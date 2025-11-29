Un año de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Mientras los rumores de romance entre la China Suárez y Mauro Icardi tomaban vuelo, la actriz estaba caminando por las calles de Madrid con Franco Colapinto (Video: Instagram)

Un 29 de noviembre, pero del año 2024, Mauro Icardi y la China Suárez daban inicio su relación, que recién harían pública en las redes sociales el 9 de enero de 2025 y que hasta el día de hoy ocupa un lugar central en el radar mediático de la Argentina. Son doce meses de puro amor, que se muestra día a día en las redes sociales y que en poco tiempo apostó a la convivencia en Turquía con los tres hijos de la actriz, donde está residiendo actualmente con un régimen de viajes para que los niños puedan estar con sus padres.

En ese momento, mucho antes de que hicieran el primer posteo conjunto en Instagram, las redes sociales de ambos se convirtieron en un lugar de investigación, donde cada foto, cada gesto, cada movimiento era analizado con lupa por los internautas y más de una coincidencia se encontró. Mientras los rumores de romance con el delantero del Galatasaray tomaban vuelo, la actriz era vista en Madrid junto a Franco Colapinto, el piloto de Fórmula 1 con el que tuvo una sola salida que llegó a los medios y que a los pocos días Eugenia decidió sellar con tatuándose un “43″, el número del piloto.

El 29 de noviembre del año pasado, el mismo día del cumpleaños de Benjamín Vicuña y día que la pareja eligió para celebrar su aniversario, se daba algo que muchos no podían creer: los tres protagonistas del Wandagate estaban bajo el mismo techo. Esto no sucedió ni en el 2021 cuando comenzó esta historia originalmente, por lo que marcó un hito.

Era una noche calurosa en la Costanera de Buenos Aires, el aire cargado con los rumores de siempre y los flashes listos para seguir los movimientos de Icardi, que se mostró en el mismo restaurnate más de una vez. Lo que nadie sabía es que en Gardiner iban a estar Wanda con L-Gante, la China con una amiga y Mauro con los suyos. Paula Varela, al aire de Socios del Espectáculo (El Trece), dio detalles de lo que ella denominó como “el encuentro más esperado” y aseguró que casi termina en una escena de violencia.

Las imágenes de Mauro Icardi, Wanda Nara, la China Suárez y L-Gante en un restaurante (Video: Socios del espectáculo- El Trece)

Según la periodista de espectáculos, la conductora de Bake Off (Telefe) le habría dicho una serie de frases subidas de tono a la actriz de Casi Ángeles. “Cuando llega Wanda le avisan en la puerta ‘Mira que está Mauro’. Ella iba a un cumpleaños que ya estaba pactado, había una mesa de amigos y le dicen ‘Mauro está adentro y tu mesa es afuera’”, comenzó diciendo la panelista de Socios detallando que la empresaria es un cliente frecuente del lugar.“Pasa, va a sentarse en la mesa de afuera. Sabía que estaba Mauro, pero no lo ve”, adelantó para luego ir al móvil que se encontraba fuera del lugar de los hechos. Desde allí el cronista, que estuvo hasta las 3 de la mañana en la puerta del restaurante, contó: “Wanda y L-Gante se tuvieron que ir antes de la discusión y no pudieron continuar la noche en este establecimiento”.

Al parecer fue idea del cantante de cumbia acercarse a la mesa de Eugenia para saludar. “Cuando Wanda se sienta, se da cuenta de que al lado, vidrio de por medio, estaba la China, que eso sí que no lo sabía, los mozos le avisan lo de Mauro, pero no esto. Me dijo que todo el tiempo la China y las amigas la estaban mirando”, fue la cronología que hizo Varela y agregó que Elián le pidió acercarse a la mesa juntos.“Wanda se acerca con Elián, saluda Elián a la China. La cuestión es que Wanda lo primero que le dice es ‘Esta todo bien, ya pasó, vamos a tratar de estar bien’ y la China en vez de bajar la cabeza, la pica diciéndole ‘¿Que venís acá? Me estás grabando’”, contó la periodista y luego de esto comenzó la pelea verbal entre las dos figuras, en el cual se dijeron de todo.

