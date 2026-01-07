La palabra de Romina Gaetani tras denunciar a su exnovio por violencia de género: “Me redujo y me volvió chiquita”

Luego del hecho de violencia de género que vivió, la actriz contó como se encuentra luego de someterse a una pericia (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

Hace una semana, Romina Gaetani contó que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh. El episodio la llevó a estar internada y a tomar la decisión de denunciarlo ante la justicia. En este contexto, también regreso a los escenarios con un show y le envió un mensaje a María Fernanda Callejón, que la actriz leyó al aire de La Mañana con Moria (El Trece), luego de someterse a una pericia psiquiátrica y ampliar la denuncia.

Callejón, amiga de la actriz, leyó en el mensaje en el que Gaetani, que primero, le expresó su admiración a la conductora, además de agradecerle la oportunidad de difundir su testimonio: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”. Y siguió: “Antes era verbal… Hechos de violencia, sobre todo verbales, que uno va calando, hasta que me redujo y me volvió chiquita", comunicó Romina a través de Callejón.

Y continuó: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba. Manipulaciones. Hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, cerró el mensaje que envió la actriz de Herederos de una venganza.

El hecho de violencia sucedió el lunes pasado por la noche

Luego del mensaje, Fernanda explicó que Romina terminó pidiendo una perimetral y el botón de pánico, cosa que en un principio había rechazado. Pese al difícil momento, debió seguir adelante con sus compromisos laborales: “En el medio, ella ya tenía pautada la actuación con La Bomba de Tiempo y que se atraviese una situación de violencia de género no significa que el mundo se detenga. Vos seguís siendo la misma mujer, tenés que salir a trabajar, cumplir con lo que ya estaba pautado”, reflexionó la actriz de Viudas Negras, y remarcó el dolor por el juicio social y las críticas que surgen en este tipo de situaciones.

Durante la charla, Moria Casán y las demás panelistas debatieron sobre la dificultad de encajar con el estereotipo de víctima y el peso de las expectativas sociales, especialmente cuando la mujer afectada es exitosa y empoderada. Se hizo hincapié en que el hecho de que Gaetani haya interpretado la canción “Malo” -tema escrito por la española Bebe y popularizado en nuestro país como cortina de la serie Mujeres asesinas- no fue una referencia a su caso particular, sino una elección artística previa a la denuncia.

El testimonio de Gaetani, leído por su amiga y acompañado por la reflexión del equipo, puso en primer plano el dolor, el proceso judicial y mediático, y la necesidad de apoyo y comprensión para quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

Romina Gaetani volvió a cantar

La actriz reapareció en público la noche del 5 de enero en el Centro Cultural Konex, en el barrio del Abasto. Subió al escenario junto al grupo La Bomba de Tiempo e interpretó, entre otros temas, “Malo”, compuesta por la artista española Bebe, un tema que muchos interpretaron como simbólico y representativo de su momento personal.

Esta presentación tuvo lugar a menos de veinticuatro horas de la cita judicial, en la que se sometió a un informe de riesgo en Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal. Durante el show, Gaetani no realizó declaraciones sobre la causa ni sobre su situación personal. Optó por enfocarse únicamente en su papel como cantante, un compromiso que, aseguró, tenía pactado desde hace tiempo.

El martes, la actriz se sometió al informe de riesgo con las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima. No se trató de una pericia, sino de un encuentro para evaluar en qué nivel de riesgo se encuentra.

“Hay mujeres en las que el riesgo es altísimo, pero en su discurso no se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia género. Entonces, las profesionales evalúan esto: no hacen test ni nada por el estilo. Es una entrevista con determinadas preguntas para verificar”, explicaron fuentes especializadas a Infobae.