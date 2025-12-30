El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Luego de conocerse la denuncia de Romina Gaetani a su pareja por violencia de género, su abogado, Ignacio Trimarco, brindó detalles del hecho (Lape Club Social - América)

El lunes por la noche, el mundo del espectáculo se vio sacudido por la noticia de que Romina Gaetani fue víctima de un episodio de violencia de género perpetrado por su expareja, Luis Cavanagh. La situación generó una profunda preocupación entre colegas, seguidores y el público en general, ya que el hecho no solo derivó en la internación de la actriz en un sanatorio de Pilar, sino también en una denuncia formal por agresión. En este contexto, su representante legal, Ignacio Trimarco, ofreció detalles sobre lo ocurrido y el estado actual de la artista.

La información se conoció a través del programa Lape Club Social (América). “Romina se encuentra bien, está estable, está contenida por su familia. Recibió la atención médica necesaria el día domingo e inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve. Ahora ya está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola", comentó. Ante su aparición en los medios, el letrado detalló: Obviamente, ella me pidió que pueda salir a explicar y transmitir tranquilidad para toda la gente que la quiere, que la sigue y demás, de que físicamente está bien, está estabilizada y ya está a disposición de la justicia para que se investigue y tenga el trámite correspondiente”

Consultado sobre el contexto previo al episodio de violencia, el representante legal de Gaetani comentó: “Lo que ocurrió el día previo, lo desconozco. Lo que sí te puedo contar es que ellos estaban en un proceso de separación, no venía bien la relación. Y ese día, ella se acercó hasta la casa de su expareja, tuvo una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial, el 911, así convocaron también el personal policial, el personal de seguridad del barrio, del barrio privado. Bueno, se hizo presente el personal policial, se hizo presente la ambulancia y la trasladaron hasta un nosocomio para darle la atención médica primaria”.

La actriz junto a Gaetani en una de sus primeras salidas públicas (RSFotos)

Sobre la situación sentimental entre Gaetani y Cavanagh, el abogado aclaró: “Se habían separado hace un tiempito y estaban intentando retomar la relación. La verdad que específicamente por qué se separaron y esas cuestiones, no las sé. Tampoco se las pregunté a Romina”. Además, al ser consultado sobre si se trataba de un nuevo hecho de agresión, contó: “Por lo que me cuenta ella, es la primera vez que hay agresiones físicas. Ella me relató de otro tipo de violencia, pero nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.

En relación con la causa judicial, Trimarco afirmó que se solicitaron las cámaras de seguridad del domicilio.“Son pruebas esenciales de este tipo de hechos que habitualmente suceden puertas adentro. Estas lesiones habrían sucedido en la puerta del domicilio, por lo que entiendo muy bien la decisión de la fiscal de pedir las cámaras de seguridad. Además, hay testigos del hecho”, destacó el letrado.

El abogado puntualizó que el episodio tuvo lugar el domingo 28, y que al día siguiente, Romina ratificó la denuncia. “Se le puso a disposición las medidas de seguridad, cautelares y demás. Nosotros recién hoy arrancamos a realizar la presentación del expediente, por lo que recién vamos a tener acceso total al mismo”, explicó.

"Emocionalmente, está muy afectada", explicó el letrado de la actriz ante el hecho de violencia (Candela Teicheira)

Trimarco también se refirió al estado anímico de la actriz. “Emocionalmente, está muy afectada. Ahora, te puedo dar una precisión personal, no me puedo poner en los zapatos de ella, pero una relación que no estaba totalmente concluida”, comentó. “Entiendo que todavía hay sentimientos de las partes y esta situación, por supuesto que le pone un final abrupto. Pero lo que decía recién del tema de ratificar las denuncias, me parece que eso es algo importante cuando hay hecho de violencia. Hay muchas situaciones, muchos casos que vemos donde hay situaciones de violencia y quizás en esa esperanza de que las cosas funcionen, se corrijan, no vuelva a pasar, no se ratifican las denuncias. Entonces, esa escala de violencia...”, agregó.

Cabe señalar que fuentes cercanas a la causa informaron a Infobae que la fiscal María José Basiglio, a cargo de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro, continúa reuniendo pruebas con el objetivo de llevar al empresario a juicio. Según trascendió, la fiscal ya cuenta con testimonios relevantes para la investigación y logró acreditar las lesiones que presentó Gaetani. En el sanatorio de Pilar donde fue atendida, los médicos identificaron golpes visibles en los brazos y en la cadera, lo que motivó la activación inmediata del protocolo para casos de violencia de género.

En estos episodios, el personal sanitario tiene la obligación de notificar a las autoridades y formalizar la denuncia. Por otra parte, este medio pudo confirmar que Gaetani optó por no solicitar una medida de restricción contra su expareja, como una perimetral. “Es una decisión que depende de la víctima, y en este caso decidió no pedirla”, explicaron las fuentes. Como parte del procedimiento judicial, Basiglio ya habría estipulado una fecha para que la actriz sea sometida a una evaluación de riesgo.