“No te hagas la zorra, te esquivé durante años. Ahora te podés quedar tranquila, podés quedarte con mi marido, ya no me importa, pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras”, habría sido una de las frases de Nara a Suárez, según Varela. Además, le advirtió que no se acercara a su actual novio.

Mauro y la China confirmaron su relación en redes con un carrete

Un mes después llegó el posteo que todos estaban esperando. El futbolista compartió una serie de imágenes donde se los ve juntos, abrazados y sonriendo, en un contexto relajado al aire libre. La publicación estuvo acompañada de un mensaje emotivo por parte de Mauro, quien escribió: “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas… quién sabe… son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pase o cuántos caminos hay que recorrer”, expresó el delantero en su cuenta de Instagram.

Y concluyó: “Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas… Hoy no necesito más señales… sé que con vos, estoy donde debo estar”. A los pocos minutos, la ex Casi Ángeles sumó el posteo a su feed y replicó en sus historias la publicación del delantero, en la que escribió “Voy a morir de amor” para encabezar las imágenes.

Un detalle clave que no pasó desapercibido fue la elección de la canción que acompañó el posteo: “París”, de la artista mexicana Ingratax. La ciudad francesa tiene un significado especial en la historia de la pareja: fue el escenario donde se originó el Wandagate en octubre de 2021. En aquel entonces, Icardi y Suárez se encontraron en un hotel de lujo, frecuentado por Wanda, luego de mantener contacto a espaldas de la conductora.

Este fue el primer posteo de cientos por venir, ya que hasta el día de hoy la pareja hace gala de su amor en las redes, abriendo la puerta a su intimidad constantemente.

Siempre se mostraron en la "casa de los sueños", la propiedad que compró Icardi para pasar su lesión, sin embargo, de vez en cuando estuvieron en la casa de Suárez

Como no podía ser de otra manera, la polémica no tardó en estallar y dar inicio a una guerra sin cuartel, que hasta el presente no parece tener final aparente. Durante uno de los fines de semana, las dos hijas del delantero con Nara se sumaron y pasaron tiempo de calidad con su padre. Sin embargo, la furia de la conductora no tardó en hacerse presente al ver que la actriz de Linda también había estado allí, sin que ella lo supiera.

“El amor siempre vence al odio”, fue lo que escribió el delantero del Galatasaray en una fotografía de Eugenia abrazando a la hija mayor del exmatrimoni. Luego, continuó con un carrete de imágenes en donde se puede ver a los hijos de la China, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, junto a Isabella y Francesca.La segunda imagen de las hijas del futbolista con la actriz de Casi Ángeles es de la celebración que hicieron como familia ensamblada en Año Nuevo, esta fue en la casa que compró Icardi en un exclusivo barrio de Nordelta.

En la foto se la puede ver a Suárez acostada en uno de los sillones que tiene vista a la laguna, con un vestido blanco de encaje, con Francesca también recostada en el apoyabrazos del sillón, mientras Isabella se encuentra abrazada por la actriz. La siguiente postal que eligió el rosarino es una foto de la expareja de Benjamín Vicuña junto todos los niños, sonriendo para la cámara. Más adelante, se la ve a Eugenia patinando de la mano de Isabella, por las calles internas del exclusivo barrio privado.

Mauro Icardi y la China Suárez en la Bresh de Mar del Plata

El primer viaje de la pareja fue algo local y corto, pero no por eso menos importante. El exdelantero del PSG alquiló un avión privado y partieron rumbo a Mar del Plata. Con un look deportivo de lentes de sol, el pelo recogido y zapatillas, Eugenia aparece haciendo la “V” de victoria con los dedos. Un gesto significativo en medio del enfrentamiento que mantiene tanto el jugador con la conductora y los choques ya históricos entre la ex y la actual.

En otras imágenes que compartió Mauro en su publicación, aparece con los pies extendidos sobre uno de los asientos mientras la pantalla de un televisión lo despedía con un “goodbye”. Otra de las fotografías también muestra la vista desde la ventana del avión, con un cielo celeste y nubes blancas.

Al pisar La Feliz, se dirigieron a un parador en Playa Grande, donde Eugenia tenía pautado un compromiso con una marca de cervezas. Junto a ella, su equipo de confianza, formado por su manager Caro Nolte y su estilista, Juanma Cativa. La actriz lució un vestido color rojo intenso, de manga larga y ajustado al cuerpo, que combinó botas negras altas hasta las rodillas, y se mostró distendida y sonriente junto a su novio.

