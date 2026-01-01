Teleshow

El emotivo posteo de Daniela Christiansson tras el nacimiento de su hijo Lando con Maxi López: “Bienvenido al mundo”

En medio de los festejos del año nuevo, la modelo sueca celebró la llegada de su bebé con el exfutbolista y retrató los momentos más tiernos en familia

A pocas horas de la
A pocas horas de la llegada de su hijo, Daniela Christiansson celebró el momento con una serie de postales (Instagram)

El cierre del año trajo una de las noticias más dulces para Maxi López y Daniela Christiansson. Cuando la cuenta regresiva hacia el 2026 estaba en su tramo final, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hijo Lando, el segundo juntos. La llegada del pequeño, ocurrida en Suiza, marcó no solo el inicio de una nueva etapa, sino también el broche de oro para un año atravesado por mudanzas, proyectos laborales y la distancia geográfica, que finalmente encontró un punto de encuentro en la familia reunida.

Fue la propia Daniela quien, a través de sus redes sociales, compartió la felicidad del momento y puso en palabras la emoción de recibir al nuevo integrante en una fecha tan especial. “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año”, escribió la modelo, abriendo el álbum fotográfico digital desde la clínica. “¡Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando! 31.12.2025”, agregó, junto a la primera imagen de la madre y el recién nacido, todavía en la habitación del hospital.

La publicación continuó con un saludo para todos sus seguidores. “¡Y feliz año nuevo a todos ustedes!”, sellando así el doble motivo de celebración en la familia. Las postales no tardaron en multiplicarse en redes, donde la pareja mostró los primeros minutos del recién nacido rodeado de amor, calma y gestos de ternura.

Desde la clínica en Suiza,
Desde la clínica en Suiza, el flamante padre con el pequeño Lando en brazos

En una de las fotos, Maxi apareció sentado en una silla junto a la cama de la clínica, vestido con indumentaria médica azul y con el barbijo bajo el mentón. En brazos sostenía a Lando, envuelto en una manta blanca y luciendo el clásico gorrito rayado de los recién nacidos. Otra imagen dejó ver el primer acercamiento entre hermanos. El exdeportista, con el bebé en brazos, se sentó en la cama junto a Elle, la hija mayor de la pareja. La niña, de cabello rubio y expresión curiosa, acarició la cabeza de su hermano menor en un gesto de bienvenida y complicidad.

La última postal del álbum fue la más íntima y emotiva. Daniela, recostada en la cama, amamantó a Lando mientras Elle se acurrucaba junto a ella y el recién nacido. López, inclinado sobre la escena, se sumó al abrazo grupal, cerrando la imagen de la familia unida en el comienzo de una nueva etapa. La foto, tomada con luz cálida y en tono relajado, sintetizó el clima de calma, contención y felicidad que reinó en la habitación.

Elle, la hija mayor de
Elle, la hija mayor de la pareja, acarició la cabeza de su hermano menor mientras su padre lo sostenía

El nacimiento de Lando generó una ola de mensajes y felicitaciones por parte de seguidores en redes sociales.“Bendiciones para toda esa gran familia”; “Se merecen todo lo mejor de este universo”; “Qué belleza de familia”; “Muero por ver a ese bebé con el delantal de MasterChef”; “Una gran manera de cerrar el año”; “Qué regalo más hermoso les trajo el 2026”, fueron solo algunos de los comentarios destacados en las publicaciones de Daniela y Maxi.

Cabe recordar que si bien el propio Maxi compartió la primera foto del bebé, fue su hijo mayor con Wanda Nara, Valentino, quien se adelantó en las redes y compartió la novedad una hora antes. “Felicitaciones por el nuevo integrante en la familia @officialmaxilopez @danielachristiansson”, escribió el joven deportista junto a una foto familiar, celebrando la llegada de su nuevo hermano.

La familia al completo compartió
La familia al completo compartió un abrazo en la habitación luego de la llegada del nuevo miembro de la familia (Instagram)

Al momento de comunicar la noticia, Maxi eligió una imagen suya sosteniendo a su hijo en brazos y reflexionó sobre el significado de este cierre de año: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió junto a la foto, transmitiendo gratitud y alegría.

Así, entre abrazos, miradas y nuevas emociones, Maxi y Daniela recibieron el 2026 con la llegada de Lando, sellando un final de año inolvidable y el comienzo de una etapa marcada por la unión, el crecimiento familiar y la esperanza.

