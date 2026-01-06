El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

Con una exclusiva fiesta llena de detalles, shows y más de 200 invitados, Patricio Albacete y Pamela Pombo contrajeron matrimonio (Archivo)

El comienzo del 2026 sorprendió al mundo del espectáculo y el deporte con una noticia inesperada: la separación de Pamela Pombo y Patricio Albacete, una de las parejas más llamativas de los últimos tiempos. Tras una relación breve, pero intensa, marcada por una boda de alto perfil en junio de 2024 y festejos dignos de una superproducción, la fisiculturista y vedette y el exjugador de Los Pumas pusieron punto final a su historia de amor en medio de graves acusaciones que ya escalaron al plano judicial. La confirmación llegó de la mano de la propia Pombo en Infama (América), y rápidamente reflotó los detalles de una relación que duró menos de lo que todos esperaban y que hoy atraviesa su capítulo más difícil.

El vínculo entre ambos comenzó tras años de cruzarse en un gimnasio, compartiendo charlas, rutinas y, finalmente, viajes y coincidencias en la vida cotidiana. Antes de cruzar sus vidas en el amor, tanto Pombo como Albacete ya eran figuras públicas. Pamela, que hoy tiene 43 años, irrumpió en los medios en 2011 como una de Las hermanas Pombo, el falso número que montó junto a Johanna Villafañe. Recorrieron los programas de la época, desde Showmatch a Animales sueltos o el de Guido Kaczka, como parte de una trama que no tardó en quedar al descubierto.

La pareja inició su historia de amor luego de coincidencias y charlas en el gimnasio (X)

Luego de dar el "sí" en diciembre de 2023, la pareja comenzó una nueva etapa en su relación (X)

Sin embargo, ya se había hecho un nombre en el mundo del espectáculo. Ya separada comercialmente de su “hermana”, y con su metro ochenta a cuestas, logró trabajar como modelo y vedette. En 2016 acompañó a Santiago Bal en la puesta Especialista en señoras, junto a Rocío Marengo, Magalí Mora y Valeria Degenaro, aunque pronto también dejó las tablas y las plumas por los fierros. Y conectar con aquella niña que amaba el deporte.

Su carrera como gimnasta comenzó a los cuatro años y luego fue parte de la selección nacional de vóley, hasta que una grave lesión la obligó a cambiar el rumbo. “Eso me tiró para atrás. Pensé en dejar de jugar”, relató en una entrevista con Teleshow en 2019. Tras una cirugía y varios meses de recuperación, decidió enfocarse en el fisicoculturismo, consiguiendo títulos locales e internacionales como el Campeonato Argentino, Sudamericano, Arnold Classic Brasil y Súper Show Chile. Viajó al Mr. Olympia de Las Vegas y luego creó su propio espacio fitness online, además de ganar notoriedad como creadora de contenido en OnlyFans.

Hohanna Villafañe y Pamela Pombo rodean a Guido Kaczka. De fondo, se ve a Barby Franco

Pamela Pombo a la izquierda de Santiago Bal, junto a Valeria Degenaro y Magalí Mora (Archivo)

Pamela también fue noticia por sus romances mediáticos, especialmente como expareja de Cristian “el Ogro” Fabbiani. Pero fue en el deporte donde encontró su verdadera pasión y proyección internacional. Allí también conoció el amor con su entrenador Gerardo Repollo, su pareja durante varios años hasta que se encontró con el puma.

Protagonista de la era dorada del rugby argentino, el currículum deportivo de Albacete es extenso. Surgido en el club Manuel Belgrano, debutó en 1999 y en 2003 emigró a Francia. Tras pasos por Colomiers y Pau, fue fichado por Toulouse, donde jugó diez temporadas y se consagró campeón del Top 14 en tres oportunidades (2008, 2011 y 2012) y de la Copa de Europa en 2010. Cerró su carrera profesional en el Racing 92 francés en 2018. En Los Pumas, fue parte de la generación que hizo historia con el tercer puesto en el Mundial 2007 y participó en las Copas del Mundo de 2003 y 2011.

A tan solo unos meses del casamiento civil, la pareja realizó una gran fiesta en un salón de Pilar

El primer beso de la pareja, quien decidió contraer nupcias a dos meses de comenzar su romance

El flechazo fue inmediato: tras apenas dos meses de noviazgo, la pareja decidió dar el gran paso y se casó por civil el 28 de diciembre de 2023. Siete meses después, organizaron una fastuosa fiesta en un salón de Pilar, con espectáculos de comedia, bandas en vivo, luces de colores y menús de alta cocina.

El evento reunió a 250 invitados, 20 damas de honor de parte de Pombo y 15 padrinos elegidos por Albacete, en una celebración que incluyó la actuación del humorista Sergio Gonal, un DJ y el show de Enanos Buenos Aires, un grupo que se presentó disfrazado de personajes icónicos de películas de terror como Chucky y El Juego del Miedo.

La fiesta del exPuma y la fisicoculturista contó con más de 200 invitados y varias opciones para divertirse

Albacete y Pombo con una persona de talla baja que fue parte de uno de los shows de la fiesta

La boda, que fue retratada y compartida en redes sociales, parecía el inicio de una gran historia. Sin embargo, el matrimonio apenas superó el año de duración. En las últimas horas, las sospechas se confirmaron cuando ambos eliminaron de sus perfiles todas las fotos y videos juntos, incluidas las postales del casamiento. Pombo solo dejó imágenes con amigas y su vestido de novia, mientras que Patricio Albacete optó por el silencio. La ruptura se hizo pública cuando Pombo confirmó en diálogo con Infama: “Sí, es verdad, me estoy separando. En este momento no puedo darte los motivos y razones por las cuales nos alejamos porque es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados”.

El trasfondo de la separación incluyó acusaciones que, según trascendió, ya están siendo tratadas en el ámbito legal, aunque ninguna de las partes brindó detalles concretos. El hermetismo y la prudencia fueron la regla en las últimas semanas, mientras el entorno mediático revivía los primeros días de la pareja y los detalles de la boda soñada.

La fisicoculturista con algunos de sus tantos premios (Archivo)

Albacete se destacó en el rugby profesional hasta su retiro en 2018 (Photo by Paul Zammit Cutajar/Shutterstock)

La separación de Pombo y Albacete confirma que, detrás de los flashes y las fiestas de alto perfil, las relaciones pueden enfrentar crisis profundas. Mientras los detalles de los motivos se mantienen bajo estricta reserva legal, la historia suma un nuevo capítulo al universo de amores y desencuentros del espectáculo y el deporte argentino.