El destino final era un parador en la zona del faro, donde se celebraba la Bresh, la fiesta itinerante que se convirtió en la favorita de los influencers. Ahora con look cowgirl, de remera blanca ajustada y shorts de jean, a Eugenia y Mauro se los vio bailando animados en la zona del vip y se quedaron hasta bien entrado el amanecer.

La China junto a una de las sobrinas del delantero, a la cual no venía hace años

En este sentido, las presentaciones familiares no tardaron en llegar. El 26 de enero Icardi compartió en su cuenta de Instagram una foto de la actriz en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Allí, con lentes de sol y un look súper relajado de top blanco que dejaba libre su abdomen y pantalones de jeans, Eugenia posó junto a la histórica construcción. La postal la coronó con un corazón rojo en llamas. Todo un paso para el delantero, quien llevó a su pareja a conocer el lugar en el que creció y dio sus primeros pasos en el fútbol.

Otra de las imágenes que compartió el futbolista con sus casi 14 millones de de seguidores tiene una gran importancia sentimental. Compartió la foto de una pared del Club Infantil Sarratea, el lugar en el que dio sus primeros pasos en las canchas. “Volviendo al pasado”, escribió con nostalgia, sobre el lugar en el que comenzó a jugar a los 5 años.

El segundo viaje tampoco tardó en llegar y este si fue mundial, pero ligado a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), ya que fueron allí para arreglar cosas relacionadas al divorcio del delantero.

La dupla eligió la ciudad de Milán como uno de los destinos, elección que llamó la atención, puesto que Icardi y Wanda tienen propiedades y la empresaria tiene su colección de carteras. Debido a la división de bienes que hicieron en su primera separación las propiedades están a nombre de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) por lo que el rosarino y la actriz de Casi Ángeles se hospedaron en un hotel cinco estrellas con todos los lujos necesarios.

Icardi y la China viajaron por primera vez a Milán para arreglar cosas del divorcio del delantero y aprovecharon para recrear una foto que tenía él con Wanda

Una vez que bajaron del avión comenzaron con los otros lujos del viaje. Fue la cuenta conocida como chismesdeker la encargada de subir la primera fotografía de la pareja en territorio italiano y su primera parada fue la casa central de una reconocida marca.

A pesar de los pocos meses de relación, la familia estaba más que ensamblada por lo que el deportista y su pareja celebraron en conjunto el cumpleaños número siete de Magnolia, la hija menor de Suárez y Vicuña. Esta fue la primera vez que festejaron juntos y compartieron una romántica postal. Una máquina de hacer espuma fue otro de los atractivos. En sus historias, apareció la China abrazada al jugador del Galatasaray, cubiertos por la espuma y súper sonrientes, mientras él le hacía upa. Una postal divertida que ella acompañó con tres corazones rojos para marcar el momento de felicidad que viven.

San Valentín estaba a la vuelta de la esquina y otra vez no dejaron pasar la oportunidad para mostrar su amor en redes. “Mi San Valentín”, escribió la ex Casi Ángeles en las imágenes tratadas con un filtro en blanco y negro que acentuaba la intimidad del momento. Pero eso no fue todo: como si las imágenes no fueran lo suficientemente reveladoras, la China acompañó el video con una canción romántica y emojis de corazones encendidos, para dejar en claro que el amor con Icardi está más vivo que nunca.

El cumpleaños de Magnolia Vicuña

En la filmación, el futbolista del Galatasaray besa a su enamorada con ternura, mientras ella cierra los ojos y sonríe ante la cámara. Pero lo que más llamó la atención fue un pequeño detalle que no pasó inadvertido para los usuarios: la también cantante llevaba puesto un pijama de Hello Kitty, el personaje favorito de Wanda Nara.

“Gracias por tanto amor, Mauro”, escribió luego en Instagram, donde en lugar de compartir el video, subió una imagen en blanco y negro de ese instante. En la postal, se los ve abrazados, con los ojos cerrados y una complicidad innegable. Pero eso no fue todo.

