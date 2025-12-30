Violencia de género: Romina Gaetani rechazó la perimetral para su pareja, pero la fiscalía impulsa el juicio

Romina Gaetani

Tras el estupor que provocó la denuncia por violencia de género que realizó la actriz Romina Gaetani contra su pareja, Luis Cavanagh, fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que la fiscal María José Basiglio, de la UFI de Género de Pilar, del Departamento Judicial San Isidro, colecta pruebas para llevar a juicio al empresario.

Según pudo saber este medio, la fiscal que lidera la investigación ya cuenta con algunos testimonios de valor para la causa, al mismo tiempo que pudo acreditar las lesiones que sufrió la propia Gaetani.

Según trascendió desde el sanatorio de Pilar donde la víctima fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para casos de violencia de género. Cuando una persona ingresa a una guardia con lesiones de este tipo, el personal médico está obligado a dar aviso a las autoridades y a realizar la denuncia.

Por otro lado, este medio pudo corroborar que Gaetani se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su pareja, tal como una restricción perimetral. “Es a voluntad de la víctima y no quiso”, explicaron las fuentes.

Como parte de la investigación, Basiglio ya habría fijado una fecha para que Gaetani sea sometida a una evaluación de riesgo.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

El episodio ocurrió durante la noche, cuando un llamado al sistema 911 alertó sobre una situación de violencia en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana, en el partido bonaerense de Pilar.

Al arribar al lugar, el personal policial mantuvo una entrevista con el equipo de seguridad del barrio cerrado, quienes manifestaron que una mujer -identificada como Romina Gaetani- se encontraba en estado de nerviosismo y habría sido agredida por su pareja.

La actriz argentina de 48 años relató que su pareja tenía conductas agresivas motivadas por celos. Ante ese cuadro, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Central de Pilar debido a su estado de nerviosismo y a las lesiones que presentaba.

En paralelo, se estableció comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción de Género, que dispuso el envío de personal de Fiscalía al hospital para recepcionar la testimonial de la actriz y avanzar con las actuaciones judiciales.

En el mismo parte se identifica al imputado como Luis Ramón Cavanagh, argentino, de 59 años, empresario, señalado como la pareja de Gaetani al momento del episodio.

Ángel de Brito reveló el parte policial sobre la denuncia de la actriz contra su pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La actriz fue internada de urgencia tras ser agredida (Video: LAM/ América)

Al dar la lamentable noticia, De Brito aclaró que intentó comunicarse con la actriz durante la jornada, pero no logró contactarla. También dijo que la actriz de producciones como La 1-5/18 y Soy Gitano fue dada de alta médica al mediodía del día siguiente, aunque hasta el momento no hubo declaraciones de su parte ni de su entorno cercano.

Durante el debate en el estudio, recordaron que la actriz ya había atravesado situaciones personales complejas en el pasado y remarcaron la importancia de que estos casos puedan ser acompañados por la Justicia más allá de si la denuncia es ratificada posteriormente. En ese sentido, se explicó que el procedimiento habitual contempla una primera denuncia en el marco del hecho traumático y una posterior instancia de ratificación por parte de la víctima.