La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

Hoy, Pamela Pombo se dedica al fisicoculturismo y a publicar contenido en Only Fans

La historia reciente de Pamela Pombo está enmarcada por su separación del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete. Pero su pasado revela una trayectoria marcada por desafíos, reinvención y notoriedad. Pombo alternó períodos como atleta de alto rendimiento, vedette y fisicoculturista profesional. Ahora que se conoció su ruptura, mantuvo el silencio en torno a los detalles, pero un repaso a su historia marca una vida de resiliencia y decisiones firmes.

Nacida en 1983 en el barrio de Las Heras, en Mendoza, Pombo creció en una familia modesta donde el deporte era fundamental. Desde los cuatro años se inició gimnasia artística. Más adelante, se destacó en disciplinas como básquet, pero su mayor proyección vino con el vóley, disciplina que le permitió saltar a la selección nacional.

Pronto, su altura —precisos “1,81 metros”— la llevó a vestir la camiseta argentina con sólo 19 años. Sin embargo, una lesión en la rodilla derecha, la rotura del ligamento cruzado anterior, interrumpió su proyección profesional. Tuvo que enfrentar una cirugía y una recuperación compleja. “Eso me tiró para atrás. Pensé en dejar de jugar”, reconoció Pombo en una entrevista con Teleshow.

En el círculo, Pamela Pombo en su época de jugadora de voley

A pesar de la recaída tras el regreso a la actividad, siguió el consejo de un tío deportólogo: dejó las canchas y comenzó a entrenar en el gimnasio para fortalecer la pierna y evitar nuevas intervenciones quirúrgicas. En principio, para ella el gimnasio era una obligación, pero rápidamente notó cambios físicos y estéticos que le agradaban y, aunque siguió federada en Mendoza, su interés primario se desplazó fuera de la pista. “Me gustó la mutación de verme mucho mejor”, comentó.

La nueva figura y la confianza la volcaron al modelaje y los desfiles, lo que pronto la impulsó a los escenarios y programas de televisión en Buenos Aires. Su imagen y carisma la convirtieron en figura popular a partir de 2011.

El punto de inflexión de su ascenso fue el fenómeno de “Las hermanas Pombo”, marca que surgió de una amistad con Johanna Villafañe. Simularon ante la prensa ser parientes, aunque en realidad las unía una amistad de la infancia. La popularidad estalló cuando ambas fueron fotografiadas saliendo del departamento del entonces futbolista Cristian “El Ogro” Fabbiani, con quien aceptaron haber hecho un trío. Eso las llevó a los escenarios y la pantalla.

Pamela Pombo y Johanna Villafañe se hicieron pasar por hermanas y así llamaron la atención durante sus primeros tiempos en el ambiente mediático

“Fue un gancho para entrar al espectáculo”, admitió Pombo a Teleshow. La ficción de hermandad funcionó en los medios hasta que se descubrió el verdadero vínculo. Tras la revelación de la estrategia, el proyecto terminó abruptamente y las protagonistas no volvieron a cruzarse. “A Johanna le abrimos las puertas de mi casa a ella y a la madre. Yo vengo de una familia humilde, pero ella viene de una familia mucho más humilde”, relató Pombo.

La ruptura fue definitiva, marcada por declaraciones públicas y acusaciones personales que sellaron el distanciamiento. Los lazos afectivos entre ambas estaban profundamente ligados a la historia familiar. La relación personal se vio marcada por diferencias y episodios irreconciliables. Según Johanna, el fin de la relación sucedió cuando ella tuvo una internación y Pamela no se interesó por su salud.

Luego del alejamiento mediático, Pombo se volcó de lleno al fisicoculturismo, disciplina que le interesaba desde hacía años pero a la que accedió profesionalmente tras el surgimiento de la categoría Bikini fitness. “Seguía las competencias por televisión y nunca pensé que podría llegar a competir, hasta que conocí esa categoría”, explicó.

Pamela junto al reconocido fisicoculturista Gerardo Repollo, que la introdujo en ese mundo

En 2014 conoció al fisicoculturista Gerardo Repollo, quien se convirtió en su pareja y entrenador. Un mes después de iniciar la relación, Repollo la animó a competir. Tras modificar su dieta de forma estricta, Pombo ganó en su debut en el Club Echagüe de Flores. Le siguieron logros en certámenes nacionales y sudamericanos, el Arnold Classic Brasil y el Súper Show Chile.

