en las esferas más altas de la política y el poder. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual.

El absurdo crece: frases inocentes se vuelven doctrina, gestos simples parecen iluminar el pensamiento político. Y el mundo comienza a ver en Chance Gardiner a un consejero indispensable, e incluso, quién sabe, a un futuro político.

Guillermo Francella se prepara para ser parte de una de las apuestas más impactantes de 2026 (Prensa SMW)

Todo nace, insólitamente, de una serie de malas interpretaciones. Y la pregunta arde: ¿el poder puede recaer sobre alguien que literalmente “no sabe nada”, pero dice las palabras apropiadas en el momento justo? El fenómeno, obra maestra de Jerzy Kosinski, es una comedia negra y un drama social.

El escenario de Corrientes será el espejo de una sociedad confundida por el ruido, el brillo y la falsa sabiduría. Desde el Jardín es una sátira de cómo la sociedad y los medios valoran la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente no sabe nada, pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas. ¿Acaso el mundo está ciego y solo Chance Gardiner es capaz de mirar con inocencia genuina? ¿Estamos frente a un idiota o frente a un sabio inadvertido? El Metropolitan se prepara para dar una respuesta —o un enigma— a estas preguntas que, de tan humanas, se vuelven universales.