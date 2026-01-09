Teleshow

Mauro Icardi celebró un aniversario muy particular con la China Suárez: “Hoy te elijo para siempre”

El futbolista repasó en fotos y palabras románticas su vínculo con la actriz

Mauro Icardi celebró un año
Mauro Icardi celebró un año de la confirmación de su relación con la China Suárez (Instagram)

Mauro Icardi publicó en sus redes sociales una declaración de amor pública y sin reservas hacia la China Suárez. No fue una simple dedicatoria, ni una postal de ocasión: se trata del primer aniversario del blanqueo de un romance que se disparó en París en octubre de 2021 y se confirmó hace un año en la Casa de los Sueños de Nordelta con una foto bajo los rayos del sol. Y si bien durante la reciente entrevista con Moria Casán ubicaron el kilómetro cero de su relación el 29 de diciembre de 2024, ahora el delantero encontró una nueva excusa para contarle al mundo su amor.

“Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”. Así arranca el mensaje del delantero, quien elige celebrar el aniversario de su relación con un álbum de recuerdos y con palabras que buscan desarmar cualquier especulación. “Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”, admite, desgranando el detrás de escena de una pareja que nació bajo la luz de los flashes y el escrutinio público.

En cada línea, Icardi se aleja de la superficialidad. “Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros, incluso cuando no parecía fácil”. La andanada de recuerdos viaja directamente a aquel affaire tumultuoso en el hotel parisino y a los escándalos posteriores con Wanda Nara. No hace falta que de detalles. Los hechos fueron lo suficientemente públicos para que todos supieran de qué se trata.

El delantero del Galatasaray eligió
El delantero del Galatasaray eligió fotos que marquen el paso del tiempo, esta es de su primera escapada a Mar del Plata
Mauro y Eugenia frente al
Mauro y Eugenia frente al Duomo de Milano
La pareja desde temprano apostó
La pareja desde temprano apostó a la convivencia y siguen escribiendo su historia de amor en Estambul

Pero en sus palabras no hay reproches, ni nostalgia. Hoy es tiempo de levantar la copa y festejar. “Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”, escribe, y la declaración se convierte en promesa. No hay lugar para ambigüedades: el presente y el futuro llevan el mismo nombre propio.

“Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos”, desea Icardi, como si la vida entera pudiera medirse en momentos compartidos. El futbolista se confiesa: “Mi presente sos vos, y mi futuro también”. Una frase, dos tiempos verbales, el mismo compromiso.

El broche del mensaje no es menos elocuente. “Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre”, concluye, y cita a su novia en medio de corazones, para rubricar con símbolos palabras que nacen desde lo más profundo.

La primera foto del año
La primera foto del año 2026, ya de regreso en Turquía
El verano fue el gran
El verano fue el gran escenario para que florezca el amor
La primera vez que fueron
La primera vez que fueron a la cancha del Galatasaray juntos

El deportista acompañó el texto con un extenso álbum de fotos de su celebración. Las imágenes, que recorren desde encuentros cotidianos hasta celebraciones y viajes, muestran la complicidad y el disfrute de la pareja en distintos escenarios y situaciones.

En una de las postales, ambos aparecen en una piscina al aire libre, rodeados de edificios modernos y bajo la luz suave del atardecer. Con el agua cubriéndoles el torso y el cabello húmedo, los dos miran a la cámara y sonríen sutilmente, reflejando la conexión relajada que los une. En otro momento, la pareja se muestra abrazada en una fiesta nocturna: la China sostiene un vaso grande, sonríe ampliamente y luce un vestido elegante, mientras Icardi la rodea con el brazo, ambos radiantes bajo luces tenues y fondo oscuro.

En otra postal, la pareja disfruta del aire libre sentada en un muelle de madera junto a un lago rodeado de vegetación y montañas. Icardi, sin remera y con tatuajes a la vista, abraza a la China, que lleva bikini negro; ambos sonríen bajo la luz intensa del mediodía.

Rápidamente la China se convirtió
Rápidamente la China se convirtió en fan del Galatasaray
La pareja disfrutando del paisaje
La pareja disfrutando del paisaje que Estambul tiene para ofrecer
La foto que se tomaron
La foto que se tomaron en el festejo de cumpleaños de la China (Instagram)

El costado deportivo no quedó afuera de la celebración: en una de las imágenes, Mauro y la China posan juntos en el vestuario del Galatasaray, sentados en bancos rojos y rodeados de dos trofeos de fútbol. Él, con la camiseta del club y gafas oscuras, y ella, con conjunto negro, muestran cercanía y alegría en pleno ambiente futbolero. Otra toma los muestra abrazados en una piscina, con Icardi sonriendo y la China cubriéndose parte del rostro con la mano; el entorno de vegetación y el sol refuerzan el aire de vacaciones y relax.

Las fotos elegidas por Icardi para este primer aniversario son un repaso visual por los viajes, las celebraciones, los logros y los momentos cotidianos que compartió con la China Suárez, reflejando una historia de amor que se consolidó a lo largo del año y que hoy celebran juntos, rodeados de naturaleza, deporte y complicidad.