Alcanzó el Mr. Olympia en Las Vegas, donde se ubicó en el sexto y séptimo puesto entre 25 atletas de su categoría. Su preparación constaba de rutinas de entrenamiento diarias de lunes a sábado al mediodía, en el descanso de su labor como personal trainer. Dedicaba largas series al peso muerto —habitualmente con 80 kilos— y a las sentadillas, donde llegaba a levantar 100 kilos enfocados al desarrollo muscular de piernas.

La dieta era pilar de su preparación para torneos: seis comidas diarias, cinco a base de pollo con ensalada y una tortilla de batata en el desayuno. Durante los ciclos de competencias limitaba los hidratos y priorizaba proteínas magras, además de suplementos como proteína en polvo y quemadores naturales. “En la semana hago seis comidas, de las cuales cinco son pollo con ensalada”, precisó.

Pombo, en una de sus presentaciones como fisicoculturista

El gimnasio es, según sus propias palabras, “mi primera casa porque es donde más estoy”; allí, en una época, daba clases grupales desde la mañana hasta la noche. Pombo remarcaba la importancia del descanso, la hidratación y mantener una vida social saludable junto a colegas del ambiente deportivo.

Como parte de su diversificación profesional, Pombo se consolidó como instructora en redes sociales, plataformas de fitness y en OnlyFans, generando contenidos para distintos públicos y convirtiéndose en referente de bienestar físico. “Yo soy de las que creen que la vida es una sola, que hay que disfrutarla y vivirla como te gusta. Esto me encanta, me apasiona, la paso bien y lo disfruto”, manifestó en una entrevista reciente.

Los títulos internacionales se sumaron a su carrera: Campeonato Argentino, Campeonato Sudamericano, Arnold Classic Brasil y posiciones destacadas en el exterior. Su paso a la categoría Wellness implicó un reto físico adicional y ajustes en su entrenamiento, centrados en aumentar la musculatura de las piernas y perfeccionar el rendimiento.

Pamela Pombo consiguió varios logros nacionales e internaciones como fisicoculturista

El año 2023 marcó un giro personal y mediático en la vida de Pamela Pombo. Tras años de coincidir con Patricio Albacete en el gimnasio, ambos empezaron a compartir viajes y actividades hasta que iniciaron una relación. Dos meses después, se casaron por civil el 28 de diciembre de 2023. Albacete, referente histórico del rugby argentino, se formó en el club Manuel Belgrano y brilló con los Pumas. Desarrolló gran parte de su carrera en Francia, ganó el Top 14 y la Copa de Europa, y fue distinguido entre los mejores jugadores de la década.

La boda anticipó una celebración siete meses después en un salón de Pilar, con la asistencia de 250 invitados, 20 damas de honor de parte de Pombo y 15 padrinos por Albacete. El evento incluyó shows del humorista Sergio Gonal, un DJ y el grupo Enanos Buenos Aires, disfrazados de personajes de películas de terror como Chucky y El Juego del Miedo.

Durante su luna de miel, la pareja compartió en redes momentos destacados, mostrando lujo y despliegue social. Pombo exhibía su vestido de novia junto a amigas y allegados, mientras Albacete compartía sobre rugby y viajes.

No obstante, el matrimonio finalizó poco después del año. En las últimas horas, ambos eliminaron de sus perfiles en redes sociales todas las fotografías y videos juntos, incluidos registros de la celebración nupcial a la que asistieron 250 invitados. Albacete mantuvo el silencio mientras Pombo dejó en sus cuentas únicamente imágenes personales y de la boda.

Pamela Pombo junto al exPuma Patricio Albacete. Ahora contó que están en medio de una separación judicializada

La ruptura se transformó en asunto público cuando Pombo la confirmó en el programa Infama: “No puedo darte los motivos… está en manos de mis abogados”, fue su única declaración autorizada y transmitida en directo. Quedó así en evidencia el carácter sensible y reservado de la separación.

El trasfondo involucra acusaciones que ya se tramitan en el ámbito judicial. Bajo fuerte presión mediática y en medio de distintas versiones, ni Pombo ni Albacete brindaron detalles de peso. La estrategia legal y el hermetismo definen la etapa actual.

La separación reaviva el contraste entre el brillo mediático y las dificultades personales fuera de cámara. Pombo, fiel a su estilo reservado, enfrenta el proceso sin revelar intimidades ni motivos, respaldada por la confidencialidad que exige la intervención judicial.

Mientras crece la atención pública y subsisten dudas sobre los pormenores, la exvedette y fisicoculturista afronta el nuevo ciclo con la determinación propia de su carrera deportiva. Sus razones concretas, según reiteró, permanecen bajo la gestión y análisis de sus abogados.