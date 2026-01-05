La contundente sentencia de Mauro Icardi sobre su futuro y la llamativa referencia a la China Suárez

La China Suárez acompaña a Mauro Icardi en Estambul

El Galatasaray jugará este lunes la semifinal de la Supercopa de Turquía en el Estadio de Gaziantep ante el Trabzonspor. Y el capitán Mauro Icardi fue uno de los encargados de dialogar con los medios en la previa del cotejo, que podría poner al argentino a las puertas de su sexto título desde su desembarco en Estambul.

El punta, de 32 años, dejó en evidencia su ambición ante los micrófonos. “Como jugadores, queremos ganar otra copa más. Este partido es muy importante para nosotros. Es una semifinal y debemos adaptarnos a ello. También queremos jugar bien contra un gran rival en el partido de mañana y ganar. Nuestro objetivo es ganar y estar en la final. Después también queremos ganar el partido de la final y conseguir la copa”, expresó.

El punta ex PSG e Inter es el máximo anotador del equipo, con nueve goles en 16 partidos. En consecuencia, lleva una conquista cada 79 minutos en la liga. Todo, a pesar de que tuvo que ponerse a punto tras la operación por la lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo casi un año fuera de competencia. “Tuve una lesión grave, pero he vuelto bien. Traté de regresar en mi mejor forma, el equipo médico y técnico me apoyó mucho. Quiero estar aún mejor”, subrayó.

Según los registros de los medios turcos, Icardi está a dos goles de alcanzar a Gheorghe Hagi como máximo anotador extranjero de la historia del Galatasaray. Suma setenta goles en 110 partidos oficiales, de los cuales sesenta corresponden a la liga nacional en ochenta y un encuentros. El argentino habló sobre el tema y sorprendió al hacer referencia a María Eugenia Suárez, su pareja.

El argentino festeja uno de sus goles en 2025

“Siempre quiero marcar goles. Es algo que me encanta. Se lo dedicaría a mi familia y a mi novia. Quiero dedicárselo a ella, que está contenta conmigo y que me ha acompañado cuando hubo dificultades”, comentó sobre el acompañamiento de la China.

En las últimas horas, en Turquía confirmaron que el club le ofreció al delantero un nuevo contrato por dos años, de los cuales uno sería opcional. De aceptar el acuerdo, el salario anual de Icardi pasaría de 10 millones a 5 millones de euros, reflejando así un ajuste en las condiciones económicas del jugador en esta etapa de su carrera en el conjunto de Estambul.

Respecto a la posible continuidad, el rosarino fue contundente: “No hay nada en discusión ahora mismo. Sin dudas, hablaremos sobre lo que es mejor para el club y para mí cuando llegue el momento. Me quedan seis meses de contrato. Seguiré marcando goles hasta el final. Esa es mi personalidad. Lucharé por esta camiseta”.

El ariete recibió sondeos de diferentes conjuntos europeos, como la Roma de Italia o el Oviedo y el Elche de España. También fue contactado desde Qatar y Arabia Saudita, dos mercados que rechazó, más allá de que las propuestas alcanzaban el monto del contrato que hoy percibe.

En Galatasaray es ídolo y capitán, rol que heredó del arquero Fernando Muslera, quien se marchó a Estudiantes de La Plata. De ahí la expectativa alrededor de su figura. Por lo pronto, este lunes buscará seguir agigantando su leyenda en la Supercopa de Turquía.