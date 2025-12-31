Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson (Instagram)

A pesar de los compromisos laborales y la presión de estar dentro de las cocinas de MastrerChef Celebrity (Telefe), Maxi López puso en pausa su vida en Argentina para estar presente en Suiza el día del nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson. El último día del año, el exfutbolista compartió la feliz noticia del nacimiento de su hijo.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió junto a la tierna foto de su hijo recién nacido.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios felicitando a la pareja por el feliz momento que les toca vivir con el bebé. Junto a la imagen del exjugador con su hijo en brazos, agregó otras postales con sus hijos, participando en el reality show de cocina, junto a Wanda Nara, de su esposa embarazada o el desafío que enfrentará como integrante del canal de streaming Olga.

“¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo de redes", posteo, unos minutos después de oficializar el anuncio más lindo.

“Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen ¡Gracias a todos y feliz año!“, manifestó, sobre su deseo de refugiarse en sus seres queridos antes de su regreso a la Argentina.

La expectativa y emoción que rodearon la elección del nombre de Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, encontró su culminación con el nacimiento del bebé, acontecimiento que la pareja celebró y compartió con sus seguidores. El pequeño Lando, cuyo nombre provocó gran curiosidad, llegó al mundo el último día de 2025, sumando un nuevo capítulo a la historia familiar multinacional que Maxi y Daniela construyen día a día.

El exfutbolista había contado en una entrevista en Implacables (El Nueve) con Susana Roccasalvo, que el nombre fue una elección muy personal y que al igual que su primera hija con Daniela, Elle, nacida en Londres. “Quería poner un nombre inglés”, explicó Maxi en la charla televisiva, y reconoció que la inspiración también vino del piloto de Fórmula 1 Lando Norris: “La preferencia por nombres ingleses tiene un trasfondo personal”, detalló.

Refiriéndose a la dinámica familiar, López compartió su entusiasmo por la paternidad: “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con la Vikinga y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”.

Al cierre de la entrevista, Maxi resumió la lógica detrás de la elección: mientras la modelo sueca eligió el nombre de Elle, esta vez él tomó la iniciativa y quiso optar por un nombre inglés y especial para su hijo varón.

Con la llegada de Lando, la familia de López-Christiansson se amplió y consolidó aún más un universo marcado por las raíces internacionales, el sentido del humor, la complicidad y el protagonismo de cada etapa vivida. La llegada del bebé no solo es motivo de felicidad y festejo, sino también la ratificación de una familia que apuesta a la cercanía y a las historias compartidas, celebrando el presente con entusiasmo y amor.