Como si el despliegue de romanticismo no fuera suficiente, la actriz mostró que su velada de la noche anterior también tuvo un toque de glamour. En sus historias de Instagram, compartió una imagen con una palabra que lo decía todo: “Salud”. Sobre la mesa, un set de siete copas y, en el centro, un champagne exclusivo Louis Roederer, una de las etiquetas más caras del mercado.

El acaramelado video de La China Suárez y Mauro Icardi (Video: Instagram)

En febrero fue la primera visita de la pareja a Turquía. La pareja compartió a través de sus redes algunas postales durante su viaje y cuando llegaron, el futbolista compartió postales de su lujosa mansión en Turquía. El jugador del Galatasaray, que precisamente viajó para que el club analice cómo continuaba la recuperación de su lesión, compartió primero una selfie abordo del avión en la que apareció con un look muy relajado de remera blanca y gorra.

Al llegar a Estambul, el futbolista se instaló con la actriz en la mansión que compartía hasta hace unos meses con la madre de sus hijos y mostró cómo las bajas temperaturas en la capital de Turquía cubrían de nieve todo su parque. “Home”, es decir “hogar”, escribió Icardi en un posteo al que acompañó con emojis alusivos al frío del lugar.

Las primeras horas de Mauro y la China en Estambul estuvieron marcadas por paseos separados. Una de las imágenes más destacadas fue la de la China Suárez frente al Palacio Dolmabahçe, con el Bósforo como fondo y el sol iluminando su figura. Su amigo, siguiendo su ejemplo, subió una foto similar, pero desde una perspectiva más amplia para capturar el paisaje. Sin embargo, lo que llamó aún más la atención fue una coincidencia de estilo con Wanda Nara, quien también viajó a Estambul en esos días.

Durante ese tiempo en la capital turca, la actriz lo acompañó a la cancha del Galatasaray y le dedicó palabras de aliento, a pesar que que todavía se encontraba lesionado y sin podes jugar: “Estoy feliz de poder acompañarte. Ver el amor con el que te tratan es todo lo que te merecés”, escribió la ex Casi Ángeles junto a un emoji de un corazón y otro de la bandera turca. “Amor y nada más que amor”, añadió para cerrar en un escenario idílico este capítulo de la novela. Para sumar un pequeño guiño a los seguidores cautivos de la trama, eligió musicalizar con la canción “Aşkın Olayım”, que suena por los altoparlantes del estadio cada vez que Mauro convierte un gol.

Como quien no quiere la cosa llegó el 9 de marzo y el cumpleaños número 33 de la cantante. La sorpresa llegó a través de un posteo en Instagram donde el delantero del Galatasaray dejó en claro el profundo sentimiento que siente por la actriz, pero también aprovechó para lanzar un mensaje sutil hacia su exmujer, con quien sigue protagonizando un intenso y mediático divorcio.

En su romántico posteo de cumpleaños, Mauro sorprendió a la China con una dedicatoria cargada de cariño, acompañada de una imagen que no pasó desapercibida para sus seguidores. La foto, en blanco y negro, muestra a la pareja abrazada y sonriendo, un retrato de complicidad y amor. “Feliz cumpleaños, mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo”, comenzó su posteo. Y sumó: “Me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce”.

A diferencia de años ateriores, decidió hacer una fiesta privada realizada en un reconocido hotel cinco estrellas, temática de gala y detalles exclusivos, que llamaron la atención de los internatuas.

La sofisticación y la elegancia fueron los requisitos para el cumpleaños número 33 de la China

Si bien ahora los dos se encuentran enfrentados a sus exparejas, hubo un momento en el que entre la China y Vicuña reinaba la paz. En Puro Show (El Trece) mostraron al futbolista y la actriz en una plaza del barrio de Palermo con Amancio, el hijo la China con Benjamín Vicuña, para formar parte de una actividad post colegio. Ambos, con un look completamente relajado, se sentaron al pie de un árbol, con la mirada puesta en el niño que jugaba con sus amigos y compañeros de colegio.

A causa de la diferencia de horario en la salida del colegio, la niñera de Eugenia llegó un poco más tarde con Magnolia, la otra hija de la China con Benjamín. Al estar la familia ensamblada casi al completo, disfrutaron de la tarde juntos y en la filmación se pudo vio a Amancio acercándose a Icardi con una pelota en la mano.

