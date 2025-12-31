Valentino López anticipó a su padre en comunicar el nacimiento de Lando: “Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia”

El posteo de Valentino López felicitando a su papá y a Daniela Christiansson "por el nuevo integrante de la familia"

El anuncio realizado por Valentino López en su cuenta de Instagram mediante una historia sobre la llegada de su hermano Lando impactó, ya que los padres, Maxi López y la modelo sueca Daniela Christiansson, aún no habían comunido la noticia cuando lo hizo el menor, alrededor de una hora y cuarto antes que ellos. El joven, hijo del ex futbolista y Wanda Nara, publicó una fotografía familiar en sus historias de Instagram en la que aparecen Maxi, su esposa Daniela, la pequeña Elle y sus hermanos Benedicto y Constantino, con el mensaje: “Felicitaciones por el nuevo integrante en la familia 👶❤️ @officialmaxilopez @danielachristiansson”.

Eso hizo aumentar la expectativa por el nacimiento de Lando, quien atravesaba la recta final del parto en Ginebra, Suiza.

Finalmente, Maxi López posteó una foto suya con el pequeño en brazos y una tierna bienvenida: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando quellegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió junto a la tierna foto de su hijo recién nacido. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios felicitando a la pareja por el feliz momento que les toca vivir con el bebé.

Maxi López con Lando en brazos

El exfutbolista había contado en una entrevista en Implacables(El Nueve) con Susana Roccasalvo, que el nombre fue una elección muy personal y tiene un trasfondo inglés, al igual que su primera hija con Daniela, Elle, nacida en Londres. “Quería poner un nombre inglés”, explicó Maxi en la charla televisiva, y reconoció que la inspiración también vino del piloto de Fórmula 1 Lando Norris: “La preferencia por nombres ingleses tiene un trasfondo personal”, detalló.

El inminente nacimiento de Lando también impactó en la agenda profesional de Maxi López. Su participación en MasterChef Celebrity Argentina se vio interrumpida cuando, entre lágrimas, se despidió temporalmente del programa para viajar a Suiza y acompañar a Daniela Christiansson. “Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar”, expresó López ante sus compañeros. En esa ocasión, recibió muestras de apoyo y un pequeño delantal idéntico al del programa, destinado al bebé en camino.

Daniela Christiansson ya internada a la espera de Lando

Emocionado, López exclamó: “Me muero de amor. Qué chiquitito. Espectacular. Se va a ayudar, no lo va a querer nada más”, mientras sus compañeros destacaban: “El delantal de Lando, el mejor regalo. ¿Cómo podemos hacer para seguir sin el presidente?”.

La promesa de regreso se mantuvo con tono de humor y deseo de reencuentro. “Ojalá que mi reemplazo me cuide el lugar porque tengo ganas de volver, así que espero que se esmere”, advirtió López. A lo que Nara respondió: “Más le vale al reemplazo que venga que no falle. Lo vamos a estar mirando todos porque queremos que vuelva el tanque, el presidente del grupo”.

La producción del ciclo debió organizar reemplazos temporales y, tras barajar varios nombres, finalmente Yanina Latorre fue seleccionada para cubrir su ausencia.

El emocionante regalo de MasterChef para Maxi: el delantal de Lando

Tras sus compromisos laborales, el regreso de Maxi López a Europa marcó el reencuentro familiar luego de 47 días lejos de casa. En su residencia de Ginebra, compartió momentos íntimos como la decoración del árbol de Navidad junto a su hija Elle, quien aguardó a su padre para colocar la estrella en la cima. La convivencia junto a los otros hijos del exfutbolista, fruto de su relación con Wanda Nara, acentuó la unidad de la familia mientras aguardaban la llegada de Lando y avanzaban los preparativos en el hogar.

Movido por la importancia de este acontecimiento familiar, Maxi López optó por priorizar su presencia en el nacimiento de su hijo y dejar transitoriamente sus proyectos, valorando el significado irrepetible de acompañar a sus seres queridos en este momento tan especial.