El polémico video de Noelia Marzol con su marido: los cuestionamientos que recibió por la presencia de su hija

La actriz publicó imágenes en una pileta junto a Ramiro Arias, su pareja, y fueron cuestionados porque su hija estaba con ellos (Video: Instagram)

Noelia Marzol provocó una ola de reacciones en redes sociales luego de publicar un video de tono íntimo junto a su esposo, Ramiro Arias, en la pileta de su casa, donde también aparece su hija Alfonsina de 3 años. La grabación, que fue compartida por la actriz en su Instagram y luego eliminada, generó debate sobre los límites de la exposición familiar en el ámbito digital.

En las imágenes se observa a la bailarina en una escena de cercanía con Arias dentro del agua, hasta que la hija de tres años irrumpe en el momento con sus juegos. “Alfi, ¿nos dejás un ratito a mamá y a papá solitos?”, le pregunta la artista, mientras el exfutbolista continúa besándola y su hija chapotea en el agua muy cerca.

Poco después, Marzol repite su pedido: “Dejanos tranquilos un rato”. Alfonsina, sin atender la petición, permanece jugando y acompañando a la pareja en la pileta. Junto al video, la bailarina escribió: “Imposible tener un momento de lujuria así”, sumando un emoticón de risa. Esta combinación de imágenes y palabras desató una fuerte reacción de los usuarios. El posteo recibió críticas y cuestionamientos de forma masiva.

La mayoría de los mensajes reprobó la decisión de Marzol de involucrar a su hija en ese contexto y compartir públicamente el momento. “¿Qué necesidad de exponer así a la nena?”, expresó un usuario. Otros agregaron: “No todo es contenido para redes”. Comentarios como “Se manosean adelante de la nena y encima lo graban” o “Sáquenle la nena a estos dos impresentables” reflejaron el descontento general.

También hubo voces que defendieron a la pareja, sosteniendo que era una escena familiar sin malas intenciones y que la viralización podía exagerar situaciones propias de la vida privada. Sin embargo, la condena a la exposición de la menor fue el tono dominante.

El debate sobre la privacidad infantil y la publicación de momentos íntimos en redes sociales se instaló en el centro de la polémica. Varios usuarios propusieron resguardar la imagen de los hijos y respetar su derecho a la intimidad. “Pide intimidad a la hija, pero se filma y sube el video a Internet...”, escribió otro crítico. Frases como “no todo es contenido para redes” y el cuestionamiento a la grabación y publicación de lo ocurrido se repitieron con insistencia.

Ante la controversia, la bailarina no respondió a los comentarios negativos. Siguió publicando contenido sobre sus vacaciones y actividades familiares, y más tarde informó sobre su debut en la obra teatral Bloody Tango.

La publicación de Marzol volvió a situar en el centro de la escena la discusión social sobre los límites entre la vida privada y la proyección pública en la era digital, poniendo de manifiesto el delicado equilibrio entre la voluntad de compartir experiencias personales y el respeto por la intimidad de los menores.

Hace dos semanas, Noelia Marzol compartió detalles de la cirugía de amígdalas y adenoides a la que fue sometido Donatello, su hijo de 4 años, que se dieron en medio de importantes cambios personales para la familia. En plena etapa de mudanza y cierre de año, la artista reveló que la experiencia médica significó un desafío emocional de gran envergadura, especialmente por las obligaciones familiares que coincidieron con la intervención quirúrgica.

La preparación y la operación de su hijo en Puro Show (Eltrece) la enfrentaron a uno de los momentos más complejos de su maternidad. La artista explicó que la decisión de intervenir quirúrgicamente a Donatello respondió a la recomendación de los médicos y coincidió con una etapa de múltiples transiciones para todo el núcleo familiar. La actriz compartió que el impacto emocional fue profundo, describiendo la angustia que sintió al dejar a su hijo en el quirófano: “Para una madre es tremendo dejar a tu hijo en el quirófano tan chiquito. Es una sensación horrible que no se la deseo a nadie”, expresó.

A pesar de la preocupación, Marzol optó por no explayarse en detalles sobre el procedimiento, considerando el efecto que estos relatos podrían tener en otras madres que enfrentan situaciones similares. “No quiero dar mucho detalle porque sé que hay un montón de mamás también que tienen que operar a sus hijos y medio como que no hay opción”, afirmó la bailarina.