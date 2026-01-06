La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

Romina Gaetani volvió a cantar y realizó una versión del tema "Malo" de la española Bebe (Video Instragam de @lacritikok)

Romina Gaetani, reconocida actriz y cantante, reapareció en público la noche del 5 de enero en el Centro Cultural Konex, en el barrio Abasto. Subió al escenario junto al grupo La Bomba de Tiempo e interpretó entre otros temas “Malo”, compuesta por la artista española Bebe, un tema que puede interpretarse como simbólico y representativo de su momento personal.

Esta presentación tuvo lugar a menos de veinticuatro horas de su cita judicial, donde prevé ratificar la denuncia de violencia de género contra su expareja, Luis Cavanagh. Durante el evento, Gaetani no realizó declaraciones sobre la causa ni sobre su situación personal. Optó por enfocarse únicamente en su papel como cantante, un compromiso que, aseguró, tenía pactado desde hace tiempo.

Romina Gaetani invitó a través de sus redes sociales a la presentación junto a "La Bomba de Tiempo"

De esta manera, y a pocos días del grave episodio de violencia de género que la afectó, la artista regresó a los escenarios en un gesto de fortaleza ante su entorno y el público. La interpretación de “Malo”, tema escrito por la española Bebe y popularizado en nuestro país como cortina de la serie Mujeres asesinas.

Desde entonces, se volvió casi un himno de la lucha contra la violencia de género. Así lo explicó su autora en una charla con Infobae, donde respondió si el tema estaba dedicado a alguien en especial. “A muchos. A todos ellos”, sentenció, y lo ejemplificó con un hecho clave de esta historia.

“‘Malo’ la hice una tarde del verano por el 2000, aunque el disco salió en 2004. Fue un día que había salido en “Telediario” que habían muerto como cuatro mujeres; era un año súper fuerte de asesinatos. Yo tengo empatía, es una cosa que no me cabe en la cabeza. Y salió eso. Tampoco creo que tengas que vivirlo en tu propia carne”, explicó la artista, quien también reveló que hubo un caso de femicidio en su familia.

Habló Ignacio Trimarco, el abogado de Romina Gaetani luego de la denuncia a su pareja, en el programa de Sergio Lapegüe

El día de la denuncia

La noche del 29 de diciembre, un llamado telefónico al 911 puso en alerta a las fuerzas de seguridad, que acudieron al Tortugas Country Club en Pilar, tras recibir información sobre una situación de violencia de género. Personal de seguridad informó que la actriz evidenciaba un alto grado de nerviosismo y presentaba lesiones visibles, signos de la agresión sufrida. Tras la intervención policial y sanitaria, el SAME trasladó a Gaetani al Hospital Central de Pilar, donde se constataron golpes en brazos y cadera y se activaron los protocolos habituales.

La repercusión del caso suscitó una ola de solidaridad, tanto en el ámbito artístico como en las redes sociales, donde colegas y seguidores expresaron su respaldo. Según relató la propia Gaetani, las conductas agresivas tenían origen en los celos de su pareja. Los mensajes públicos de apoyo se multiplicaron en las plataformas digitales, visibilizando la necesidad de entornos protectores para las víctimas.

Romina Gaetani volvió a cantar junto a La Bomba de Tiempo en el Konex

En declaraciones a Lape Club Social (América), su abogado Ignacio Trimarco dio algunos detalles de la relación: “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su expareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial y al 911. Así se hicieron presentes la policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria”.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh se enfrentarán en la justicia

Respecto a la historia entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco agregó que la pareja “se había separado hace un tiempo y estaban intentando retomar la relación”. Subrayó que, por lo que le contó la actriz, esta fue “la primera vez que hay agresiones físicas”, aunque existieron otras formas de violencia en el pasado. No obstante, según Trimarco, “nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”. En cuanto al estado emocional de la artista, el letrado enfatizó que estaba afectada, aunque respaldada por sus afectos más cercanos.