El provocativo video que subió Valeria Aquino luego de que le inhabilitaran la licencia de conducir

En medio de la polémica del video de su hija de 12 años y la inhabilitación de su licencia, Valeria Aquino compartió un desafiante video (Instagram)

Valeria Aquino volvió a quedar bajo la lupa pública y mediática, apenas días después de que estallara la controversia por el video de su hija de 12 años al volante de un vehículo. Si bien la repercusión de aquel episodio provocó un aluvión de críticas y la suspensión de su licencia de conducir, la expareja de El Polaco volvió a despertar controversia. En esta oportunidad, lo hizo al compartir otro video en el que posó sentada dentro de un auto, desafiando la sanción que le impide conducir mientras dure el proceso administrativo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Valeria subió un breve clip donde se la pudo apreciar posando en el interior de un auto. “Ir al gimnasio con este calor vale el doble”, escribió como mensaje de la historia. Aunque en la grabación no se la ve manejando, la publicación fue interpretada por muchos como un gesto provocador, ya que la inhabilitación preventiva de su licencia implica que no puede conducir durante todo el proceso en curso.

“Es una irresponsable”; “Ojalá le metan otra sanción”; “Es cualquier cosa lo que hace”; “¿No aprendió?”; “Da vergüenza”, fueron algunas de las reacciones que se hicieron notar ante la viralización del clip.

Previo al provocativo video, el Ministerio de Transporte bonaerense había dado a conocer la inhabilitación preventiva de su licencia

La historia comenzó a escalar cuando, tras la viralización del video de su hija al volante, la ANSV solicitó formalmente la suspensión de la licencia de Aquino. Frente al revuelo, el Ministerio de Transporte confirmó que se iniciaron los trámites para suspender de manera preventiva el registro de Valeria Aquino por “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”. El comunicado oficial fue contundente: “La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”.

La cartera a cargo de Pablo Marinucci fue enfática al explicar los motivos de la sanción. “Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”, señalaron, dejando claro que la medida se basa en la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe de manera expresa que menores de edad conduzcan vehículos. Además, las autoridades remarcaron como agravante el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña, lo que incrementó el riesgo.

El pasado jueves 25 de diciembre, Valeria Aquino mostró cómo su hija de 12 años conducía un auto y causó revuelo en las redes (Instagram)

La ANSV fundamentó su decisión en la legislación vigente y en la amplia repercusión que tuvo el video, que motivó denuncias ciudadanas y un intenso debate público sobre la exposición de menores. Según el organismo, la propia Aquino fue quien grabó y publicó las imágenes, lo que multiplicó el alcance y la gravedad del hecho. En opinión de las autoridades, la responsabilidad de figuras conocidas es aún mayor por el posible efecto imitador entre sus seguidores.

En este contexto, la secuencia de hechos puso en foco no solo el accionar de Valeria, sino también la importancia de los controles y sanciones ante este tipo de conductas. La discusión en redes sociales fue intensa, con opiniones divididas: mientras algunos usuarios minimizaron el incidente por tratarse de un camino rural y una práctica “familiar”, la mayoría recalcó la necesidad de respetar la ley y evitar riesgos innecesarios, especialmente cuando se trata de menores.

Por ahora, la polémica continúa y la situación de Valeria Aquino sigue bajo la lupa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte, mientras las críticas y el debate sobre la exposición de menores, el uso de las redes y la responsabilidad de los adultos sigue sumando capítulos en la agenda pública.