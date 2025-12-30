Crimen y Justicia

Violencia de género: Romina Gaetani rechazó la perimetral para su pareja, pero la fiscalía impulsa el juicio

Tras la denuncia de la actriz, fuentes del caso brindaron detalles sobre cómo continúa la investigación que lleva adelante María José Basiglio, de la UFI de Género de Pilar

Guardar
Romina Gaetani
Romina Gaetani

Tras el estupor que provocó la denuncia por violencia de género que realizó la actriz Romina Gaetani contra su pareja, Luis Cavanagh, fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que la fiscal María José Basiglio, de la UFI de Género de Pilar, del Departamento Judicial San Isidro, colecta pruebas para llevar a juicio al empresario.

Según pudo saber este medio, la fiscal que lidera la investigación ya cuenta con algunos testimonios de valor para la causa, al mismo tiempo que pudo acreditar las lesiones que sufrió la propia Gaetani.

Según trascendió desde el sanatorio de Pilar donde la víctima fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para casos de violencia de género. Cuando una persona ingresa a una guardia con lesiones de este tipo, el personal médico está obligado a dar aviso a las autoridades y a realizar la denuncia.

Por otro lado, este medio pudo corroborar que Gaetani se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su pareja, tal como una restricción perimetral. “Es a voluntad de la víctima y no quiso”, explicaron las fuentes.

Como parte de la investigación, Basiglio ya habría fijado una fecha para que Gaetani sea sometida a una evaluación de riesgo.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh
Romina Gaetani y Luis Cavanagh

El episodio ocurrió durante la noche, cuando un llamado al sistema 911 alertó sobre una situación de violencia en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana, en el partido bonaerense de Pilar.

Al arribar al lugar, el personal policial mantuvo una entrevista con el equipo de seguridad del barrio cerrado, quienes manifestaron que una mujer -identificada como Romina Gaetani- se encontraba en estado de nerviosismo y habría sido agredida por su pareja.

La actriz argentina de 48 años relató que su pareja tenía conductas agresivas motivadas por celos. Ante ese cuadro, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Central de Pilar debido a su estado de nerviosismo y a las lesiones que presentaba.

En paralelo, se estableció comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción de Género, que dispuso el envío de personal de Fiscalía al hospital para recepcionar la testimonial de la actriz y avanzar con las actuaciones judiciales.

En el mismo parte se identifica al imputado como Luis Ramón Cavanagh, argentino, de 59 años, empresario, señalado como la pareja de Gaetani al momento del episodio.

Ángel de Brito reveló el parte policial sobre la denuncia de la actriz contra su pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La actriz fue internada de urgencia tras ser agredida (Video: LAM/ América)

Al dar la lamentable noticia, De Brito aclaró que intentó comunicarse con la actriz durante la jornada, pero no logró contactarla. También dijo que la actriz de producciones como La 1-5/18 y Soy Gitano fue dada de alta médica al mediodía del día siguiente, aunque hasta el momento no hubo declaraciones de su parte ni de su entorno cercano.

Durante el debate en el estudio, recordaron que la actriz ya había atravesado situaciones personales complejas en el pasado y remarcaron la importancia de que estos casos puedan ser acompañados por la Justicia más allá de si la denuncia es ratificada posteriormente. En ese sentido, se explicó que el procedimiento habitual contempla una primera denuncia en el marco del hecho traumático y una posterior instancia de ratificación por parte de la víctima.

Temas Relacionados

Luis CavanaghRomina GaetaniViolencia de gèneroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Robó una moto, chocó contra un poste y murió: su familia organizó una colecta para el entierro

Se trata de Benjamín Elías Aaron Viola, un joven de 18 años. Asaltó a la víctima el 23 de diciembre pasado y falleció ayer, tras agonizar por varios días en un hospital de Luján

Robó una moto, chocó contra

El ex abogado de Wanda Nara preso por estafas millonarias fue trasladado a una cárcel bonaerense

Nicolás Payarola dejó el calabozo de la comisaría 2° de Tigre, donde pasó Navidad, para ser alojado en el penal de Melchor Romero. Enfrenta 11 acusaciones de sus ex clientes

El ex abogado de Wanda

Violencia en Rosario: balearon a una nena de 7 años en un ataque a tiros

La Policía aprehendió a cuatro sospechosos con una moto robada, una pistola y dos escopetas. La víctima, que recibió un disparo en el abdomen, se recupera en un hospital

Violencia en Rosario: balearon a

Nahir Galarza, a 8 años del crimen de Fernando Pastorizzo: cómo es su vida en prisión

La joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, está alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. Aunque lo pidió, no tiene acceso a redes. ¿Qué actividades realiza?

Nahir Galarza, a 8 años

Los inquietantes mensajes en redes de la mujer que fue degollada en Lomas del Mirador: “Sola pero segura”

Janet Karina Arotinco Palomino fue asesinada cuando regresaba de un boliche en Liniers. El sospechoso, Manuel Alberto Norry, fue arrestado este lunes por la DDI de La Matanza

Los inquietantes mensajes en redes
DEPORTES
Revelaron nuevos detalles de la

Revelaron nuevos detalles de la muerte de Sivert Bakken, el atleta que fue hallado con una máscara en un hotel: “Es horrible”

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

TELESHOW
Guillermo Francella habló de los

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

La tajante decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles luego del escándalo con Claudia Ciardone

¿El fin de una rivalidad histórica?: Pampita y Nicole Neumann juntas en un evento en Punta del Este

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

INFOBAE AMÉRICA

Suman 27 muertos en dos

Suman 27 muertos en dos meses en Bolivia por las lluvias e inundaciones

Innovación, formalización y acceso a mercados: las claves de las Mypes para competir y crecer en el Perú

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

Daniel Noboa recomendó la renuncia al presidente de la Judicatura tras el escándalo por presiones

Líder de los Comandos de la Frontera acusado del asesinato de once militares ya está preso en Ecuador