Lo mismo sucedió con Cabré. La pareja estuvo acompañando a Rufina en un partido de hockey que jugó y allí fueron captados junto a Nicolás, redes de El Ejército de LAM, el ciclo de Ángel de Brito, compartieron imágenes de la pareja disfrutando de una tarde sol: bien abrigados, ella con un chaleco de piel y él con un buzo deportivo, tomaron mates mientras veían el encuentro deportivo de la niña de 11 años.

La celebración de Pascua de la familia ensamblada

En un abrir y cerrar de ojos el mes de abril llegó y celebraron Pascua en familia, el encargado de compartir las postales fue el propio Icardi, quien a través de su cuenta de Instagram publicó una serie de imágenes en las que se lo ve feliz, abrazado a Eugenia, y rodeado de los tres hijos de la actriz.

La producción no escatimó en detalles. La entrada de la casa fue el escenario ideal para las fotos: empedrado limpio, flores impecables y un conejo blanco de dos metros con corazón rojo en el pecho, que hizo las delicias de los más chicos. Los niños posaron entusiasmados con sus canastas de golosinas en mano, mientras sus padres sonreían para la cámara.

En mayo comenzó la mudanza oficial a Turquía, primero con viajes intermitentes y hasta que finalmente se instalaron. La primera vez que la familia ensamblada estuvo en la ciudad se dirigió directamente al estadio del Galatasaray, el equipo donde Icardi tiene contrato, al llegar, se pudo ver a la actriz bajar de una combi con sus niños, todos enfundados en camisetas del Galatasaray. Las nenas de la mano de su madre y Amancio a upa de un señor encargado de la seguridad del estadio, el grupo se dirigió hacia las tribunas, sin Mauro. Ya ubicados en el estadio, se lo pudo ver llegar a Icardi para sentarse junto a su novia, mientras el público lo saludaba efusivamente.

Antes de ubicarse, saludó a las personas cercanas a su butaca, y la China no perdió de vista las actitudes de su pareja en ningún momento.

Rufina, Magnolia y Amancio estuvieron en el palco junto a Icardi y celebraron de la victoria del Galatasaray como una gran familia

Cerrando su primer año, con la mudanza a Turquía finalmente concretada, la pareja continuó su rutina en Estambul. La casa, los hijos, el perro y las jornadas compartidas dan la nota en sus publicaciones, mientras la relación, con todas sus luces y sus sombras, se mantiene como una de las más comentadas, analizadas y documentadas del espectáculo actual. Mauro Icardi y la China Suárez se reinventaron en cada paso: con elogios, escándalos, festejos públicos y días compartidos, el amor que hace un año parecía improbable hoy celebra su presente con imágenes, palabras y la promesa abierta de nuevos capítulos.

Durante este año no todo fue color de rosa puesto que el hate que recibió Eugenia tan solo fue en aumento y llegó a recibir amenazas de muerte, que la llevó a tomar acciones legales y pedir botón antipánico para protegerse a ella y a los niños.

El fin del traslado transatlantico se dio en julio. Con la intención de salir de la sombra de Wanda decidieron comprar una nueva propiedad donde hoy pasan sus días, algunos llenos de tranquilidad y otros con algunos encontronazos con los fans por parte de la China. Mauro regresó a lucir la camiseta del equipo turco, sigue llevando adelante la batalla legal contra la madre de sus hijas, pero un año de aquel primer encuentro que los unió frente a millones de espectadores, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi ratifica su capacidad de reinventarse día a día, desafiando el escrutinio público, las polémicas judiciales y los vaivenes propios de la exposición extrema.

Entre mudanzas, familias ensambladas, desafíos legales e instantes de intimidad, la pareja llegó a construir una narrativa que combina amor, resiliencia y decisión de apostar por el ahora, aún bajo los reflectores. Sin certezas sobre lo que vendrá, pero con la convicción de haberse elegido cada día en la mirada de todos, la historia de Mauro y Eugenia sigue sumando capítulos y dejando claro que, en tiempos de redes, la vida real puede ser tan fascinante, vertiginosa y disputada como cualquier novela.