Laura Ubfal lloró de emoción al recibir un mensaje de María Valenzuela: “¡Lo que sufrió!"

Laura Ubfal lloró de emoción al recibir un mensaje de María Valenzuela

El estudio del canal de stream Bondi se transformó en un espacio cargado de emoción cuando Laura Ubfal rompió en llanto tras escuchar un saludo grabado especialmente para ella por la actriz María Valenzuela. La conductora se mostró visiblemente conmovida al rememorar, junto a la audiencia y sus colegas, el episodio que marcó a ambas familias: el accidente cerebrovascular que sufrió Malena Valenzuela, hija de la actriz, en 2003.

“No puedo dejar de recordar ese momento”, expresó Ubfal con voz entrecortada. “Yo estaba ahí en primera fila cuando Male estaba internada (llora). Ay, pobre María”.

La reacción surgió luego de la intervención de Flor Cabrera, quien resaltó la calidez humana de Valenzuela, que regresó al teatro con Viudas e hijas en el Multitabarís, junto a Nora Cárpena, María Fernanda Callejón y Paula Morales: “La verdad que estuvo muy amable con la gente. Más allá de la obra, la entrevistamos y ella es muy amorosa, Lau”. Ubfal ahondó en su inquietud: “¿Pero la viste bien de salud, de todo?”. Cabrera aseguró que la notó recuperada.

El saludo final de Viuda e hijas: Paula Morales, Nora Cárpena, María Valenzuela, María Fernanda Callejón y Gonzalo Urtizberea (Instagram)

El mensaje de María Valenzuela fue directo y afectivo: “Bueno, estoy acá porque quiero mandarles un saludo muy grande, un muy buen año que tengan a la gente de La Linterna y a mi querida Laurita Ubfal, todo mi cariño, siempre. Te quiero”.

La conductora no pudo evitar desbordarse. “No, chicos, ustedes no saben la anécdota. Es ella, lo que sufrió, me lo transmitió. Ay, pobre María”. En ese instante revivió frente al micrófono los días de hospital: “Chicos, ustedes no saben lo que fue el accidente cerebrovascular de Malena Mendizábal. Fuimos todos al Dupuytren. Fue la primera vez que María se sentó ante la prensa. Y la veo y no puedo, no puedo dejar de recordar ese momento”.

En febrero de 2003, el episodio sacudió profundamente a Valenzuela. No se alejó de la cama de su hija en el sanatorio Dupuytren después de que Malena, con 19 años, se desplomara en su casa. La actriz relató, años después en PH Podemos Hablar, con precisión aquella noche: “Ya estaba acostada en mi cama viendo una película de Woody Allen, porque grababa temprano al día siguiente, cuando mi hija se desmayó. Pensé que era un golpe de calor, pero me di cuenta enseguida de que era grave. La llevé a mi cuarto con aire acondicionado y no reaccionaba”.

El día que María Valenzuela contó cómo sucedió el ACV de su hija Malena

Valenzuela compartió el impacto de los momentos vividos en el hospital: “Le hicieron una angiografía, vino una doctora… Nunca me voy a olvidar de ese pasillo. Me dijo: ‘Tu hija tiene una mancha en el cerebro’. Ahí me desplomé, me caí”.

El camino hacia la recuperación fue largo y complejo para Malena y su familia. La actriz detalló cómo acompañó a su hija, primero en el sanatorio Dupuytren y luego en el centro Fleni. “Cuando estaba en coma farmacológica, pedí un lápiz y un cuaderno para anotar todo lo que quería que Malena supiera cuando despertara. Le hacía dibujitos de cómo eran los aparatos, anotaba todo lo que le inyectaban, le hacían musicoterapia”.

María Valenzuela y su hija, Malena (Foto: Instagram)

Los progresos eran lentos y la rehabilitación significó partir casi de cero. “Era como una bebé”, definió la actriz. Malena tuvo que volver a aprender a hablar, comer y caminar, enfrentando secuelas persistentes en el habla y la movilidad.

La emoción de Laura Ubfal reapareció al destacar cuánto la impresiona ver a Malena y María Valenzuela salir adelante. Cada reencuentro con ambas mujeres activa el recuerdo de aquellos días en el hospital, la cercanía con la muerte y renueva la admiración por la fortaleza de la actriz. Aunque el tiempo deja huellas imborrables, el presente permite celebrar la recuperación y la vitalidad de quienes lograron superar una prueba tan dura.